ΥπΑΑΤ: Έως 25 Μαΐου οι αιτήσεις ανάκλησης – τροποποίησης για την ευζωία χοίρων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ανάκληση, τροποποίηση ή μεταβίβαση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 3 της Παρέμβασης Π3-70-3.1, που αφορά την καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων και ειδικότερα τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου 14.1 για τη «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2022), σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής.

Η προθεσμία για την υποβολή όλων των αιτημάτων, ανεξαρτήτως έτους εφαρμογής, ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου 2026.

Ποιους αφορά

Η διαδικασία αφορά βασικές κατηγορίες ενεργειών:

Ανάκληση της ένταξης μιας πράξης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

Ανάκληση ένταξης πράξης από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) χωρίς αίτημα από τον δικαιούχο: Στην περίπτωση αυτή ο ΕΦ προβαίνει αυτοδίκαια σε ανάκληση εφόσον προκύψουν σοβαρές, μη αποδεκτές αποκλίσεις/εμπλοκές σε σχέση με την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (αριθμό ζώων και ΜΖΚ), τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της στήριξης που οδηγούν σε ανάκληση της ένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 33 της ΥΑ, και διαπιστωθούν παραβάσεις που διενεργούνται από τον δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχονται θεραπείας.

Τροποποίηση πράξης: Η τροποποίηση μπορεί να αφορά τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Μεταβίβαση πράξης: Το αίτημα μεταβίβασης υποβάλλεται είτε από τον δικαιούχο είτε από τους συγγενείς του δικαιούχου όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ ΕΔΩ