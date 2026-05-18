ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Προσφορές πάνω από 15 δισ. ευρώ αναμένονται στην ΑΜΚ της ΔΕΗ – Πού θα πάνε τα κεφάλαια – Η νέα μετοχική σύνθεση

Business 18.05.2026, 12:15
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη μεγάλη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς τη διοίκηση όσο και προς το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο του ομίλου για την επόμενη πενταετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά μετά το άνοιγμά του, καθώς οι προσφορές από εγχώριους και ξένους επενδυτές έπεφταν κυριολεκτικά «βροχή», επιβεβαιώνοντας ότι η έκδοση αποτελούσε μία από τις πλέον αναμενόμενες κινήσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Μάλιστα, τραπεζικές πηγές περιγράφουν εξαιρετικά επιθετική ζήτηση από μεγάλα διεθνή funds, sovereign wealth funds, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές αλλά και χαρτοφυλάκια που επιδιώκουν αυξημένη έκθεση στην ενεργειακή μετάβαση, τις υποδομές και τα data centers, με τις εκτιμήσεις τους να κάνουν λόγο για προσφορές που μπορεί να ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ.

Παρά την ταχύτατη υπερκάλυψη, η παραμονή του βιβλίου προσφορών ανοιχτού θεωρείται πλέον περισσότερο τυπική διαδικασία, καθώς στόχος είναι να καταγραφεί το πλήρες εύρος της ζήτησης και να διαμορφωθεί η τελική κατανομή μεταξύ των επενδυτών.

Ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ

Η ισχυρή ανταπόκριση της αγοράς αποδίδεται κυρίως στο νέο στρατηγικό αφήγημα της ΔΕΗ, η οποία έχει μετασχηματιστεί σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ψηφιακές υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει περίπου 4 δισ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται περίπου στα 3,879 δισ. ευρώ μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν μέρος του τεράστιου επενδυτικού προγράμματος ύψους 24,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ από ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η πλειονότητα των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ, data centers και τεχνολογία

Ειδικότερα, περίπου 16,7 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων αποθήκευσης και μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνει και το project ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση ανάπτυξης.

Η διοίκηση στοχεύει σε λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028, μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία σε σημαντικό ψηφιακό και ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση.

Όπως σχολίασαν πρόσφατα και πλήθος αναλυτών, η συγκεκριμένη στρατηγική διαφοροποιεί πλέον τη ΔΕΗ από μία παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο υποδομών.

Η νέα μετοχική σύνθεση μετά την ΑΜΚ

Πριν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφωνόταν ως εξής:

– Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) κατείχε ποσοστό 35,30%

– Η Selath Holdings ποσοστό 10,34%

– Θεσμικοί επενδυτές και ευρύ επενδυτικό κοινό ποσοστό 48,17%

– Ίδιες μετοχές ποσοστό 6,19%

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και υπό την παραδοχή έκδοσης 250 εκατ. νέων μετοχών, το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει συνολικά άμεση και έμμεση συμμετοχή 33,4% μέσω της ΕΕΣΥΠ και της απευθείας συμμετοχής του στη διαδικασία.

Παράλληλα, ο επενδυτής CVC αναμένεται να συμμετάσχει με επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ, αποκτώντας σημαντική παρουσία στο νέο μετοχικό σχήμα.

Με βάση τις παραδοχές του ενημερωτικού δελτίου, η νέα μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής:

– ΕΕΣΥΠ: 21,05%

– Ελληνικό Δημόσιο: 12,35%

– Selath Holdings: 6,17%

– Aeolus Holdings: 9,81%

– Υφιστάμενοι μέτοχοι κάτω του 5%: 28,72%

– Ίδιες μετοχές: 3,69%

– Νέοι μέτοχοι από την ΑΜΚ: 18,21%

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όπως συνάγεται από το ενημερωτικό, η ΔΕΗ θα διαθέσει για την ΑΜΚ περί τις 9,2 εκατ. μετοχές, με την τιμή που θα δοθεί να ορίζει και την πιθανή υπέρβαση του ζητούμενου ποσού.

Επίσης, σύμφωνα με το ενημερωτικό, υπό την παραδοχή έκδοσης 250 εκατ. νέων μετοχών, η απομείωση της συμμετοχής υφιστάμενου μετόχου που δεν θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ θα διαμορφωθεί περίπου στο 40%. Σε περίπτωση έκδοσης του ανώτατου εγκεκριμένου αριθμού των 369,27 εκατ. νέων μετοχών, η απομείωση μπορεί να φτάσει περίπου στο 50%.

Η μεγαλύτερη ενεργειακή χρηματοδότηση των τελευταίων ετών

Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν τη συναλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ισχυρή υπερκάλυψη θεωρείται επίσης ένδειξη ότι οι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την πράσινη ενέργεια, τα δίκτυα, τα data centers και τις ψηφιακές υποδομές.

Το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ, με στόχο τη γεωγραφική και τεχνολογική επέκταση του ομίλου.

Η επιχείρηση σχεδιάζει να επεκταθεί πέρα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προς την Κεντρική Ευρώπη, βάζοντας στο επίκεντρο χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ στοχεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της έως το 2030, στα 24,3 GW από 12,4 GW το 2025. Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κυρίως από επενδύσεις σε ΑΠΕ, μονάδες φυσικού αερίου ευέλικτης παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ, το 69% θα κατευθυνθεί σε έργα ΑΠΕ, ευελιξίας και αποθήκευσης, το 19% στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το 5% σε data centers και το υπόλοιπο 7% σε άλλες επενδύσεις.

Περίπου το 52% των κεφαλαίων θα επενδυθεί στην Ελλάδα, το 21% στη Ρουμανία και το υπόλοιπο 27% σε αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Στο επίκεντρο το data center στη Δυτική Μακεδονία

Κεντρικό ρόλο στο νέο επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ έχει και η ανάπτυξη του μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές επενδύσεις που σχεδιάζονται σήμερα στην Ελλάδα.

Η πρώτη φάση του project αφορά data center ισχύος 300 MW, με επένδυση που υπολογίζεται στα 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τρεις hyperscalers, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε νέο κόμβο ψηφιακών υποδομών και τεχνητής νοημοσύνης στην ευρύτερη περιοχή.

