Αγροτική οδοποιία: Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (αγροτική οδοποιία) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) εκδόθηκε σήμερα, τον οποίο υπογράφει η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα.

Με συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατ. ευρώ, 365 έργα, σε 123 Δήμους και παρουσία και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά εγκρίθηκε σημαντική υπερδέσμευση πόρων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν σημαντικά περισσότερα έργα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, σε σχέση με την αντίστοιχη πρόσκληση του 2022, καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των έργων που εγκρίνονται όσο και στους διαθέσιμους πόρους, καθώς στην προηγούμενη πρόσκληση είχαν εγκριθεί 208 έργα συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ.

Οι ενστάσεις

Η Παρέμβαση συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση γεωργών και κτηνοτρόφων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας, αλλά και η ολοένα συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την υλοποίηση ασφαλών και ανθεκτικών υποδομών αγροτικής οδοποιίας στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της αποστολής του πίνακα στις Υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για την Παρέμβαση Π3-73-1.2 του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ