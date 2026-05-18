ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Την έναρξη λειτουργίας ενός νέου ψηφιακού εργαλείου ανακοινώνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το οποίο αποτελεί εκτενή βάση δεδομένων για τις τιμές της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα.

Πρόκειται για το Εργαλείο Στατιστικής Ανάλυσης Τιμών Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο προσφέρει ετήσιες συγκρίσεις, καθώς και αναβαθμισμένη στατιστική ανάλυση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για αναλυτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, φοιτητές και ερευνητές, για τη μελέτη της εξέλιξης των τιμών και της δομής των τιμολογίων της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί από καταναλωτές προκειμένου να αποκτήσουν εξατομικευμένη εκτίμηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες τους και το προφίλ κατανάλωσής τους, αλλά και να συγκρίνουν τα διαθέσιμα τιμολόγια της αγοράς από το 2025 έως σήμερα.

Στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου, ώστε να ενταχθούν σε αυτό και τα προϊόντα προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και τα δυναμικά τιμολόγια.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο λειτουργεί συμπληρωματικά στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών energycost.gr μέσω του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τα μηνιαία τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.