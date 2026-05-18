Chios-Kythira Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για τα 300 ευρώ

Τουρισμός 18.05.2026, 15:00
Λήγει σήμερα το βράδυ η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στo πρόγραμμα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέχρι τις 23.59 της Δευτέρας να υποβάλλουν μέσω του vouchers.gov.gr τις αιτήσεις τους για φθηνές διακοπές.

Το Πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς: α) Δήμος Χίου και β) Δήμος Κυθήρων, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις: α) Φάση 1 – Μάιος-Ιούνιος 2026 και β) Φάση 2 – Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026. Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.

Οι κάρτες για Chios-Kythira Pass 2026

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και

3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τόσο ψηφιακά, όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, καθώς οι πολίτες χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης e-mail. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα βήματα

Πιο συγκεκριμένα, για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

-Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.

-Καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, εφόσον οι πολίτες έχουν ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ, αυτά αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.

-Αμέσως μετά, δηλώνουν τον προορισμό της επιλογής τους, μεταξύ των Δήμων Χίου και Κυθήρων, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν (Μάιος – Ιούνιος 2026, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026).

-Τέλος, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγουν «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Τα κριτήρια

Επισημαίνεται ότι το «Chios Kythira Pass 2026» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες:

-είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,

-δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024,

-δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο: του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι δικαιούχοι

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, εντός 2 εργάσιμων ημερών, πριν από την έναρξη της εκάστοτε φάσης. Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Για τη χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το «Chios Kythira Pass 2026» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

