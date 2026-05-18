Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Βολές κατά του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τα συναρμόδια υπουργεία εξαπέλυσε από το βήμα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο απερχόμενος πρόεδρος του Γιάννης Παράσχης. Οι «βολές» αφορούσαν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία κατάρτισης και διαβούλευσης που ακολούθησε η κυβέρνηση.

Τι είπε ο Γιάννης Παράσχης στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ

Όπως ανέφερε, ο ΣΕΤΕ επέμεινε σταθερά στην ανάγκη να ολοκληρωθεί τόσο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό όσο και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, επισημαίνοντας ότι η πολυετής εκκρεμότητα δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για επενδυτές και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση δεν επηρεάζει μόνο την ανάπτυξη νέων τουριστικών επενδύσεων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των προορισμών και κυρίως την ασφάλεια δικαίου, στοιχείο που χαρακτήρισε κρίσιμο για τη λειτουργία της αγοράς.

Ο κ. Παράσχης σημείωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο ΣΕΤΕ συμμετείχε ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο χωροταξικού του 2024, καταθέτοντας «πλήθος θέσεων και προτάσεων», οι οποίες –όπως είπε– σε έναν βαθμό ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο.

Οι ενστάσεις

Ωστόσο, ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες ο Σύνδεσμος διατύπωσε εκ νέου τεκμηριωμένες ενστάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο, καθώς στο υπό διαμόρφωση τελικό σχέδιο εισήχθησαν νέες παράμετροι και προσεγγίσεις που διαφοροποιούν σημαντικά το αρχικό κείμενο του 2024. Η τελική πρόταση μας γνωστοποιήθηκε πριν μια εβδομάδα. Έχουμε εκφράσει ήδη τις αποκλίνουσες απόψεις μας που αφορούν σε μια σειρά από νέα ζητήματα που προτείνονται, είπε ο κ. Παράσχης.

Μεταξύ των βασικών σημείων διαφωνίας που παρουσίασε ήταν η πρόβλεψη για πλαφόν στις νέες τουριστικές επενδύσεις στις 100 κλίνες. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υποστήριξε ότι μια οριζόντια προσέγγιση αυτού του τύπου δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, ιδιαίτερα για μεγάλους και ώριμους τουριστικούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και άλλα μεγάλα νησιά, όπου –όπως υπονοήθηκε– οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης διαφέρουν σημαντικά.

Οι εισφορές υπέρ του Πράσινου Ταμείου

Επιπλέον, ο ΣΕΤΕ εξέφρασε αντιρρήσεις για τη μεθοδολογία υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας των προορισμών, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πιο τεκμηριωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής και οι υφιστάμενες υποδομές. Ανάλογες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αρτιότητας, οι οποίες –κατά τον Σύνδεσμο– ενδέχεται να επηρεάσουν την επενδυτική δραστηριότητα και την αξιοποίηση γης σε τουριστικές περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις νέες εισφορές υπέρ του Πράσινου Ταμείου που προβλέπονται στο σχέδιο. Ο κ. Παράσχης τόνισε ότι ο κλάδος ήδη επιβαρύνεται με το τέλος ανθεκτικότητας και υποστήριξε ότι η επιβολή πρόσθετων οικονομικών βαρών δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για το συνολικό κόστος λειτουργίας και επένδυσης στον τουρισμό.