Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση υπό το βάρος ομολόγων και γεωπολιτικής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,10% στις 610 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,44% στις 10.285 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,12% στις 24.372 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,07% στις 7.976 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Experian ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προέβλεψε οργανική αύξηση εσόδων 6% έως 8% για τη χρήση του 2027.

Τα ομόλογα

Οι επενδυτές όμως συνεχίζουν να αξιολογούν τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι παγκόσμιες αγορές κρατικού χρέους παραμένουν υπό πίεση.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν περαιτέρω, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να ξεπερνά το 5,19%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε προς το 4,69%.

Τα γεωπολιτικά

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά τις δηλώσεις του Donald Trump ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από το να εγκρίνει επίθεση κατά του Ιράν, πριν τελικά αποφασιστεί αναβολή της ενέργειας για λίγες ημέρες.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε τον Απρίλιο στο 2,8%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Office for National Statistics.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3%, από 3,3% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω του πλαφόν στις τιμές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ από την Ofgem την 1η Απριλίου.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές καταναλωτή ενδέχεται να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά το επόμενο διάστημα, καθώς οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν αρχίζουν να αποτυπώνονται στην οικονομία.