Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας

Πίεση στο ταμπλό έως 25/5

Inside Stories 20.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά η εικόνα αυτή ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη.

Ουσιαστικά η αγορά αδυνατεί να απορροφήσει τις πιέσεις της προσφοράς, με τη ρευστότητα να έχει μετακινηθεί σχεδόν καθολικά προς τη ΔΕΗ.

Εν αναμονή λοιπόν της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς σήμερα, με την τιμή να φαίνεται ότι «κλειδώνει» στα 18,63 ευρώ, ήτοι στα επίπεδα που έκλεισε στις 22 Απριλίου, πριν ανακοινωθεί η αύξηση κεφαλαίου. Τυπικά θα οριστικοποιηθεί αύριο, 21 Μαΐου.

Στις 25 Μαΐου αποδεσμεύονται τα κεφάλαια, όπερ σημαίνει ότι μέχρι τότε, η αγορά δύσκολα θα βρει ουσιαστικά καύσιμα.

———–

Βιβλίο που γράφει ιστορία

Στην αγορά πλέον μιλούν ανοιχτά για ιστορικό βιβλίο προσφορών. Όπως μιλούν και για τον «σεβασμό» που επέδειξε η διοίκηση στους υφιστάμενους μετόχους.

Επίσης, οι νέοι επενδυτές μπαίνουν με ένα μικρό discount περίπου 5,6% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της αγοράς.

Η ιστορία πάντως έχει γραφτεί από τη ΔΕΗ, καθώς στη δεύτερη ημέρα οι προσφορές ξεπέρασαν τα 14 δισ. ευρώ, από περίπου 12 δισ. ευρώ την πρώτη ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι η συναλλαγή έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα.

Πηγές του ΟΤ μάλιστα,, δεν αποκλείουν ακόμη και επίπεδα κοντά στα 19 δισ. ευρώ μέχρι την ολοκλήρωση του βιβλίου.

δεη

Συνέχεια του ενδιαφέροντος

Το ενδιαφέρον πάντως για τη ΔΕΗ δεν θα σταματήσει στην ΑΜΚ. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται στη στήλη από την αγορά, με την πρόσφατη έρευνα της Bank of America να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εισηγμένη.

Σύμφωνα με την έρευνα της BofA, μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων, υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο, σε επίπεδο κλάδων, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εμφανίζονται ως η κορυφαία επιλογή των επενδυτών, ακολουθούμενες από την τεχνολογία και τις τράπεζες.

——————-

Ανακοινώνει και η Alpha Bank

Κλείνει τον κύκλο των αποτελεσμάτων από τις συστημικές και η Alpha Bank σήμερα, ανακοινώνοντας το δικό της πρώτο τρίμηνο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Κομβικό αυτό το τρίμηνο όμως διότι θα αποτυπώνει για πρώτη φορά σε πλήρη βάση την ενσωμάτωση της AstroBank και της Axia.

Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει conference call στις 12:00 (ώρα Ελλάδας), με την αγορά να αναμένει τις πρώτες ενδείξεις για τις συνέργειες και τη δυναμική που δημιουργούν οι δύο εξαγορές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να εμφανίσουν ήπια αύξηση σε τριμηνιαία βάση, χάρη στην ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, παρά την επίδραση από τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες του τριμήνου.

Οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα κινηθούν υψηλότερα σε ετήσια βάση λόγω της συμβολής των πρόσφατων εξαγορών, αν και χαμηλότερα έναντι του ιδιαίτερα ισχυρού δ’ τριμήνου.

Το κόστος αναμένεται να παραμείνει εντός στόχων, με τις προβλέψεις για επισφάλειες να διατηρούνται ελεγχόμενες.

———————

Επένδυση με αποτύπωμα και συνέχεια

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το μήνυμα του Αναστάσιου Δαυίδ στην παρουσίαση της νέας επένδυσης της Coca-Cola HBC στο Σχηματάρι.

Με εμφανή διάθεση να εκπέμψει σήμα μακροπρόθεσμης δέσμευσης, ο πρόεδρος του ομίλου επέμεινε στη σύνδεση της εταιρείας με Ελλάδα και Κύπρο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των επενδύσεων.

Θυμίζω εδώ ότι η νέα μονάδα ΡΕΤ αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική εγκατάσταση του είδους της στη χώρα και μία από τις σημαντικότερες της Coca-Cola HBC σε τρεις ηπείρους.

Επίσης, δρομολογείται η υλοποίηση νέου logistic center στην Αθήνα, προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Coca Cola HBC

Τα εύσημα Μητσοτάκη στο Ανάπτυξης

Στο ίδιο πλαίσιο μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε η ιδιαίτερα θερμή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο έργο του υπουργείου Ανάπτυξης και προσωπικά στον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να σταθεί στον αναπτυξιακό νόμο και κυρίως στο γεγονός ότι μέσω αυτού «τρέχουν» 930 επενδυτικά projects ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ έδωσε ξεχωριστή έμφαση και στο μοντέλο του one-stop shop για τις ιδιωτικές επενδύσεις, το οποίο στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν κρίσιμο για τη μάχη με τη γραφειοκρατία.

—————-

Τα λεφτά του RRF τελειώνουν…

Με αρκετή δόση ρεαλισμού τοποθετήθηκε ο Φωκίων Καραβίας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών και του Delphi Forum, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Η αναφορά του ότι «τις τελευταίες δέκα ημέρες» το πρόβλημα έγινε πιο ορατό δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς επιβεβαιώνει την ασφυκτική πίεση που δέχονται πλέον οι γραμμές χρηματοδότησης.

Η λύση που εξετάζεται περνά μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί 2 δισ. ευρώ, ώστε να απορροφηθεί μέρος των ώριμων επενδυτικών σχεδίων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, στην αγορά θεωρούν δεδομένο ότι ένα μέρος projects θα καθυστερήσει, θα ακριβύνει ή τελικά θα «παγώσει».

—————–

Νέα σχέδια

Και όλα αυτά την ώρα που στο οικονομικό επιτελείο έχουν ήδη ανοίξει δεύτερο κύκλο συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Οι τελευταίες μετρήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν αυξημένη ανησυχία στα νοικοκυριά, πίεση στη μεσαία τάξη και έντονο φόβο για νέα άνοδο τιμών από το φθινόπωρο, όταν το ενεργειακό κόστος θα έχει περάσει πιο επιθετικά στην πραγματική οικονομία.

Όπως αποκάλυψε ο ΟΤ, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν πλέον ότι το πρόβλημα αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, κάτι που δυσκολεύει αισθητά τους δημοσιονομικούς χειρισμούς του επόμενου διαστήματος.

——————-

Σταθερότητα πάνω απ’ όλα…

Έτσι, φάνηκε ότι η παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ο επικεφαλής της Metlen περιέγραψε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και αμυντικών κινδύνων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αστάθεια θα ήταν εξαιρετικά επιβαρυντική για τη χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε πάντως η αποστροφή του περί «μη κυβερνησιμότητας», καθώς στην αγορά αρκετοί την εξέλαβαν ως έμμεσο μήνυμα υπέρ συναινέσεων σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία.

—————–

Ο Στουρνάρας και η φράση του Ζολώτα

Με μία φράση που δανείστηκε από τον Ξενοφώντα Ζολώτα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε την σημασία της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας χθες στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Ο Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας».

«H ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, μας επιτρέπει να συνδυάζουμε την πολιτική λογοδοσία με την αποδοκιμασία κάθε λογής “πολιτικής μαγείας”, που θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ευημερία της χώρας» ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, συμπληρώνοντας ότι ο αν ζούσε σήμερα ο Ξενοφών Ζολώτας θα ήταν περήφανος για αυτή την εξέλιξη, στην οποία συνέτεινε με το έργο του.

——————-

Ένα… αθόρυβο placement

Στην αγορά πέρασε σχετικά αθόρυβα, η διάθεση πακέτου 709.000 μετοχών της TREK Development από βασικά διοικητικά στελέχη προς θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Ο Κωνσταντίνος Παπαπολύζος διέθεσε 500.000 μετοχές και η Μελίνα Λαζαροπούλου ακόμη 209.000, με τη συναλλαγή να πραγματοποιείται στα 3,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου 2,55 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μετοχές απορροφήθηκαν από ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια, κάτι που στην αγορά ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς τη συνέχεια της εταιρείας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.
Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Inside Stories
Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας
Inside Stories

Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας

Πίεση στο ταμπλό έως 25/5

Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ
Inside Stories

Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ

Κλυδωνισμοί…

Το παράδοξο των μετάλλων, το άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, το discount της Alpha Bank, αντίστροφη μέτρηση για Avramar, στο Ελληνικό η Διαμαντοπούλου
Inside Stories

Το παράδοξο των μετάλλων, το άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, το discount της Alpha Bank, αντίστροφη μέτρηση για Avramar, στο Ελληνικό η Διαμαντοπούλου

Σημεία των καιρών…

Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities
Inside Stories

Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Αντίδραση μεν, αλλά με χαμηλές στροφές

Το rotation στο ΧΑ, έκανε το break η Metlen, το επόμενο βήμα της AustriaCard, το «τρέξιμο» του Στάσση, η διασπορά της Trastor
Inside Stories

Το rotation στο ΧΑ, έκανε το break η Metlen, το επόμενο βήμα της AustriaCard, το «τρέξιμο» του Στάσση, η διασπορά της Trastor

Σε ασφαλή ύδατα

Το «χτύπημα» των τραπεζών, το σερί της Ideal, όσα δεν… ειπώθηκαν για το GSI, στην Κρήτη η Βρεττού, οι «λογαριασμοί» του Λέτα, η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ
Inside Stories

Το «χτύπημα» των τραπεζών, το σερί της Ideal, όσα δεν… ειπώθηκαν για το GSI, στην Κρήτη η Βρεττού, οι «λογαριασμοί» του Λέτα, η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ

Στασιμότητα

Ανακατατάξεις στο ταμπλό του ΧΑ, το timing της Allwyn, ο μαραθώνιος της ΑΒΑΞ, ετοιμάζει ανακοινώσεις η Eurobank, εγκαίνια για Coca-Cola HBC, κληρώνει για το πλαφόν
Inside Stories

Ανακατατάξεις στο ταμπλό του ΧΑ, το timing της Allwyn, ο μαραθώνιος της ΑΒΑΞ, ετοιμάζει ανακοινώσεις η Eurobank, εγκαίνια για Coca-Cola HBC, κληρώνει για το πλαφόν

Του... πακέτου

Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies