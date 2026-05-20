Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας

Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά η εικόνα αυτή ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη.

Ουσιαστικά η αγορά αδυνατεί να απορροφήσει τις πιέσεις της προσφοράς, με τη ρευστότητα να έχει μετακινηθεί σχεδόν καθολικά προς τη ΔΕΗ.

Εν αναμονή λοιπόν της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς σήμερα, με την τιμή να φαίνεται ότι «κλειδώνει» στα 18,63 ευρώ, ήτοι στα επίπεδα που έκλεισε στις 22 Απριλίου, πριν ανακοινωθεί η αύξηση κεφαλαίου. Τυπικά θα οριστικοποιηθεί αύριο, 21 Μαΐου.

Στις 25 Μαΐου αποδεσμεύονται τα κεφάλαια, όπερ σημαίνει ότι μέχρι τότε, η αγορά δύσκολα θα βρει ουσιαστικά καύσιμα.

Βιβλίο που γράφει ιστορία

Στην αγορά πλέον μιλούν ανοιχτά για ιστορικό βιβλίο προσφορών. Όπως μιλούν και για τον «σεβασμό» που επέδειξε η διοίκηση στους υφιστάμενους μετόχους.

Επίσης, οι νέοι επενδυτές μπαίνουν με ένα μικρό discount περίπου 5,6% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της αγοράς.

Η ιστορία πάντως έχει γραφτεί από τη ΔΕΗ, καθώς στη δεύτερη ημέρα οι προσφορές ξεπέρασαν τα 14 δισ. ευρώ, από περίπου 12 δισ. ευρώ την πρώτη ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι η συναλλαγή έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα.

Πηγές του ΟΤ μάλιστα,, δεν αποκλείουν ακόμη και επίπεδα κοντά στα 19 δισ. ευρώ μέχρι την ολοκλήρωση του βιβλίου.

Συνέχεια του ενδιαφέροντος

Το ενδιαφέρον πάντως για τη ΔΕΗ δεν θα σταματήσει στην ΑΜΚ. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται στη στήλη από την αγορά, με την πρόσφατη έρευνα της Bank of America να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εισηγμένη.

Σύμφωνα με την έρευνα της BofA, μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων, υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο, σε επίπεδο κλάδων, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εμφανίζονται ως η κορυφαία επιλογή των επενδυτών, ακολουθούμενες από την τεχνολογία και τις τράπεζες.

Ανακοινώνει και η Alpha Bank

Κλείνει τον κύκλο των αποτελεσμάτων από τις συστημικές και η Alpha Bank σήμερα, ανακοινώνοντας το δικό της πρώτο τρίμηνο, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Κομβικό αυτό το τρίμηνο όμως διότι θα αποτυπώνει για πρώτη φορά σε πλήρη βάση την ενσωμάτωση της AstroBank και της Axia.

Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει conference call στις 12:00 (ώρα Ελλάδας), με την αγορά να αναμένει τις πρώτες ενδείξεις για τις συνέργειες και τη δυναμική που δημιουργούν οι δύο εξαγορές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να εμφανίσουν ήπια αύξηση σε τριμηνιαία βάση, χάρη στην ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, παρά την επίδραση από τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες του τριμήνου.

Οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα κινηθούν υψηλότερα σε ετήσια βάση λόγω της συμβολής των πρόσφατων εξαγορών, αν και χαμηλότερα έναντι του ιδιαίτερα ισχυρού δ’ τριμήνου.

Το κόστος αναμένεται να παραμείνει εντός στόχων, με τις προβλέψεις για επισφάλειες να διατηρούνται ελεγχόμενες.

Επένδυση με αποτύπωμα και συνέχεια

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το μήνυμα του Αναστάσιου Δαυίδ στην παρουσίαση της νέας επένδυσης της Coca-Cola HBC στο Σχηματάρι.

Με εμφανή διάθεση να εκπέμψει σήμα μακροπρόθεσμης δέσμευσης, ο πρόεδρος του ομίλου επέμεινε στη σύνδεση της εταιρείας με Ελλάδα και Κύπρο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των επενδύσεων.

Θυμίζω εδώ ότι η νέα μονάδα ΡΕΤ αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική εγκατάσταση του είδους της στη χώρα και μία από τις σημαντικότερες της Coca-Cola HBC σε τρεις ηπείρους.

Επίσης, δρομολογείται η υλοποίηση νέου logistic center στην Αθήνα, προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Τα εύσημα Μητσοτάκη στο Ανάπτυξης

Στο ίδιο πλαίσιο μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε η ιδιαίτερα θερμή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο έργο του υπουργείου Ανάπτυξης και προσωπικά στον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να σταθεί στον αναπτυξιακό νόμο και κυρίως στο γεγονός ότι μέσω αυτού «τρέχουν» 930 επενδυτικά projects ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ έδωσε ξεχωριστή έμφαση και στο μοντέλο του one-stop shop για τις ιδιωτικές επενδύσεις, το οποίο στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν κρίσιμο για τη μάχη με τη γραφειοκρατία.

Τα λεφτά του RRF τελειώνουν…

Με αρκετή δόση ρεαλισμού τοποθετήθηκε ο Φωκίων Καραβίας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών και του Delphi Forum, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Η αναφορά του ότι «τις τελευταίες δέκα ημέρες» το πρόβλημα έγινε πιο ορατό δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς επιβεβαιώνει την ασφυκτική πίεση που δέχονται πλέον οι γραμμές χρηματοδότησης.

Η λύση που εξετάζεται περνά μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί 2 δισ. ευρώ, ώστε να απορροφηθεί μέρος των ώριμων επενδυτικών σχεδίων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, στην αγορά θεωρούν δεδομένο ότι ένα μέρος projects θα καθυστερήσει, θα ακριβύνει ή τελικά θα «παγώσει».

Νέα σχέδια

Και όλα αυτά την ώρα που στο οικονομικό επιτελείο έχουν ήδη ανοίξει δεύτερο κύκλο συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Οι τελευταίες μετρήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν αυξημένη ανησυχία στα νοικοκυριά, πίεση στη μεσαία τάξη και έντονο φόβο για νέα άνοδο τιμών από το φθινόπωρο, όταν το ενεργειακό κόστος θα έχει περάσει πιο επιθετικά στην πραγματική οικονομία.

Όπως αποκάλυψε ο ΟΤ, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν πλέον ότι το πρόβλημα αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, κάτι που δυσκολεύει αισθητά τους δημοσιονομικούς χειρισμούς του επόμενου διαστήματος.

Σταθερότητα πάνω απ’ όλα…

Έτσι, φάνηκε ότι η παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ο επικεφαλής της Metlen περιέγραψε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και αμυντικών κινδύνων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αστάθεια θα ήταν εξαιρετικά επιβαρυντική για τη χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε πάντως η αποστροφή του περί «μη κυβερνησιμότητας», καθώς στην αγορά αρκετοί την εξέλαβαν ως έμμεσο μήνυμα υπέρ συναινέσεων σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία.

Ο Στουρνάρας και η φράση του Ζολώτα

Με μία φράση που δανείστηκε από τον Ξενοφώντα Ζολώτα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε την σημασία της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας χθες στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Ο Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας».

«H ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, μας επιτρέπει να συνδυάζουμε την πολιτική λογοδοσία με την αποδοκιμασία κάθε λογής “πολιτικής μαγείας”, που θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ευημερία της χώρας» ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, συμπληρώνοντας ότι ο αν ζούσε σήμερα ο Ξενοφών Ζολώτας θα ήταν περήφανος για αυτή την εξέλιξη, στην οποία συνέτεινε με το έργο του.

Ένα… αθόρυβο placement

Στην αγορά πέρασε σχετικά αθόρυβα, η διάθεση πακέτου 709.000 μετοχών της TREK Development από βασικά διοικητικά στελέχη προς θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Ο Κωνσταντίνος Παπαπολύζος διέθεσε 500.000 μετοχές και η Μελίνα Λαζαροπούλου ακόμη 209.000, με τη συναλλαγή να πραγματοποιείται στα 3,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου 2,55 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μετοχές απορροφήθηκαν από ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια, κάτι που στην αγορά ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς τη συνέχεια της εταιρείας.