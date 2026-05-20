Βρετανία: Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% τον Απρίλιο, αλλά η επιβράδυνση αναμένεται να είναι βραχύβια

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία θα υποχωρούσε στο 3%, από 3,3% τον Μάρτιο

World 20.05.2026, 09:38
Σχολιάστε
Βρετανία: Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% τον Απρίλιο, αλλά η επιβράδυνση αναμένεται να είναι βραχύβια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Προβλέπεται ότι οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να γίνονται πραγματικότητα

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε στο 3%, από το 3,3% του Μαρτίου, κυρίως λόγω του ανώτατου ορίου στις τιμές της ενέργειας που επέβαλε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Βρετανίας (Ofgem) την 1η Απριλίου.

Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να γίνονται πραγματικότητα.

«Υπήρξε μια αξιοσημείωτη πτώση του ετήσιου πληθωρισμού, η οποία οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Αυτό οφείλεται στο πακέτο στήριξης των λογαριασμών ενέργειας της κυβέρνησης, το οποίο μείωσε τις μεταβλητές και σταθερές τιμές, καθώς και στις χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές χονδρικής ενέργειας πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες οδήγησαν στη μείωση του ανώτατου ορίου της Ofgem», σχολίασε ο Grant Fitzner, επικεφαλής οικονομολόγος του ONS, την Τετάρτη.

Ο Fitzner ανέφερε ότι στη μείωση του πληθωρισμού συνέβαλαν επίσης οι μικρότερες αυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στον φόρο κυκλοφορίας, σε σύγκριση με πέρυσι. Οι τιμές των τροφίμων, ιδίως της σοκολάτας και των κρεατικών, καθώς και οι τιμές των οργανωμένων διακοπών συνέβαλαν περαιτέρω στη μείωση του πληθωρισμού.

«Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από την περαιτέρω αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, καθώς και από την ελαφρά άνοδο στο κόστος των ενδυμάτων και των υποδημάτων», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις επειδή δεν έχει λάβει περισσότερα μέτρα για τον μετριασμό του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη χώρα, η οποία είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, και επειδή δεν αξιοποιεί πλήρως τα εναπομείναντα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα παρέχουν στο κοινοβούλιο την εξουσία να εγκρίνει κρίσιμα ενεργειακά προγράμματα, όπως ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Τράπεζα της Αγγλίας στο επίκεντρο

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις των τιμών, καθώς και τις λεγόμενες επιπτώσεις «δεύτερου κύκλου», όπως οι απαιτήσεις των εργαζομένων για υψηλότερους μισθούς και η αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές από τις επιχειρήσεις, και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τη νομισματική πολιτική για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, εάν χρειαστεί.

Οι τιμές της αγοράς την Τετάρτη υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των επενδυτών αναμένει ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο, ανεβάζοντας το «επιτόκιο της Τράπεζας» στο 4%.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα είναι επιφυλακτική όσον αφορά την αρνητική επίδραση που θα μπορούσε να έχει η αύξηση των επιτοκίων σε μια ήδη ευάλωτη οικονομία, εν μέσω της υποτονικής ανάπτυξης και των ενδείξεων αδυναμίας στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία για την απασχόληση στη Βρετανία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5% κατά το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, από 4,9% τον Φεβρουάριο.

Καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας επιδιώκει να εξισορροπήσει τις αντικρουόμενες ανάγκες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να αποφασίσει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου, καθώς προτιμά να μην προβεί σε πρόωρη δράση, όποια και αν είναι αυτή.

«Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Απρίλιο, αλλά αναμένεται να σημειώσει άλμα στο τέλος της άνοιξης», σχολίασε την Τετάρτη ο Τζορτζ Μπράουν, ανώτερος οικονομολόγος της Schroders.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας φαίνεται πιθανό να ανεβάσουν τον πληθωρισμό πάνω από το 4% φέτος, ενώ προηγουμένως ήταν σε πορεία να πέσει γύρω στο στόχο του 2% αυτό το καλοκαίρι», σημείωσε σε ανάλυση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσθεσε: «Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι αν αυτό αρχίσει να επηρεάζει ευρύτερα τη διαμόρφωση των τιμών και των μισθών. Η χαλάρωση της αγοράς εργασίας και η εύθραυστη ανάπτυξη θα πρέπει να περιορίσουν αυτόν τον κίνδυνο, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να εφησυχάσει μετά από χρόνια διαδοχικών παγκόσμιων διαταραχών στην προσφορά».

Ο Brown αναμένει ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει τη σκληρή ρητορική της, αλλά τελικά δεν θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων φέτος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης
Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan
World

Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan
Kindle: Τέλος υποστήριξης για παλιά e-readers – Αντιδράσεις από πιστούς χρήστες
World

Η Amazon αποσύρει τα παλιά Kindle - Kαι το διαδίκτυο εξοργίζεται
LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια
World

LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από World
ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan
World

Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan

Ποιος είναι ο υποψήφιος αγοραστής που δεν κατάφερε να συκεντρώσει τα κεφάλαια για το προνομιακό κτήριο στη Φρανκφούρτη

Kindle: Τέλος υποστήριξης για παλιά e-readers – Αντιδράσεις από πιστούς χρήστες
World

Η Amazon αποσύρει τα παλιά Kindle - Kαι το διαδίκτυο εξοργίζεται

Η απόφαση της Amazon να σταματήσει την υποστήριξη παλαιών Kindle προκαλεί οργή και νοσταλγία σε χιλιάδες αναγνώστες

Νατάσα Σινιώρη
LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια
World

LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια

Η LVMH δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος στο Ιράν μείωσε τις πωλήσεις του ομίλου κατά τουλάχιστον 1% το τελευταίο τρίμηνο

Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ
World

Η Κομισιόν χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Τα συμφωνηθέντα τελικά κείμενα θα υποβληθούν για επίσημη έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την Κομισιόν

ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies