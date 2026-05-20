Βρετανία: Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% τον Απρίλιο, αλλά η επιβράδυνση αναμένεται να είναι βραχύβια

Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε στο 3%, από το 3,3% του Μαρτίου, κυρίως λόγω του ανώτατου ορίου στις τιμές της ενέργειας που επέβαλε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Βρετανίας (Ofgem) την 1η Απριλίου.

Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να γίνονται πραγματικότητα.

«Υπήρξε μια αξιοσημείωτη πτώση του ετήσιου πληθωρισμού, η οποία οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Αυτό οφείλεται στο πακέτο στήριξης των λογαριασμών ενέργειας της κυβέρνησης, το οποίο μείωσε τις μεταβλητές και σταθερές τιμές, καθώς και στις χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές χονδρικής ενέργειας πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες οδήγησαν στη μείωση του ανώτατου ορίου της Ofgem», σχολίασε ο Grant Fitzner, επικεφαλής οικονομολόγος του ONS, την Τετάρτη.

Ο Fitzner ανέφερε ότι στη μείωση του πληθωρισμού συνέβαλαν επίσης οι μικρότερες αυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στον φόρο κυκλοφορίας, σε σύγκριση με πέρυσι. Οι τιμές των τροφίμων, ιδίως της σοκολάτας και των κρεατικών, καθώς και οι τιμές των οργανωμένων διακοπών συνέβαλαν περαιτέρω στη μείωση του πληθωρισμού.

«Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από την περαιτέρω αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, καθώς και από την ελαφρά άνοδο στο κόστος των ενδυμάτων και των υποδημάτων», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις επειδή δεν έχει λάβει περισσότερα μέτρα για τον μετριασμό του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη χώρα, η οποία είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, και επειδή δεν αξιοποιεί πλήρως τα εναπομείναντα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα παρέχουν στο κοινοβούλιο την εξουσία να εγκρίνει κρίσιμα ενεργειακά προγράμματα, όπως ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Τράπεζα της Αγγλίας στο επίκεντρο

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις των τιμών, καθώς και τις λεγόμενες επιπτώσεις «δεύτερου κύκλου», όπως οι απαιτήσεις των εργαζομένων για υψηλότερους μισθούς και η αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές από τις επιχειρήσεις, και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τη νομισματική πολιτική για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, εάν χρειαστεί.

Οι τιμές της αγοράς την Τετάρτη υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των επενδυτών αναμένει ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο, ανεβάζοντας το «επιτόκιο της Τράπεζας» στο 4%.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα είναι επιφυλακτική όσον αφορά την αρνητική επίδραση που θα μπορούσε να έχει η αύξηση των επιτοκίων σε μια ήδη ευάλωτη οικονομία, εν μέσω της υποτονικής ανάπτυξης και των ενδείξεων αδυναμίας στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία για την απασχόληση στη Βρετανία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5% κατά το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, από 4,9% τον Φεβρουάριο.

Καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας επιδιώκει να εξισορροπήσει τις αντικρουόμενες ανάγκες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να αποφασίσει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου, καθώς προτιμά να μην προβεί σε πρόωρη δράση, όποια και αν είναι αυτή.

«Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Απρίλιο, αλλά αναμένεται να σημειώσει άλμα στο τέλος της άνοιξης», σχολίασε την Τετάρτη ο Τζορτζ Μπράουν, ανώτερος οικονομολόγος της Schroders.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας φαίνεται πιθανό να ανεβάσουν τον πληθωρισμό πάνω από το 4% φέτος, ενώ προηγουμένως ήταν σε πορεία να πέσει γύρω στο στόχο του 2% αυτό το καλοκαίρι», σημείωσε σε ανάλυση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσθεσε: «Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι αν αυτό αρχίσει να επηρεάζει ευρύτερα τη διαμόρφωση των τιμών και των μισθών. Η χαλάρωση της αγοράς εργασίας και η εύθραυστη ανάπτυξη θα πρέπει να περιορίσουν αυτόν τον κίνδυνο, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να εφησυχάσει μετά από χρόνια διαδοχικών παγκόσμιων διαταραχών στην προσφορά».

Ο Brown αναμένει ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει τη σκληρή ρητορική της, αλλά τελικά δεν θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων φέτος.