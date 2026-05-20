Καλιφόρνια: Μαζικές εκριζώσεις αμπελώνων με φόντο μια στάσιμη αγορά

Υπολογίζεται ότι περίπου 160.000 επιπλέον στρέμματα θα εκριζωθούν στην Καλιφόρνια μετά τη συγκομιδή του 2026

AGRO 20.05.2026, 10:23
Σχολιάστε
Καλιφόρνια: Μαζικές εκριζώσεις αμπελώνων με φόντο μια στάσιμη αγορά
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έχει χάσει ο αμπελώνας στην Καλιφόρνια το 18% της έκτασής του από το 2018; Ή μήπως το 25%; Ελλείψει αμπελουργικού μητρώου, οι εκτιμήσεις διίστανται. Ωστόσο, μία βεβαιότητα παραμένει: ο κλάδος έχει μειώσει σημαντικά τη δραστηριότητά του και η τάση αυτή συνεχίζεται το 2026.

Ένα από τα μειονεκτήματα των ερευνών που βασίζονται στις εθελοντικές δηλώσεις των παραγωγών, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της, είναι η έλλειψη ακριβούς εικόνας για την προσφορά, η οποία ωστόσο είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη διαχείριση της παραγωγής.

Αυτή τη στιγμή 1,44 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου προσφέρονται προς πώληση στην αγορά χύμα κρασιού στην Καλιφόρνια

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αποκλίσεις δεν είναι αμελητέες. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2025 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Γεωργίας της Καλιφόρνια (CDFA), οι αμπελώνες οινοποιήσιμων ποικιλιών καλύπτουν πλέον περίπου 2.180.000 στρέμματα (218.000 εκτάρια), εκ των οποίων τα 2.060.000 στρέμματα είναι παραγωγικά.

Μια άλλη ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Παραγωγών Οινοποιήσιμων Σταφυλιών της Καλιφόρνια (CAWG) με τη χρήση ψηφιακών χαρτογραφικών εργαλείων, εκτιμούσε τη συνολική έκταση του αμπελώνα τον Αύγουστο του 2025 στα 1.930.000 στρέμματα (παραγωγικές και μη παραγωγικές εκτάσεις μαζί). Πρόκειται για μια διαφορά της τάξης του 10%.

Επιπλέον 160.000 στρέμματα εκριζώνονται το 2026

Όποιο κι αν είναι το ορθό νούμερο, γεγονός παραμένει ότι, σε σύγκριση με την κορύφωση των περίπου 2.600.000 στρεμμάτων που σημειώθηκε το 2018, η υποχώρηση του αμπελώνα είναι εντυπωσιακή στην πρώτη οινοπαραγωγό πολιτεία των ΗΠΑ. Και αυτή η τάση δεν φαίνεται να αντιστρέφεται σύντομα, παρόλο που αντισταθμίζεται εν μέρει από νέες φυτεύσεις.

Σύμφωνα με τον Jeff Bitter, πρόεδρο των Allied Grape Growers – της διεπαγγελματικής οργάνωσης που συγκεντρώνει περίπου 500 παραγωγούς σταφυλιών – η συρρίκνωση αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τον τρύγο του 2026. «Με βάση τα κλήματα που κλαδεύτηκαν ή όχι, υπολογίζουμε ότι περίπου 160.000 επιπλέον στρέμματα θα εκριζωθούν μετά τη συγκομιδή του 2026, έκταση παρόμοια με εκείνη που ήδη εκριζώθηκε το 2025, ή και μεγαλύτερη».

Στις εκτάσεις αυτές προστίθενται και αμπελοτεμάχια που έχουν τεθεί σε κατάσταση «αδράνειας» σε διάφορους βαθμούς, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ακόμα στις τρέχουσες εκτιμήσεις. «Στο τέλος όμως θα συμπεριληφθούν», διαβεβαίωσε ο Jeff Bitter κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε η Rabobank στα τέλη Απριλίου. Πόσο μάλλον όταν, «ιστορικά, οι αμπελώνες που τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας δεν επιστρέφουν στην παραγωγή, παρά την αρχική πρόθεση των καλλιεργητών, λόγω του κόστους επαναφοράς της καλλιέργειας». Και κυρίως, λόγω έλλειψης διεξόδων στην αγορά.

Το βάρος των παλαιότερων εσοδειών

«Αυτή τη στιγμή, 38 εκατομμύρια γαλόνια [δηλαδή 1,44 εκατομμύρια εκατόλιτρα] οίνου προσφέρονται προς πώληση στην αγορά χύμα κρασιού στην Καλιφόρνια», υπογράμμισε επίσης ο Glen Proctor, μεσίτης στον οίκο Ciatti. «Ακόμη και οι συνηθισμένοι αγοραστές έγιναν πωλητές».

Άλλο ένα σημάδι του κορεσμού της αγοράς: η προσφορά δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα κρασιά της τελευταίας εσοδείας. «Για το chardonnay, το 51% των προσφερόμενων κρασιών προέρχεται από την εσοδεία του 2025, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από παλαιότερες σοδειές». Αν και η αύξηση των blends χωρίς ένδειξη χρονιάς (non-vintage), ακόμη και σε premium κατηγορίες, επέτρεψε τη διάθεση μέρους των αποθεμάτων, δεν είναι όλοι οι αγοραστές πρόθυμοι να εντάξουν παλαιότερα κρασιά στις σειρές τους.

«Ακόμη και από παραγωγούς ιδιωτικής ετικέτας, οι διανομείς ζητούν αλλαγή εσοδείας, επειδή το απαιτούν οι καταναλωτές, ιδιαίτερα για τα κρασιά υψηλής κατηγορίας τιμής», παρατηρεί ο Καλιφορνέζος μεσίτης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναμείξεις (assemblages) μεταξύ διαφορετικών εσοδειών αποτελούν μέρος των λύσεων για την απορρόφηση αυτών των όγκων.

Διπλασιασμός των όγκων χύμα κρασιού

Από την πλευρά του, ο Jeff Bitter τονίζει ότι «η αγορά του χύμα αντιπροσωπεύει πλέον το 8% με 10% της συνολικής παραγωγής, έναντι λιγότερο από 5% παλαιότερα. Αυτό αλλάζει εντελώς τη δυναμική της αγοράς».

Υποστηρικτής για καιρό μιας έντονης πολιτικής εκριζώσεων με σκοπό την απορρόφηση των πλεονασμάτων, ο πρόεδρος των Allied Grape Growers συνιστά πλέον μεγαλύτερη προσοχή: «Αν εστιάσουμε αποκλειστικά στο βάρος των αποθεμάτων από παλιές εσοδείες και ξεριζώσουμε πάρα πολλούς αμπελώνες, η Καλιφόρνια κινδυνεύει να αντικατασταθεί μόνιμα από άλλες παραγωγούς χώρες», προειδοποιεί. Η συνέχεια των εκριζώσεων εξαρτάται από τα μηνύματα της αγοράς. «Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε μια σχετική σταθερότητα μεταξύ των αγοραστών», εκτιμά ο Jeff Bitter. «Τα “ξερά χόρτα” εξαφανίστηκαν! Πιστεύω ότι πιάσαμε πάτο και η κατάσταση δεν θα επιδεινωθεί άλλο. Το πραγματικό ερώτημα πλέον είναι για πόσο καιρό θα παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο».

Περιορισμένος τρύγος το 2026

Η συγκομιδή του 2026 δεν αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στην αγορά. Μετά τη χαμηλή παραγωγή του 2025 – η οποία πλέον υπολογίζεται σε 2,6 εκατομμύρια τόνους – εκείνη του 2026 αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα, με όγκους που πιθανόν να κυμανθούν μεταξύ 2,6 και 3 εκατομμυρίων τόνων.

«Η σημερινή έκταση του αμπελώνα θα επέτρεπε θεωρητικά την παραγωγή 3 εκατομμυρίων τόνων σταφυλιών, αλλά προσπαθούμε ακόμα να αξιολογήσουμε με ακρίβεια ποια αμπέλια είναι πραγματικά παραγωγικά. Γνωρίζουμε τι έχει εκριζωθεί, αλλά όχι τι έχει απλώς εγκαταλειφθεί. Στην περιοχή Lodi, για παράδειγμα, το 10% του αμπελώνα πιθανότατα δεν καλλιεργήθηκε, γεγονός που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 30.000 στρέμματα», σημειώνει ο επαγγελματικός εκπρόσωπος.

Όγκοι που δύσκολα αντικαθίστανται

Ωστόσο, δεν έχουν επηρεαστεί όλοι οι τομείς με τον ίδιο τρόπο. Οι εκριζώσεις αφορούσαν κυρίως τις εσωτερικές περιοχές της Καλιφόρνια – όπου οι αποδόσεις είναι υψηλές αλλά τα περιθώρια κέρδους μικρά – ενώ οι παράκτιες περιοχές, που είναι πιο επικερδείς, έμειναν σχετικά ανέπαφες.

«Η πλειονότητα των αμπελιών της Κεντρικής Κοιλάδας (Central Valley) χρησιμεύει για την παραγωγή κρασιών που πωλούνται μεταξύ 6 και 15 δολαρίων», υπενθυμίζει ο Καλιφορνέζος σύμβουλος Nick Karavidas, σημειώνοντας παράλληλα μια πιθανή χρονική υστέρηση δύο έως τριών ετών ανάμεσα στις εκριζώσεις και τον πραγματικό τους αντίκτυπο. «Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, είναι αδύνατο να αντικατασταθούν αυτά τα σταφύλια με εκείνα των παράκτιων περιοχών. Από πού θα προέλθουν λοιπόν οι όγκοι που λείπουν; Από εισαγωγές, κυρίως από τη Γαλλία και την Ιταλία».

Τέλος, για τον Glen Proctor, η συνέχιση των εκριζώσεων φέρνει τον κλάδο κοντά σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή: «Ο τομέας του κρασιού θα είναι μόνιμα μικρότερος. Κανείς δεν εξαγόρασε τα οινοποιεία που έκλεισαν και όλο και λιγότερα φυτώρια παράγουν πλέον κλήματα. Ακόμη κι αν θέλαμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε γρήγορα ούτε εύκολα. Σε μόλις τρία ή τέσσερα χρόνια, ο αμπελώνας συρρικνώθηκε απότομα και το κόστος επαναφύτευσης έχει γίνει αστρονομικό».

Πίσω από αυτές τις εκριζώσεις και τους αριθμούς, σχεδιάζεται ένας νέος χάρτης για τον καλιφορνέζικο αμπελώνα: πιο περιορισμένος, αλλά ακόμα σε αναζήτηση της ισορροπίας του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.
Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από AGRO
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Καββαδάς: Συνεχίζεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
AGRO

Καββαδάς: Συνεχίζεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων για τον αφθώδη στη Λέσβο

Τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, επανέλαβε ο Αθ. Καββαδάς

ΕΛΓΟ – Δήμητρα: Νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων
AGRO

Νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ – Δήμητρα για τους μελισσοκόμους είναι δωρεάν

2ο Olive Oil Forum: Βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητά μας το ελαιόλαδο
AGRO

Βαθιά ριζωμένο στην ιστορία και την ταυτότητά μας το ελαιόλαδο

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ελαιοκομικού τομέα από την Ελλάδα, το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο, την ΕΕ πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Κτηνοτροφία: Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής για την προστασία των γενετικών πόρων
AGRO

Πώς θα εφαρμοστεί η παρέμβαση για τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία

Οι δικαιούχοι, τα ποσοστά στήριξης, το ύψος της ενίσχυσης για την «Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία»

Θεσσαλία: Στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον της αγροδιατροφής
AGRO

Θεσσαλία: Στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον της αγροδιατροφής

Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλία τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΚΠΑ για την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα

Καλιφόρνια: Μαζικές εκριζώσεις αμπελώνων με φόντο μια στάσιμη αγορά
AGRO

Μαζικές εκριζώσεις αμπελώνων με φόντο μια στάσιμη αγορά

Υπολογίζεται ότι περίπου 160.000 επιπλέον στρέμματα θα εκριζωθούν στην Καλιφόρνια μετά τη συγκομιδή του 2026

Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies