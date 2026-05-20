LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Business 20.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

Στη στρατηγική των premium προϊόντων επιμένει η LG και επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες που διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό της, με αιχμή τις τηλεοράσεις OLED και τις λύσεις υψηλής αξίας για τον καταναλωτή. Σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων τηλεοράσεων της εταιρείας, ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas ανέδειξε τόσο τη διαχρονική ισχύ της εταιρείας στην ελληνική αγορά όσο και την ικανότητά της να ενισχύει το μερίδιό της ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου η συνολική ζήτηση εμφανίζει πιέσεις.

Η βασική κατεύθυνση της LG είναι σαφής: αποφυγή των entry-level προϊόντων και εστίαση σε κατηγορίες όπου η καινοτομία, η ποιότητα εικόνας και η εμπειρία χρήσης μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλότερη τιμή. Ο Άρης Κουτελός υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν στηρίζεται σε μία μόνο κατηγορία, αλλά έχει «απλώσει» τον τζίρο της σε περίπου δέκα επιμέρους αγορές, ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο από τυχόν ανατροπές σε έναν κλάδο.

Η στρατηγική αυτή έχει βοηθήσει την LG να διατηρήσει ισχυρή θέση στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε, η εταιρεία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τηλεόρασης σχεδόν επί δύο δεκαετίες, από το 2005-2006 και μετά, ενώ έχει παραμείνει ανταγωνιστική και σε άλλες βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών.

Ηγετική θέση στις τηλεοράσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον κλάδο των τηλεοράσεων, όπου η LG εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με αιχμή την τεχνολογία OLED. Η εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση σε μια αγορά που έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική, τόσο λόγω της εισόδου νέων παικτών όσο και λόγω της διαρκούς πίεσης στις τιμές.

Ο κ. Κουτελός αναφέρθηκε στις τεχνολογικές εξελίξεις που στηρίζουν αυτή τη θέση, όπως οι νέες λύσεις WLED και οι βελτιωμένοι επεξεργαστές εικόνας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Α11, οι οποίοι ενισχύουν την ποιότητα προβολής και την εξατομικευμένη εμπειρία θέασης. Η λογική της εταιρείας είναι ότι η υπεροχή δεν προκύπτει μόνο από το brand, αλλά από την τεχνική υπεραξία που προσφέρει ο τελικός συνδυασμός hardware και λογισμικού.

Η εικόνα της αγοράς

Η συνολική αγορά καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εμφανίζει μικρή ύφεση, όμως η LG φαίνεται να αντέχει καλύτερα από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με τον Country Managing Director της LG Electronics Hellas, η εταιρεία καταφέρνει να αυξάνει το μερίδιό της ή να περιορίζει τις απώλειές της ακόμη και όταν η αγορά υποχωρεί.

Στις τηλεοράσεις, για παράδειγμα, η πτώση στις πωλήσεις της LG είναι μικρότερη από τη συνολική πτώση της αγοράς, κάτι που δείχνει ανθεκτικότητα της μάρκας και σταθερή προτίμηση από τους καταναλωτές. Παράλληλα, τόνισε ότι οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε μεγαλύτερες διαγωνίους, με τη μέση τηλεόραση που πωλείται να έχει ανέβει από τις 40 στις 60-65 ίντσες.

Τιμές και ζήτηση

Ο Άρης Κουτελός ανέδειξε και τη μεταβλητότητα των τιμών στην αγορά τηλεοράσεων. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στην Ελλάδα οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20%, αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει πλήξει δραματικά τη ζήτηση, ειδικά σε μοντέλα που κινούνται εκτός των φυσικών καταστημάτων και μέσω προγραμματισμένων καναλιών πώλησης.

Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα τιμής τηλεόρασης 55 ιντσών που από τα 1.299 ευρώ υποχώρησε στα 909 ευρώ, δείχνοντας ότι η αγορά παραμένει έντονα ανταγωνιστική και οι τιμές προσαρμόζονται γρήγορα. Την ίδια στιγμή, ο αυξανόμενος μέσος όρος ιντσών δείχνει ότι ο καταναλωτής προτιμά ολοένα και μεγαλύτερες οθόνες, ακόμη κι αν αυτό συνοδεύεται από υψηλότερο κόστος.

Το βάρος του B2B

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο της παρουσίας της LG στην Ελλάδα είναι ο επαγγελματικός τομέας. Ο κ. Κουτελός τόνισε ότι τα B2B προϊόντα συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στον τζίρο όσο και στην κερδοφορία της εταιρείας, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από λιγότερο σφοδρό ανταγωνισμό σε σχέση με την καταναλωτική αγορά.

Η παρουσία σε μεγάλα έργα και συνεργασίες δίνει στην LG πρόσθετη σταθερότητα και βοηθά στη διεύρυνση του οικονομικού της αποτυπώματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία δεν περιορίζεται στη λιανική αγορά, αλλά επενδύει συστηματικά και σε επαγγελματικές λύσεις, οι οποίες λειτουργούν ως δεύτερος ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης.

Έρευνα και ανάπτυξη

Η LG επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και την ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της. Ο Άρης Κουτελός έκανε αναφορά στην επέκταση σε κατηγορίες όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, στοιχείο που δείχνει ότι η εταιρεία αναζητά συνεχώς νέα σημεία παρουσίας.

Η βασική φιλοσοφία παραμένει η ίδια: premium προσέγγιση, διαφοροποίηση από τον μαζικό ανταγωνισμό και έμφαση στη συνολική εμπειρία του χρήστη. Αυτή η επιλογή, σύμφωνα με τον κ. Κουτελό, είναι και ο λόγος που η LG παραμένει ισχυρή σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς.

Συνολικά, η LG δεν επιδιώκει απλώς να ακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, αλλά να τις διαμορφώνει μέσω τεχνολογίας, ποιότητας και ευρείας διαφοροποίησης. Με ισχυρή θέση στις τηλεοράσεις, σημαντική συμβολή από το B2B και συνεχή επένδυση στην καινοτομία, η εταιρεία διατηρεί ένα σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

