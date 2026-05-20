Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Ταμείο Ανάκαμψης 20.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα…αζήτητα μένουν επενδυτικά σχέδια αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θεωρούνταν ότι είχαν διασφαλίσει πρόσβαση σε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όμως τελικά δεν θα υλοποιηθούν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων. Πρόκειται κυρίως για μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου και των ακινήτων, οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως πλήρεις φακέλους χρηματοδότησης έως τα τέλη Μαΐου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης στη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν εμφανιστεί ήδη από τα τέλη του 2025. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βλέποντας ότι η απορρόφηση των δανειακών πόρων κινείτο με αργούς ρυθμούς και ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του προγράμματος, προχώρησε στη μεταφορά περίπου 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ώστε τα συγκεκριμένα κεφάλαια να αξιοποιηθούν και να μη χαθούν. Όπως και φαίνεται ότι θα γίνει τελικά, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης, με την καταληκτική ημερομηνία να μεταφέρεται ουσιαστικά τρεις μήνες νωρίτερα, από τα τέλη Αυγούστου στα τέλη Μαΐου.

Έχουν ήδη υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ

Ο «συναγερμός» για το Ταμείο Ανάκαμψης

Το παραπάνω σήμανε «συναγερμό» σε τράπεζες και επιχειρήσεις, που επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν τη χαμηλότοκη χρηματοδότηση του Ταμείου πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατατέθηκαν αιτήσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα διαθέσιμα κεφάλαια, με αποτέλεσμα σήμερα σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων να μένει εκτός χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι, μετά τη μεταφορά των 2 δισ. ευρώ στην ΕΑΤ, το συνολικό ύψος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώθηκε στα 13,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έως τα τέλη Μαρτίου είχαν ήδη διατεθεί 9,5 δισ. ευρώ.

Ταμείο Ανάκαμψης

Για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης σημείωσε ότι «έχουν ήδη διατεθεί όλοι οι πόροι προς τις τράπεζες» και πλέον απομένει μόνο «η ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων μέχρι την τεθείσα προθεσμία του τέλους Μαΐου».

Ανέφερε ότι έχουν ήδη υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ προέρχονται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 8,8 δισ. ευρώ από τραπεζικά κεφάλαια και 6,2 δισ. ευρώ από ίδια συμμετοχή επενδυτών.

Κάποια projects ίσως ακυρωθούν ή προχωρήσουν με αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος

Τα projects που θα ακυρωθούν

Χθες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας  ανέφερε ότι οι πόροι του Ταμείου διοχετεύθηκαν σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η μεταποίηση.

Τόνισε ακόμη ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί, επισημαίνοντας πως η εικόνα αυτή κατέστη σαφής «τις τελευταίες δέκα ημέρες».

Αναφερόμενος στις αιτήσεις που υπερβαίνουν τα διαθέσιμα κονδύλια, εκτίμησε ότι από τα επενδυτικά σχέδια ύψους 6-8 δισ. ευρώ, ένα μέρος θα καλυφθεί από τις τράπεζες, ένα άλλο μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, ενώ ορισμένα έργα ενδέχεται τελικά να μην υλοποιηθούν. Όπως σημείωσε, κάποια projects ίσως ακυρωθούν ή προχωρήσουν με αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος.

Οι εκκρεμότητες του Σεπτεμβρίου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, τη Δευτέρα η Ελλάδα πρόκειται να καταθέσει το 8ο αίτημα εκταμίευσης επιδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την ολοκλήρωση 32 οροσήμων.

Παράλληλα, θα υποβληθεί και το έβδομο αίτημα για το δανειακό σκέλος του προγράμματος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2,6 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο θα κατατεθεί και το 80 αίτημα για το δανειακό σκέλος, με αποτέλεσμα το συνολικό νέο πακέτο να διαμορφωθεί περίπου στα 4,8 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.
Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του
Ταμείο Ανάκαμψης

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του RRF – Το καμπανάκι της ΤτΕ

Tα 164 ορόσημα για το Ταμείο Ανάκαμψης και η ανησυχία που εκφράζει η Τράπεζα της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην πραγματική οικονομία

Η ακτινογραφία της ΤτΕ για το 2025 - Γιατί οι αποταμιευτές χάνουν χρήματα με αρνητικά επιτόκια, η «επιλεκτική» χρηματοδότηση των μεγάλων και ο ρόλος-κλειδί των κρατικών ενισχύσεων 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΕΤ: Επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω τραπεζών
Τράπεζες

Ταμείο Ανάκαμψης: Επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για την πιστωτική επέκταση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα
Ταμείο Ανάκαμψης

Σπριντ για να προλάβουν 177 ορόσημα του RRF σε 6 μήνες

Η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα που η χώρα μπορεί να καταθέσει αίτημα εκταμίευσης

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύναψη δανείων – Η προθεσμία
Ταμείο Ανάκαμψης

Αντίστροφη μέτρηση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης - Η προθεσμία

Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί
Ταμείο Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν γίνει

Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το 8ο αίτημα και την πορεία που θα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies