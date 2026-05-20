Κτηνοτροφία: Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής για την προστασία των γενετικών πόρων

AGRO 20.05.2026, 11:33
Το πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π3-73-3.5 «Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 καθορίζεται με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων

«Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Ποιες φυλές αφορά

Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και ως επιλέξιμες φυλές ορίζονται οι παρακάτω:

  • Βοοειδή: Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Ελληνικός Βούβαλος, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη, Ελληνική Ασπρόμαυρη*, Ελληνική Ασπροκόκκινη
  • Πρόβατα: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα, Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Θράκης, Σκύρου, Γλώσσας Σκοπέλου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας – Πελαγονίας, Αγρινίου, Ορεινό Λήμνου
  • Αίγες: Σκοπέλου
  • Ιπποειδή: Σκύρου, Πηνείας, Ηλείας, Μεσσαράς Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου, Ροδόπης
  • Χοίροι: Εγχώριος Χοίρος

Επιλέξιμες ενέργειες και ποσοστά στήριξης

Ως επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβασης Π3-73-3.5 ορίζονται οι παρακάτω:

1. Ενέργεια Ι: Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση – τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων με ποσοστό στήριξης 100%

2. Ενέργεια ΙΙ: Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων με ποσοστό στήριξης: 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν σε ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση υλοποίησης ελέγχου ποιοτικών αποδόσεων δειγμάτων γάλακτος ή/και κρέατος είναι να πραγματοποιεί ο δικαιούχος αντίστοιχα ποσοτικό έλεγχο αποδόσεων γάλακτος ή/και κρέατος.

3. Ενέργεια ΙΙΙ: Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Παρέμβασης του δικαιούχου και θα αφορά:

– Στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού

– στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών

– σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Παρέμβασης. Τα σεμινάρια και οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν μέρος και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση υλοποίησης της Ενέργειας ΙΙΙ είναι να πραγματοποιεί ο δικαιούχος την Ενέργεια Ι.

4. Ενέργεια IV: Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων θα γίνεται με συγκεκριμένο ποσοστό γονοτύπισης ανά έτος εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των ζώων, τη διάρκεια υλοποίησης της Παρέμβασης και τα ιδιαίτερα αναπαραγωγικά και γενετικά χαρακτηριστικά της φυλής. Οι γονοτυπίσεις μπορούν να γίνουν σε ζώα φυλών προβάτων και αιγών, που είναι εγγεγραμμένα στα γενεαλογικά βιβλία και χρησιμοποιούνται στην αναπαραγωγική διαδικασία ως ακολούθως:

Α. Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής και αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό. Θα γονοτυπούνται τα αρσενικά, τα θηλυκά 1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής.

Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στη Ενέργεια Ι της Παρέμβασης Π3-73-3.5.

Β. Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση, αξιοποίηση και βελτίωση των φυλών, υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στις Ενέργειες Ι και ΙΙ της Παρέμβασης Π3-73-3.5.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

– Αναγνωρισμένοι Φορείς Αναπαραγωγής Καθαρών Φυλών ή Κοινωνίες Εκτροφής

– Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι:

  • Τα μέλη τους εκτρέφουν ζώα που ανήκουν στις φυλές που αναφέρονται παραπάνω,
  • τα ζώα των μελών τους είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής που ανήκουν,
  • δεν ενισχύονται ή χρηματοδοτούνται για τις ίδιες ενέργειες από άλλη Εθνική ή Κοινοτική πηγή.

Ο δικαιούχος, μπορεί να υλοποιεί τις ενέργειες της Παρέμβασης, προσφέροντας τις υπηρεσίες του και σε κτηνοτρόφους μη μέλη του, που βρίσκονται εντός ή εκτός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων που καθορίζονται στο καταστατικό του, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ότι οι εν λόγω κτηνοτρόφοι δεν είναι μέλη άλλων δικαιούχων και
  • θα συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό σαν συνεργαζόμενα μέλη με το οποίο αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Παρέμβασης. Για τα συνεργαζόμενα μέλη, οι δικαιούχοι θα καταθέτουν στο φάκελο υποψηφιότητας τους, ιδιωτικά συμφωνητικά με τον κάθε συνεργαζόμενο κτηνοτρόφο.

Το ύψος ενίσχυσης

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και ειδικότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

– Τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

– τον αριθμό των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών,

– την μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής,

– την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2022.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια καθορίζονται τα ανώτατα όρια ενίσχυσης, ανά ενέργεια, μέσου κόστους ανά ζώο ανά έτος. Οι τιμές των ανώτατων ορίων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

κτηνοτροφία

