ΔΕΗ: Κλείνει το βιβλίο προσφορών, ανοίγει νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η μάχη για το allocation την κατανομή των μετοχών σε όσους επενδυτές κλείδωσαν τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ξεκινά μετά τις 4 το μεσημέρι σήμερα 20 Μαΐου.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει με προσφορές πάνω από 15 δισ. ευρώ εκ των οποίων ήδη περίπου 500 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ελληνικό retail και πλέον όλοι αναμένουν την κατανομή των νέων μετοχών της ΔΕΗ από τους συντονιστές της έκδοσης.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ

Με βάση το guidance που έδωσαν χθες οι συντονιστές η τιμή αναμένεται στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή χωρίς να αποκλείεται και η αύξηση της στα 18,65 ευρώ, λένε πηγές της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η ΔΕΗ με βάση το ίδιο το guidance θα αντλήσει τελικά 4,25 δισ. ευρώ έναντι 4 δισ. ευρώ όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Με βάση το ενημερωτικό υλικό για την ΑΜΚ της ΔΕΗ η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και

αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone (ελληνικό δημόσιο και CVC), θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή).

Παρόμοιος μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική δραστηριότητα, την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αφοσίωση στην Εταιρεία των σχετικών επενδυτών

Πηγές δεν αποκλείουν τόσο η τιμή διάθεσης όσο και η κατανομή να έχουν ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ ή αύριο 21 Μαΐου πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Euronext Athens.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ

Τα κεφάλαια των 4,25 δισ. ευρ΄πω θα χρηματοδοτήσουν μέρος του τεράστιου επενδυτικού προγράμματος ύψους 24,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ από ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η πλειονότητα των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, περίπου 16,7 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων αποθήκευσης και μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνει και το project ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση ανάπτυξης.

Η διοίκηση στοχεύει σε λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028, μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία σε σημαντικό ψηφιακό και ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση.