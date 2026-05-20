Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Business 20.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων υλοποιεί την τριετία 2024-2026 η Louis Hotels, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο και επενδύοντας στρατηγικά στην ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της.

Μεταξύ των σημαντικότερων projects περιλαμβάνονται η εκτεταμένη ανακαίνιση του Valmar Corfu σε premium all-inclusive πεντάστερο resort, αλλά και η δημιουργία του νέου Imperial Island Resort στην Πάφο, το οποίο άνοιξε φέτος τις πύλες του. Αν υπολογιστεί και η ανάπτυξη σχεδόν από το μηδέν του King Jason Zante, οι επενδύσεις ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ συμφωνα με στελέχη του Ομίλου Louis Hotels.

Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα θετική για τον όμιλο καθώς τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα κατέγραψαν πολύ υψηλές τουριστικές επιδόσεις, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα της Louis Hotels, ανέφεραν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου η Πόπη Τάντα  CCO του Ομίλου Louis Hotels και ο Χαράλαμπος Λάρδας –  General Manager Sales & Marketing, Louis Hotels.

Αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν από την Louis Hotels

Για τη φετινή σεζόν, τα δυο στελέχη του Ομίλου, εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξο, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή επηρέασε αισθητά τη ροή των κρατήσεων, κυρίως στην Κύπρο. Όπως αναφέρουν η αρνητική δημοσιότητα που δημιουργήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στο νησί, προκάλεσε επιβράδυνση στη ζήτηση, παρά το γεγονός ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι κρατήσεις για το 2026 κινούνταν ανοδικά. Η εταιρεία κάνει λόγο για «σωρεία ακυρώσεων» και επιβράδυνση νέων κρατήσεων, κυρίως κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου.

Ο Μάιος εμφανίζει ήδη σημάδια ανάκαμψης, πλησιάζοντας τις περσινές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κα. Τάντα, μέχρι στιγμής οι κρατήσεις καταγράφουν πτώση της τάξης του 15%-16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωστόσο η εταιρεία εκτιμά ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσα από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Για την Κύπρο, στόχος είναι η χρονιά να κλείσει με απώλειες κοντά στο 10%, ενώ για την Ελλάδα η εκτίμηση είναι ότι η αγορά θα παρουσιάσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η διαφοροποίηση των αγορών και οι ΗΠΑ

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη διαφοροποίηση των αγορών από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες. Όπως επεσήμανε o κ. Λάρδας, η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό διεθνές brand και δεν εξαρτάται από περιορισμένο αριθμό αγορών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Κύπρου. Βασικές αγορές για την Ελλάδα παραμένουν η Αγγλία και η Γερμανία, ενώ η χώρα συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από τις ΗΠΑ, την Αυστρία, τα Βαλκάνια αλλά και πιο μακρινές αγορές όπως η Ιαπωνία.

Αντίστοιχα, η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τη βάση των επισκεπτών της μετά την απώλεια της ρωσικής αγοράς. Η Πολωνία και το Ισραήλ αποτελούν πλέον δύο από τις σημαντικότερες αγορές για το νησί, με τις αφίξεις Πολωνών να ξεπερνούν τις 600.000 ετησίως, όπως είπε η κα Τάντα. Παράλληλα, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνέβαλε στο άνοιγμα νέων αγορών, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, βελτιώνοντας συνολικά τη διασπορά του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.

Ανοιχτή σε νέες εξαγορές

Παράλληλα με το επενδυτικό πρόγραμμα ανακαινίσεων, η Louis Hotels διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών και μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι εξετάζει επιλεκτικά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Louis Hotels έχει πλέον διαμορφώσει ένα πιο ομοιογενές και αναβαθμισμένο portfolio, με στόχο ο πελάτης να γνωρίζει τι επίπεδο υπηρεσιών και εμπειρίας θα συναντήσει σε κάθε μονάδα του ομίλου. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνεται, πολλές από τις προτάσεις που δέχεται η εταιρεία δεν προχωρούν, καθώς απαιτούν πολύ μεγάλες επενδύσεις αναβάθμισης.

Σε επίπεδο γεωγραφικής στρατηγικής, η Louis Hotels συνεχίζει να εστιάζει αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, παρά τις κατά καιρούς προτάσεις που έχει δεχθεί για επέκταση σε άλλες αγορές της Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος. Μεταξύ των περιοχών που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Ρόδος, η Κρήτη και ενδεχομένως περαιτέρω ανάπτυξη στην Κέρκυρα.

Το προφίλ της Louis Hotels

Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται επί περισσότερα από 80 χρόνια στη φιλοξενία, διαθέτει ένα  portfolio 25 ξενοδοχείων σε εμβληματικούς προορισμούς. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο και την Ελλάδα, διαθέτοντας ξενοδοχεία σε Πάφο, Πρωταρά, Λεμεσό, Λευκωσία, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν 138,6 εκατ. ευρώ . σε σύγκριση με 128,1 εκατ. ευρώ κατά το 2024, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση κατά 10,6 εκατ. ευρώ (8,3%) κυρίως λόγω της αύξησης των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο. Το ενοποιημένο καθαρό κέρδος μετά την φορολογία που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε το 2025 στα 7,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδος 3,9 εκατ. ευρώ κατά το 2024.

Εξοδος από το ΧΑΚ

Σημειώνεται ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένη πρόταση εξόδου από το ΧΑΚ. Συγκεκριμένα η πρόταση προνοεί ότι η Εταιρεία θα μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach, χωρίς χρέη, στους μετόχους μειοψηφίας της Εταιρείας (33,03%) και της Louis Hotels Public Company Limited (0,12%) έναντι των μετοχών που αυτοί κατέχουν σήμερα στις εν λόγω εταιρείες. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Louis Nausicaa Beach θα εισαχθεί στην κύρια αγορά του ΧΑΚ με μόνους μετόχους τους σημερινούς μετόχους μειοψηφίας της Εταιρείας και της Louis Hotels. Έτσι, μόνος μέτοχος της Louis θα παραμείνει ο σημερινός μεγαλομέτοχος και επομένως η Εταιρεία θα αποχωρήσει από το ΧΑΚ και θα γίνει ιδιωτική.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές
Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Business
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Στάση αναμονής στη Wall Street, όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή
Business

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους της Πλαστικά Κρήτης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Τρόφιμα – ποτά

Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Δίρφυς παραμένει ο Νίκος Σέρρας

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ
Business

Σάρωσε η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Στα 18 δισ. οι προσφορές

Το βιβλίο της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έκλεισε - Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων
AGRO

Ρεκόρ για τις κυψέλες μελισσών στην ΕΕ - ¨Εφτασαν τα 9,4 εκατ.

Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020 - Πρώτη στη λίστα η Ιταλία

Κοινωνικός Τουρισμός: Τουλάχιστον 6–8 εκατ. ευρώ ανεκμετάλλευτα στο περσινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ανεκμετάλλευτα 8 εκατ. στον περσινό κοινωνικό τουρισμό

Περίπου 40.000 επιπλέον δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί φέτος στο πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός»

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία
World

ΕΕ: Εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ του δανείου προς Ουκρανία

Το πρωτόκολλο συμφωνίας με την ΕΕ θα πρέπει να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»
Ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Οι εκτιμήσεις της HSBC για το πώς τα αμερικανικά ομόλογα θα επηρεάσουν τις μετοχές

Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις
Κόσμος

Απειλές Ιράν για επέκταση σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή»

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε μια ασταθή κατάσταση αδιέξοδου

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»
Business

Κορκίδης: Στρατηγική ευκαιρία για Ελλάδα και Πειραιά το «Mediterranean Pact»

Το «Med Pact» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης - Ο Βασίλης Κορκίδης για την πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ
Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στην εποχή των stablecoins μέσω της Qivalis

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοπραξία Qivalis, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin

Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΘΕΑΣ: Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν παραγωγοί από ενισχύσεις 2025 - Καμπανάκι ΕΘΕΑΣ

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies