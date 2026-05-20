Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων υλοποιεί την τριετία 2024-2026 η Louis Hotels, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο και επενδύοντας στρατηγικά στην ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της.

Μεταξύ των σημαντικότερων projects περιλαμβάνονται η εκτεταμένη ανακαίνιση του Valmar Corfu σε premium all-inclusive πεντάστερο resort, αλλά και η δημιουργία του νέου Imperial Island Resort στην Πάφο, το οποίο άνοιξε φέτος τις πύλες του. Αν υπολογιστεί και η ανάπτυξη σχεδόν από το μηδέν του King Jason Zante, οι επενδύσεις ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ συμφωνα με στελέχη του Ομίλου Louis Hotels.

Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα θετική για τον όμιλο καθώς τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα κατέγραψαν πολύ υψηλές τουριστικές επιδόσεις, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα της Louis Hotels, ανέφεραν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου η Πόπη Τάντα CCO του Ομίλου Louis Hotels και ο Χαράλαμπος Λάρδας – General Manager Sales & Marketing, Louis Hotels.

Αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν από την Louis Hotels

Για τη φετινή σεζόν, τα δυο στελέχη του Ομίλου, εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξο, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή επηρέασε αισθητά τη ροή των κρατήσεων, κυρίως στην Κύπρο. Όπως αναφέρουν η αρνητική δημοσιότητα που δημιουργήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στο νησί, προκάλεσε επιβράδυνση στη ζήτηση, παρά το γεγονός ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι κρατήσεις για το 2026 κινούνταν ανοδικά. Η εταιρεία κάνει λόγο για «σωρεία ακυρώσεων» και επιβράδυνση νέων κρατήσεων, κυρίως κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου.

Ο Μάιος εμφανίζει ήδη σημάδια ανάκαμψης, πλησιάζοντας τις περσινές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κα. Τάντα, μέχρι στιγμής οι κρατήσεις καταγράφουν πτώση της τάξης του 15%-16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωστόσο η εταιρεία εκτιμά ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσα από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Για την Κύπρο, στόχος είναι η χρονιά να κλείσει με απώλειες κοντά στο 10%, ενώ για την Ελλάδα η εκτίμηση είναι ότι η αγορά θα παρουσιάσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η διαφοροποίηση των αγορών και οι ΗΠΑ

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη διαφοροποίηση των αγορών από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες. Όπως επεσήμανε o κ. Λάρδας, η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό διεθνές brand και δεν εξαρτάται από περιορισμένο αριθμό αγορών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Κύπρου. Βασικές αγορές για την Ελλάδα παραμένουν η Αγγλία και η Γερμανία, ενώ η χώρα συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από τις ΗΠΑ, την Αυστρία, τα Βαλκάνια αλλά και πιο μακρινές αγορές όπως η Ιαπωνία.

Αντίστοιχα, η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τη βάση των επισκεπτών της μετά την απώλεια της ρωσικής αγοράς. Η Πολωνία και το Ισραήλ αποτελούν πλέον δύο από τις σημαντικότερες αγορές για το νησί, με τις αφίξεις Πολωνών να ξεπερνούν τις 600.000 ετησίως, όπως είπε η κα Τάντα. Παράλληλα, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνέβαλε στο άνοιγμα νέων αγορών, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, βελτιώνοντας συνολικά τη διασπορά του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.

Ανοιχτή σε νέες εξαγορές

Παράλληλα με το επενδυτικό πρόγραμμα ανακαινίσεων, η Louis Hotels διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών και μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι εξετάζει επιλεκτικά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Louis Hotels έχει πλέον διαμορφώσει ένα πιο ομοιογενές και αναβαθμισμένο portfolio, με στόχο ο πελάτης να γνωρίζει τι επίπεδο υπηρεσιών και εμπειρίας θα συναντήσει σε κάθε μονάδα του ομίλου. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνεται, πολλές από τις προτάσεις που δέχεται η εταιρεία δεν προχωρούν, καθώς απαιτούν πολύ μεγάλες επενδύσεις αναβάθμισης.

Σε επίπεδο γεωγραφικής στρατηγικής, η Louis Hotels συνεχίζει να εστιάζει αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, παρά τις κατά καιρούς προτάσεις που έχει δεχθεί για επέκταση σε άλλες αγορές της Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος. Μεταξύ των περιοχών που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Ρόδος, η Κρήτη και ενδεχομένως περαιτέρω ανάπτυξη στην Κέρκυρα.

Το προφίλ της Louis Hotels

Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται επί περισσότερα από 80 χρόνια στη φιλοξενία, διαθέτει ένα portfolio 25 ξενοδοχείων σε εμβληματικούς προορισμούς. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο και την Ελλάδα, διαθέτοντας ξενοδοχεία σε Πάφο, Πρωταρά, Λεμεσό, Λευκωσία, Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν 138,6 εκατ. ευρώ . σε σύγκριση με 128,1 εκατ. ευρώ κατά το 2024, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση κατά 10,6 εκατ. ευρώ (8,3%) κυρίως λόγω της αύξησης των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο. Το ενοποιημένο καθαρό κέρδος μετά την φορολογία που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε το 2025 στα 7,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδος 3,9 εκατ. ευρώ κατά το 2024.

Εξοδος από το ΧΑΚ

Σημειώνεται ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένη πρόταση εξόδου από το ΧΑΚ. Συγκεκριμένα η πρόταση προνοεί ότι η Εταιρεία θα μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach, χωρίς χρέη, στους μετόχους μειοψηφίας της Εταιρείας (33,03%) και της Louis Hotels Public Company Limited (0,12%) έναντι των μετοχών που αυτοί κατέχουν σήμερα στις εν λόγω εταιρείες. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Louis Nausicaa Beach θα εισαχθεί στην κύρια αγορά του ΧΑΚ με μόνους μετόχους τους σημερινούς μετόχους μειοψηφίας της Εταιρείας και της Louis Hotels. Έτσι, μόνος μέτοχος της Louis θα παραμείνει ο σημερινός μεγαλομέτοχος και επομένως η Εταιρεία θα αποχωρήσει από το ΧΑΚ και θα γίνει ιδιωτική.