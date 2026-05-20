Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις λόγω ομολόγων και γεωπολιτικών εντάσεων

Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας, αποτυπώνοντας τις ανησυχίες για την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε μετά τις δηλώσεις του Donald Trump, ο οποίος ανέφερε την Τρίτη ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από το να αποφασίσει επίθεση κατά του Ιράν, πριν τελικά πειστεί να αναβάλει την απόφαση για λίγες ημέρες.

Τα ομόλογα

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν τις πωλήσεις ομολόγων υπό τον φόβο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε τελευταία στο 5,174%, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης άγγιξε το 5,197%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007.

Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των υπερμακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, με την απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού ομολόγου (JGB) να μειώνεται περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, στο 4,122%, μετά τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες λήξεις συνέχισαν να δέχονται πιέσεις, με την απόδοση του 5ετούς ιαπωνικού ομολόγου να ανέρχεται σε ιστορικό υψηλό 2,041%.

Οι δείκτες

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,29%, ενώ ο TOPIX σημείωσε πτώση 1,45%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI κατέγραψε απώλειες 0,69%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 2,23%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Samsung Electronics, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 3%, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τις μισθολογικές αυξήσεις μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων κατέρρευσαν, οδηγώντας περισσότερους από 47.000 εργαζόμενους σε απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πέμπτη.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,85%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index σημείωσε πτώση 0,55%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 0,3%.

Τράπεζα της Ιαπωνίας

Στο μεταξύ, ο διοικητής της Bank of Japan, Kazuo Ueda, δήλωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω των τιμών ενέργειας, των πληθωριστικών πιέσεων, της ανάπτυξης του ΑΕΠ και των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7, ο Ueda σημείωσε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα παρακολουθεί στενά τους δείκτες πληθωρισμού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια «αυξάνονται ταχύτατα».

Παρά ταύτα, τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα νομισματικής πολιτικής ώστε να επιτύχει τον στόχο πληθωρισμού του 2%, ενώ πρόσθεσε ότι τα τελευταία στοιχεία για το ΑΕΠ της Ιαπωνίας κινούνται «σε γενικές γραμμές σύμφωνα» με τις προβλέψεις.