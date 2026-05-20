Leaderstay – Jet2: Στρατηγική συνεργασία στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε στρατηγική συνεργασία με την Jet2, προχώρησε η Leaderstay, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης τουριστικών βιλών στην Ελλάδα. Η Leaderstay, διαχειρίζεται σήμερα ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο portfolio με περισσότερα από 300 ακίνητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη και τη θέση της στον κλάδο.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Leaderstay, προσφέροντας στα συνεργαζόμενα ακίνητα πρόσβαση σε ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά δίκτυα στην Ευρώπη. Η Jet2 αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 19,7 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, 13 βάσεις που καλύπτουν το 85% του βρετανικού πληθυσμού και έσοδα που ξεπερνούν τα 7 δισ. για το 2024-25, με έντονη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Leaderstay ενισχύει το ενδιαφέρον της για υψηλού επιπέδου διαμονές στην Ελλάδα. Παράλληλα, διευρύνει τα κανάλια διανομής της εταιρείας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αύξηση κρατήσεων και βελτιστοποίηση αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες. Το portfolio της περιλαμβάνει επιλεγμένες βίλες και premium κατοικίες σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ταξιδιωτικής αγοράς.

Δηλώσεις CEO Leaderstay

Ο κ. Γιώργος Τσικανδυλάκης, CEO της Leaderstay, δήλωσε τα εξής: «Η συνεργασία μας με τη Jet2 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική εξέλιξη για την Leaderstay και είναι αποτέλεσμα στοχευμένων συζητήσεων και προσεκτικού σχεδιασμού. Το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς οργανισμούς του ΗΒ ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας στην αγορά και δημιουργεί σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, διευρύνουμε την παρουσία μας σε αγορές υψηλής ζήτησης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας σε ένα απαιτητικό διεθνές κοινό».

Σχετικά με τη Leaderstay

Η Leaderstay είναι εταιρεία διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων στην Ελλάδα, με εξειδίκευση σε luxury villas και premium properties. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μερικούς από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα και η Ρόδος, διαχειριζόμενη ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο portfolio επιλεγμένων πολυτελών κατοικιών και premium ακινήτων. Παράλληλα, η Leaderstay συνεργάζεται με κορυφαία διεθνή δίκτυα και πλατφόρμες, όπως Airbnb, Expedia, Tripadvisor, Vrbo, καθώς και εξειδικευμένους συνεργάτες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας όπως Solmar Villas, Vintage, Villa Plus και Villa Select ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια προβολή και τις επιδόσεις των συνεργαζόμενων ακινήτων.