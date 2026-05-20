Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχη για τις 2.200 μονάδες δίνει η αγορά

Πιέσεις που δέχεται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κρατούν και πάλι τα ηνία της συνεδρίασης, ενώ ο γενικός δείκτης προσπαθεί να υπερασπιστεί τα επίπεδα των 2.200 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,65% στις 2.196,92 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 23,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,63% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.570,32 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,90% στις 2.457,37 μονάδες.

Επιλεκτικές κινήσεις

Πανομοιότυπη με τη χθεσινή παραμένει η εικόνα στη χρηματιστηριακή αγορά, με τους επενδυτές να κινούνται επιφυλακτικά μέσα σε κλίμα έντονης μεταβλητότητας και εναλλαγής προσήμων.

Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να δίνει μάχη προκειμένου να μην δοκιμάσει εκ νέου τη ζώνη των 2.200 μονάδων, ενώ η αγορά εξακολουθεί να κινείται στο γνώριμο εύρος των τελευταίων δύο μηνών, μεταξύ 2.200 και 2.300 μονάδων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές σήμα που να υποδηλώνει έξοδο από την παρατεταμένη πλάγια κίνηση.

Παρά τη σχετικά αδύναμη εικόνα των τελευταίων συνεδριάσεων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο μετοχών. Αρκετοί τίτλοι που είχαν προηγουμένως υπεραποδώσει έχουν προχωρήσει σε αισθητή διόρθωση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας έχει κατευθυνθεί στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, περιορίζοντας προσωρινά τη συναλλακτική δυναμική στο ταμπλό.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν αφορμές για διαφοροποιήσεις και στοχευμένες κινήσεις από τους επενδυτές, καθώς αρκετές εισηγμένες εμφανίζουν ανθεκτικές επιδόσεις παρά το ασταθές περιβάλλον.

Ωστόσο, κοινή εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών είναι ότι πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της αγοράς αναμένεται να διαμορφωθεί έως το τέλος Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ αλλά και το επικείμενο rebalancing των δεικτών MSCI, γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν τις ροές κεφαλαίων και τη βραχυπρόθεσμη τάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy χάνει 3,15%, με τον Aktor να σημειώνει πτώση 2,70%. Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Βιοχάλκο, Alpha Bank, Εθνική, ΟΤΕ και Optima, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Πειραιώς, Jumbo, Aegean, Motor Oil, Σαράντης, Coca Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy σημειώνει κέρδη 1%, με τις Allwyn, Τιτάν, ΔΕΗ, Κύπρου, ΔΑΑ και Ελλάδα να σημειώνουν κέρδη, αλλά πολύ περιορισμένα.