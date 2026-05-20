ΔΕΗ: Πάνω από τα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης ανά μετοχή – «Σηκώνει» 4,25 δισ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατώτατη τιμή διάθεσης ανά μετοχή στα 18,63 ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της ΑΜΚ από την οποία θα αντλήσει τελικά 4,25 δισ. ευρώ έναντι 4 δισ. ευρώ που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,48€ εκάστη, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μέγιστη τιμή διάθεσης 19,75€ ανά μετοχή σε μετρητά, στις 19 Μαΐου 2026 οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:

· Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

· Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.

· Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών κλείνει με προσφορές πάνω από 15 δισ. ευρώ εκ των οποίων ήδη περίπου 500 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ελληνικό retail και πλέον όλοι αναμένουν την κατανομή των νέων μετοχών της ΔΕΗ από τους συντονιστές της έκδοσης.

Η διάθεση των μετοχών

Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ενημερωτικό υλικό για την ΑΜΚ της ΔΕΗ η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και

αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone (ελληνικό δημόσιο και CVC), θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή).