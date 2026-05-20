Πούτιν -Σι: Η ατζέντα, η Δύναμη της Σιβηρίας 2 και τα γεωπολιτικά μηνύματα

Τον «παλιό του φίλο» Βλάντιμιρ Πούτιν φιλοξενεί ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ σε μια συνάντηση με πολλαπλά μηνύματα που πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την υψηλού προφίλ επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την εγκαθίδρυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης συντονισμού Κίνας-Ρωσίας και την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας Κίνας-Ρωσίας» αναφέρει το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

Ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι μοιράζονται ισχυρούς δεσμούς και κοινή επιθυμία για την πολυπολική παγκόσμια τάξη που θα αμφισβητήσει την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την Τετάρτη και θα πιουν τσάι μαζί.

Η προγραμματισμένη συζήτηση «είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της επίσκεψης» δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ. «Εμείς, όπως και οι Κινέζοι φίλοι μας, ενδιαφερόμαστε αυτή η συνάντηση για το τσάι να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο».

Γεωπολιτικοί δεσμοί

Δεν είναι τυχαίο ότι η άφιξη του Πούτιν λαμβάνει χώρα ενώ δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα από την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του Τραμπ στο Πεκίνο εξηγεί στο CNBC ο Εντ Πράις, ανώτερος μη μόνιμος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ο Πούτιν πιθανότατα στέλνει «μια υπενθύμιση στους Αμερικανούς ότι, ναι, μπορείτε να έρθετε και να επισκεφθείτε την Κίνα όσο θέλετε, αλλά η Ρωσία είναι πιο κοντά και πιο φιλική από εσάς», είπε.

Ο Πούτιν και ο Σι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις για περισσότερο από μια δεκαετία και ο Ρώσος πρόεδρος θα θελήσει να επαναβεβαιώσει τη θέση της Ρωσίας ως του στενότερου γεωπολιτικού συμμάχου της Κίνας, πρόσθεσε ο Πράις. Εκτιμά ότι ο Πούτιν θα επιδιώξει επίσης τη διπλωματική υποστήριξη της Κίνας όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που το Πεκίνο έχει ανεχθεί αν και δεν έχει υποστηρίξει ανοιχτά.

«Όσο ο Πρόεδρος Πούτιν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στη Δύση του, που είναι η Ουκρανία, πρέπει να έχει διπλωματική επιτυχία στην Ανατολή του, που είναι η Κίνα» πρόσθεσε.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν χαρακτηρίσει το διήμερο ταξίδι του Πούτιν αυτή την εβδομάδα ως περαιτέρω απόδειξη της «παντός καιρού» συνεργασίας τους, ακόμη και όταν η Δύση προτρέπει το Πεκίνο να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ενώ η Κίνα παρουσιάζεται ως μεσολαβητής ειρήνης στη σύγκρουση και ως ουδέτερο μέρος, ο Πούτιν λέει ότι η Κίνα και η Ρωσία υποστηρίζουν τα «βασικά συμφέροντα» η μία της άλλης, καθώς επιδιώκει πρόσθετες ενεργειακές συμφωνίες με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ενόψει των δυτικών κυρώσεων.

«Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν θα στείλει μήνυμα στον κόσμο ότι η στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ρωσίας παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής και των δύο χωρών και ότι κάθε προσπάθεια των ΗΠΑ να προκαλέσουν διχόνοια είναι καταδικασμένη να αποτύχει» εξηγεί στο Reuters ο Ian Storey, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο ISEAS-Yusof Ishak στη Σιγκαπούρη.

Φιλοξενώντας ξένους ηγέτες, η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της ως πυλώνα παγκόσμιας σταθερότητας, σε αντίθεση με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και να περιορίσουν μια ξεχωριστή σύγκρουση με το Ιράν που έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Κατά τη διάρκεια των κρατικών επισκέψεων, το Πεκίνο προσπαθεί να καθησυχάσει τους δυτικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την άνοδό του ως οικονομική και τεχνολογική δύναμη, υποβαθμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους στους δεσμούς τους.

Ο Λευκός Οίκος μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί συναίνεση σε θέματα που θα ενισχύσουν τη «σταθερότητα» για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, η εμπλοκή της Κίνας με χώρες όπως η Ρωσία ενισχύει επίσης το μήνυμά της ότι η διπλωματία της είναι συνεπής και δεν επηρεάζεται από τις ενέργειες στρατηγικών εταίρων, παρά τις πιέσεις της Δύσης.

«Είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε από τον Σι να ασκήσει πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σι δεν ασκεί τέτοιου είδους επιρροή στον Πούτιν και σε κάθε περίπτωση οι Κινέζοι κατανοούν πώς μια ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία θα αποδυνάμωνε την πολιτική θέση του Πούτιν», δήλωσε ο Storey.

Ο αγωγός Δύναμη της Σιβηρίας 2

Οι αναλυτές σημειώνουν μια ολοένα και πιο ασύμμετρη σχέση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας όσον αφορά την ενέργεια, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές διεθνείς κυρώσεις, έχει χάσει ζωτικές αγορές για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της, κυρίως στην Ευρώπη, και έχει γίνει ολοένα και πιο εξαρτημένη από την Ινδία και την Κίνα ως αγοραστές των ενεργειακών της εξαγωγών.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Πούτιν τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν να κατασκευάσουν τον αγωγό φυσικού αερίου Δύναμη της Σιβηρίας 2, αλλά δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για την τιμολόγηση.

«Το έργο βρίσκεται στην ατζέντα και έχουμε δεσμευτεί να το συζητήσουμε σοβαρά», δήλωσε ο Ουσάκοφ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί λεπτομερώς μεταξύ των ηγετών».

Οι ελλείψεις στον ενεργειακό εφοδιασμό που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν ενδέχεται να υποστηρίζουν την άποψη της Ρωσίας για τον αγωγό ως μακροπρόθεσμη πηγή φυσικού αερίου. Ωστόσο, το Πεκίνο αναμένεται να επιμείνει στη στρατηγική διαφοροποίησης συζητώντας συμφωνίες εφοδιασμού τόσο με το Τουρκμενιστάν όσο και με τη Ρωσία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters

Η Κίνα θα μπορούσε να καταλήξει σε μια ευρεία συμφωνία με τη Ρωσία που θα καλύπτει τους ετήσιους όγκους και όρους εφοδιασμού, όπως η ευελιξία και η εποχικότητα του εφοδιασμού, αφήνοντας παράλληλα την τιμολόγηση ανοιχτή, σύμφωνα με άλλη πηγή που αναφέρει το Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν χρόνια.

Εμπορικοί δεσμοί

Ο Πούτιν έχει παρουσιάσει το τελευταίο του ταξίδι στην Κίνα ως ένα κομμάτι σε μια μακρά σειρά τακτικών συναντήσεων και επικοινωνίας μεταξύ των δυνάμεων.

«Οι τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις και οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου Ρωσίας-Κίνας αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση ολόκληρου του φάσματος των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και την απελευθέρωση του πραγματικά απεριόριστου δυναμικού τους» δήλωσε ο Πούτιν σε σχόλια που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τρίτη.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να αναπτύξει την οικονομική και εμπορική της συνεργασία με το Πεκίνο σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς.

«Για τη Ρωσία, αυτή η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική» ο Sergei Guriev, Κοσμήτορας του London Business School στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC επειδή «η Ρωσία εξαρτάται από την Κίνα στην τεχνολογία, τα καταναλωτικά αγαθά και τα μεταποιητικά προϊόντα».

«Η Ρωσία είχε την ΕΕ ως τον κύριο εμπορικό της εταίρο [αλλά] λόγω του πολέμου στην Ουκρανία… η Ρωσία στράφηκε στην Κίνα και διπλασίασε το εμπόριο με την Κίνα, επομένως υπάρχει μια σημαντική αναδιάρθρωση των εμπορικών ροών για τη ρωσική οικονομία [εκεί] αντί για την ΕΕ.

Τώρα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της Ρωσίας, με τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια», σημείωσε.