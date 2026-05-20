Nvidia: Με deals 90 δισ. δολ. o Χουάνγκ χρηματοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης

Οι δαπάνες της Nvidia ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των Big Tech, συνδέοντας πελάτες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με την τεχνολογία της

Tεχνητή νοημοσύνη 20.05.2026, 08:54
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Πρωτοφανή ποσά επενδύει η Nvidia προκειμένου να ενισχύσει την κυριαρχία της στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτοντας περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες και συνεργασίες μέσα στους τελευταίους 16 μήνες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει μετατρέψει την εταιρεία σε έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του οικοσυστήματος AI, στηρίζοντας δεκάδες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα τσιπ και τις τεχνολογίες της Nvidia, διαπιστώνουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας και της PitchBook, η Nvidia δεσμεύτηκε για επενδύσεις και συνεργασίες ύψους περίπου 47 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 25 Ιανουαρίου, ενώ μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες πρόσθεσε ακόμη 43 δισ. δολάρια.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν περισσότερες από 145 εταιρείες, μεταξύ των οποίων προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πάροχοι cloud computing και προμηθευτές υποδομών που στηρίζουν την παγκόσμια έκρηξη της AI.

Η στρατηγική αυτή έχει επιτρέψει στη Nvidia να εξελιχθεί στον πιο επιθετικό «deal maker» της τεχνολογικής βιομηχανίας. Με τεράστια ταμειακά διαθέσιμα και αυξανόμενη επιρροή, η εταιρεία επιδιώκει όχι μόνο να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να συνδέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς με τη δική της τεχνολογία.

Τα deals φέρνουν τις ρυθμιστικές αρχές

Παράλληλα, όμως, η τακτική αυτή αυξάνει και τους οικονομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους, καθώς η Nvidia επεκτείνει την επιρροή της σε πελάτες, προμηθευτές και πιθανούς ανταγωνιστές.

Αν και διαθέτει τον επενδυτικό βραχίονα NVentures, μεγάλο μέρος των συμφωνιών οργανώνεται απευθείας από την ομάδα επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας. Οι επενδύσεις συχνά συνοδεύονται από εμπορικές συνεργασίες που ενισχύουν τη χρήση της τεχνολογίας Nvidia. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τη SiFive, εταιρεία σχεδιασμού ημιαγωγών, στην οποία η Nvidia απέκτησε συμμετοχή αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταστήσουν τα σχέδια τσιπ της SiFive συμβατά με την τεχνολογία διασύνδεσης NVLink της Nvidia.

Παρόμοια συμφωνία υπήρξε και με τη Marvell, που αναπτύσσει τους επιταχυντές AI Trainium της Amazon. Η Nvidia επένδυσε περίπου 2 δισ. δολάρια στη Marvell, εξασφαλίζοντας παράλληλα συνεργασία για τη συμβατότητα των μελλοντικών τσιπ με το οικοσύστημα NVLink.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους αναλυτές η στήριξη της Nvidia προς νέες εταιρείες cloud computing, όπως η CoreWeave, σημειώνουν οι FT. Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι η εταιρεία αυτή «δεν θα υπήρχε» χωρίς τη βοήθεια της Nvidia. Μέσω αυτών των συνεργασιών, η Nvidia ενισχύει εναλλακτικούς παρόχους υποδομών AI σε μια περίοδο όπου κολοσσοί όπως η Google και η Amazon αποτελούν ταυτόχρονα μεγάλους πελάτες αλλά και ανταγωνιστές της.

Νέα χαρακτηριστική συμφωνία υπεγράφη πρόσφατα με την εταιρεία neocloud Iren. Η Nvidia συμφώνησε να δαπανήσει 3,4 δισ. δολάρια σε βάθος πενταετίας για ενοικίαση GPU υποδομών, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει να επενδύσει έως και 2,1 δισ. δολάρια στην ίδια εταιρεία. Έτσι, η Nvidia λειτουργεί ταυτόχρονα ως πελάτης, προμηθευτής και δυνητικός μέτοχος, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχό της στην αγορά.

Πώς η Nvidia δένει τους άλλους στο άρμα της

Η ταχύτατη διεύρυνση της επιρροής της έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ζητήσει εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις, τις συνεργασίες και τις συμφωνίες της Nvidia με εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με προμηθευτές και πελάτες της.

Οι κινήσεις αυτές απαιτούν τεράστια κεφάλαια. Υπολογίζεται ότι οι συμφωνίες απορρόφησαν περίπου το 40% της λειτουργικής ταμειακής ροής της εταιρεία το τελευταίο οικονομικό έτος, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 6% που δαπάνησε η Alphabet για αντίστοιχες επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η μεγαλύτερη συμφωνία της Nvidia ήταν αυτή με τη Groq, ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων. Η συνεργασία επικεντρώθηκε στην αδειοδότηση τεχνολογίας και στην προσέλκυση ταλέντων, καθώς η αγορά μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς εφαρμογές «επαγωγικής» τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι επεξεργαστές της Groq θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Η Nvidia έχει ήδη παρουσιάσει προϊόν βασισμένο στην τεχνολογία της εταιρείας.

Παράλληλα, η Nvidia προωθεί και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Nemotron, φιλοδοξώντας να επαναλάβει την επιτυχία της πλατφόρμας CUDA, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η στρατηγική της επιταχύνει την καινοτομία, επιτρέποντας σε προγραμματιστές και πελάτες να αναπτύσσουν γρηγορότερα νέες εφαρμογές AI.

Πέρα όμως από τις επενδύσεις σε εταιρείες, η Nvidia έχει δεσμεύσει και περίπου 95 δισ. δολάρια για την εξασφάλιση προμηθειών και παραγωγικής ικανότητας.

Πρόσφατα ανακοίνωσε επενδύσεις δισεκατομμυρίων στις εταιρείες φωτονικής Coherent και Lumentum, καθώς και συμφωνία με την Corning, που κατασκευάζει οπτικές ίνες για κέντρα δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

Ουσιαστικά, ο Χουάνγκ επιδιώκει να διαμορφώσει ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης γύρω από την Nvidia. Όπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς, η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται απλώς να ελέγξει μικρά κομμάτια της αλυσίδας αξίας, αλλά να δημιουργήσει μελλοντικούς «πρωταθλητές» που θα βασίζονται στις τεχνολογίες της.

