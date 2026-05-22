Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Το άρθρο 16 και οι απειλές για περικοπή κονδυλίων

Πολιτική 22.05.2026, 20:08
Το θέμα της τροπολογίας Φλωρίδη, που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές, φέρνει στην Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της EPPO, «σήμερα, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας απηύθυνε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού της ΕΕ, της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (…) για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα».

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Βεβιασμένη» η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα στην Ελλάδα

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «η βεβιασμένη τροποποίηση του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα».

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει, «η πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Κολέγιο της EPPO στις 12 Νοεμβρίου 2025, για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 έτη, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα».

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες, σημειώνει με νόημα, «δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

