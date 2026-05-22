Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του ανέθεσε τη διοίκηση μιας κεντρικής τράπεζας σε μια ταραχώδη περίοδο για την οικονομία και τον αμερικανμό πρόεδρο να έχει με πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες όσον αφορά τα επιτόκια.

Ο Πάουελ θα συνεχίσει να υπηρετεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Ο Γουόρς, 56 ετών, γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή και διαδέχεται τον Τζέρομ Πάουελ, ο οποίος υπηρέτησε από τη θέση τους επικεφαλής για οκτώ χρόνια.

Ο Πάουελ, ο οποίος αποτέλεσε κύριο στόχο της οργής του Τραμπ λόγω της άρνησής του να μειώσει τα επιτόκια τόσο γρήγορα ή τόσο δραστικά όσο επιθυμούσε ο πρόεδρος, θα συνεχίσει να υπηρετεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Είναι ο πρώτος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση τα τελευταία σχεδόν 80 χρόνια.

Η ορκωμοσία της Παρασκευής σηματοδοτεί τη δεύτερη θητεία του Γουόρς στη Fed. Προηγουμένως υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2006 έως το 2011, μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα ένωσε τις δυνάμεις της με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών για να διασώσει την οικονομία από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η περίοδος της κριτικής στη Fed

Αν και ο Γουόρς συνέβαλε στην προσπάθεια της Fed, αργότερα άρχισε να ασκεί κριτική στην κεντρική τράπεζα για το γεγονός ότι επέτρεψε να παραμείνουν σε ισχύ οι πολιτικές της εποχής της κρίσης και να υπερβεί την εντολή της για σταθερές τιμές και χαμηλή ανεργία. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί σε προηγούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής ανισότητας ως τομείς «απομάκρυνσης από την αποστολή» και έχει δεσμευτεί να περιορίσει την επίδραση της κεντρικής τράπεζας στις αγορές.

Ο Γουόρς εξασφάλισε τη θέση μετά από μια εκτενή διαδικασία επιλογής που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και στην οποία συμμετείχαν έως και 11 υποψήφιοι, από νυν και πρώην αξιωματούχους της Fed έως διακεκριμένους οικονομολόγους και στρατηγικούς αναλυτές της Γουόλ Στριτ.

Η θητεία του Πάουελ σημαδεύτηκε από επαναλαμβανόμενες και συχνά προσωπικές κριτικές από τον Τραμπ. Ο πρόεδρος απαίτησε πιο επιθετική δράση από τη Fed όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων και κατηγόρησε τον Πάουελ ότι πάσχει από «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ», παρόλο που η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά τρία τέταρτα του ποσοστού και το αύξησε κατά 4,25 μονάδες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Παρά τις απαιτήσεις του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια, οι αγορές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα κατά το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, το 2026, και στη συνέχεια ενδεχομένως θα τα αυξήσει στις αρχές του 2027.

Η θητεία του Πάουελ χαρακτηρίστηκε επίσης από τον πληθωρισμό που κυμάνθηκε πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για πέντε συνεχόμενα έτη. Ο Γουόρς έχει υποσχεθεί ότι μπορεί να ελέγξει τον πληθωρισμό και ταυτόχρονα να μειώσει τα επιτόκια αναφοράς.

Από τότε που αποχώρησε από τη Fed, ο Γουόρς εργάστηκε στο Duquesne Family Office του Stanley Druckenmiller και ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και στο Hoover Institution. Θεωρήθηκε ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για την προεδρία της Fed όταν ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν επρόκειτο να επαναδιορίσει την Τζάνετ Γιέλεν, αλλά ο πρόεδρος τελικά επέλεξε τον Πάουελ, σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν παρότρυνσης του πρώην υπουργού Οικονομικών Στιβ Μνούχιν.