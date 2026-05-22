ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

AGRO 22.05.2026, 19:34
Τη διαδικασία για την αναδρομική από 1/1/2026 υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών που είχαν εξαιρεθεί λόγω της ενίσχυσης του Μέτρου 23, εξειδικεύει εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Ε. 2022/2026).

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά τις εξής περιπτώσεις:

  • Υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς: Αγρότες του ειδικού καθεστώτος (άρθρο 48 Κώδικα ΦΠΑ), που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς μέχρι τις 15/5/2026, αποκλειστικά επειδή εισέπραξαν την ενίσχυση του Μέτρου 23 το 2025.
  • Παραμονή στο κανονικό καθεστώς: Αγρότες που το 2025 βρίσκονταν ήδη στο κανονικό καθεστώς και παρέμειναν σε αυτό, αποκλειστικά επειδή η εν λόγω ενίσχυση προσμετρήθηκε στο ετήσιο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις.

Οι προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς, μπορούν έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, να υποβάλουν δήλωση μεταβολών (έντυπο Δ211) μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > (θεματική ομάδα) Μητρώο > (διαδικασία) Αίτηση μετάταξης αγρότη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών λόγω υπέρβασης επιδοτήσεων από το Μέτρο 23.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξεταστούν κανονικά, εφόσον οι δικαιούχοι υποβάλουν συμπληρωματικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία.

Επιπλέον, με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διαγραφή ή/και επιστροφή (στον αγρότη ή το Δημόσιο) των ποσών ΦΠΑ που προέκυψαν λόγω της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ από 1/1/2026 και πλέον, λόγω της αναδρομικότητας, δεν οφείλονται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

· Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

· Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας κατά περίπτωση: α) για θέματα επανένταξης στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών:
Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών Προσώπων > Ειδικό Καθεστώς Αγροτών και β) για θέματα ΦΠΑ και διαχείρισης των εκδοθέντων παραστατικών πωλήσεων: Θέματα ΦΠΑ, Τελών & Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ > Ειδικό καθεστώς αγροτών.

