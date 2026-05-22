e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Κοινωνία 22.05.2026, 19:08
Σχολιάστε
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00 τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59 μ.μ., όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του φορέα.

Η συμμετοχή γίνεται με ηλεκτρονική επιταγή (voucher).

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον εγκριθούν, λαμβάνουν ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατασκήνωσης.

Μέσω του voucher οι γονείς μπορούν:

– να επιλέξουν οι ίδιοι ελεύθερα κατασκηνωτική επιχείρηση από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα,

– να επιλέξουν την επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδο και

– να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Διάρκεια κατασκηνωτικής περιόδου

  • Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από: την 15η Ιουνίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται συνολικά πέντε κατασκηνωτικές περίοδοι.

  • Για παιδιά με αναπηρία

Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται αντίστοιχες περίοδοι φιλοξενίας, καθώς και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις, με βασικές προϋποθέσεις να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα και να μην λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για το 2026.

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων:

  • Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ)
  • Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
  • Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τέως Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Π.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Σ.)
  • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
  • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ν.Τ.Π.)
  • Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
  • Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (Τ.Π.Δ.Ε.)
  • Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)
  • οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του/ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών των ως άνω φορέων

Β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Γ) Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, (ήτοι υπάλληλοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Τομέα τέως ΤΥΔΚΥ, του τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του τέως ΟΑΕΕ, του τέως ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, του τέως ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων δύνανται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανά κατασκηνωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας εκάστης συμμετέχουσας κατασκήνωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59 μ.μ. αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

Για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 προβλέπονται συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας που καλύπτουν όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους του προγράμματος.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν αυτόματα, βάσει:

  •  οικογενειακής κατάστασης
  • ύψους πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή
  • στοιχείων που προκύπτουν από το τελευταίο εκκαθαριστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω αυτόματης διαδικασίας.

Για τα ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία ποσοστού 67% και άνω προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις των συμμετεχουσών κατασκηνωτικών επιχειρήσεων επαρκούν για τη φιλοξενία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση, προκειμένου να εκδώσουν, να εκτυπώσουν και να προσκομίσουν κατά την άφιξη στην κατασκήνωση την ηλεκτρονική επιταγή συμμετοχής (voucher).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές
Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Κοινωνία
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα
Κοινωνία

ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα

Η δυσάρεστη οσμή αερίου στην Αττική δεν οφείλεται σε φυσικές διεργασίες στη θάλασσα και στον Σαρωνικό Κόλπο, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», Harper’s Bazaar και BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», Harper’s Bazaar και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 24 Μαΐου

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλου - Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Ο ΕΦΕΤ ζητά την άμεση ανάκληση όλης της συγκεκριμένης παρτίδας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κοινωνία

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Μίνα Μουστάκα
Παιδικές κατασκηνώσεις: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
Κοινωνία

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για παιδικές κατασκηνώσεις - Τα κριτήρια

Οι παιδικές κατασκηνώσεις θα «τρέξουν» από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία 50% και άνω

Latest News
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Κοινωνία

Η οριστική λίστα των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
World

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Οι καταστροφικές καταιγίδες στοίχισαν στην Πορτογαλία

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies