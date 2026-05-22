Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης πιθανότατα είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων.

Οι εκθέσεις ενδέχεται να τροφοδοτήσουν μια περαιτέρω επιτάχυνση του περιφερειακού δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καταγράφηκε τελευταία στο 3% τον Απρίλιο, και να συμβάλουν στη δυναμική προς μια αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη τον Ιούνιο

Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα θα δείξουν σημαντικά ταχύτερη αύξηση των τιμών καταναλωτή, τροφοδοτούμενη από τον κλάδο της ενέργειας στη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ οι δείκτες του πληθωρισμού στη Γερμανία και την Ισπανία θα παραμείνουν σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά το 2024, σύμφωνα με έρευνες μεταξύ οικονομολόγων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν στις 29 Μαΐου, μαζί με τις εκθέσεις από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Μαζί με τα στοιχεία του Βελγίου της προηγούμενης ημέρας, θα καλύπτουν τον πληθωρισμό σε περισσότερο από το 80% της οικονομίας της ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός πιθανώς επιταχύνθηκε ή παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τον Μάιο

Όλα αυτά θα συντελέσουν στη διαμόρφωση ενός συνολικού δείκτη για την περιοχή, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί στις 2 Ιουνίου, και θα αποτελέσει την τελευταία μέτρηση των τιμών καταναλωτή που θα έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λήψη της απόφασης την επόμενη εβδομάδα.

Οι εκθέσεις ακολουθούν μια συνολική επανεκτίμηση στις αγορές ομολόγων τις τελευταίες ημέρες, ενόψει ενός πιο διαρκούς σοκ τιμών που προκάλεσε στον κόσμο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οι αποδόσεις σε ολόκληρη της G7 ανέβηκαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. ‍

Αυτό το σκηνικό συμβάλλει στη δυναμική προς μια αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη τον Ιούνιο. Την Παρασκευή, ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Valdis Dombrovskis δήλωσε ότι «είναι σαφές ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιδράσει», ενώ ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής Alexander Demarco χαρακτήρισε τις προοπτικές για αύξηση των επιτοκίων τότε ως «πιθανές».

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν η πρώτη αύξηση στην ευρωζώνη από τον Σεπτέμβριο του 2023, σηματοδοτώντας μια αλλαγή κατεύθυνσης μετά από οκτώ μειώσεις που έφεραν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

«Η ΕΚΤ θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο ως μέτρο διαχείρισης κινδύνου», ανέφερε σε έκθεσή της η Simona Delle Chiaie, επικεφαλής οικονομολόγος για τη ζώνη του ευρώ στo Bloomberg Economics. «Ωστόσο, η επιβράδυνση της οικονομίας και η χαλάρωση της αγοράς εργασίας ενισχύουν την άποψη ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα μπορούσαν τελικά να παραμείνουν περιορισμένες».

Τα στοιχεία της 29ης Μαΐου θα ξεκινήσουν με τη Γαλλία, όπου η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων είναι για άνοδο στο 2,9% από 2,5% τον Απρίλιο.

Ακολουθεί η Ισπανία, με τις προβλέψεις να αναμένουν αποτέλεσμα 3,5%, αντίστοιχο με τον προηγούμενο μήνα. Στη συνέχεια, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η έκθεση της Ιταλίας θα δείξει άνοδο στο 3,3%.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, θα είναι η τελευταία. Εκεί, το αποτέλεσμα του πληθωρισμού προβλέπεται να παραμείνει στο 2,9%.

Όλα αυτά τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν σημαντικές αποκλίσεις από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και, συνολικά, θα μπορούσαν κάλλιστα να τροφοδοτήσουν μια περαιτέρω επιτάχυνση του περιφερειακού δείκτη τιμών καταναλωτή. Τον Απρίλιο, ο δείκτης αυτός καταγράφηκε στο 3%.