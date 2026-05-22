Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

World 22.05.2026, 21:00
Σχολιάστε
Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης πιθανότατα είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων.

Οι εκθέσεις ενδέχεται να τροφοδοτήσουν μια περαιτέρω επιτάχυνση του περιφερειακού δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καταγράφηκε τελευταία στο 3% τον Απρίλιο, και να συμβάλουν στη δυναμική προς μια αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη τον Ιούνιο

Τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα θα δείξουν σημαντικά ταχύτερη αύξηση των τιμών καταναλωτή, τροφοδοτούμενη από τον κλάδο της ενέργειας στη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ οι δείκτες του πληθωρισμού στη Γερμανία και την Ισπανία θα παραμείνουν σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά το 2024, σύμφωνα με έρευνες μεταξύ οικονομολόγων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν στις 29 Μαΐου, μαζί με τις εκθέσεις από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Μαζί με τα στοιχεία του Βελγίου της προηγούμενης ημέρας, θα καλύπτουν τον πληθωρισμό σε περισσότερο από το 80% της οικονομίας της ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός πιθανώς επιταχύνθηκε ή παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τον Μάιο

Όλα αυτά θα συντελέσουν στη διαμόρφωση ενός συνολικού δείκτη για την περιοχή, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί στις 2 Ιουνίου, και θα αποτελέσει την τελευταία μέτρηση των τιμών καταναλωτή που θα έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λήψη της απόφασης την επόμενη εβδομάδα.

Οι εκθέσεις ακολουθούν μια συνολική επανεκτίμηση στις αγορές ομολόγων τις τελευταίες ημέρες, ενόψει ενός πιο διαρκούς σοκ τιμών που προκάλεσε στον κόσμο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οι αποδόσεις σε ολόκληρη της  G7 ανέβηκαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. ‍

Αυτό το σκηνικό συμβάλλει στη δυναμική προς μια αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη τον Ιούνιο. Την Παρασκευή, ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Valdis Dombrovskis δήλωσε ότι «είναι σαφές ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιδράσει», ενώ ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής Alexander Demarco χαρακτήρισε τις προοπτικές για αύξηση των επιτοκίων τότε ως «πιθανές».

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν η πρώτη αύξηση στην ευρωζώνη από τον Σεπτέμβριο του 2023, σηματοδοτώντας μια αλλαγή κατεύθυνσης μετά από οκτώ μειώσεις που έφεραν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

«Η ΕΚΤ θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο ως μέτρο διαχείρισης κινδύνου», ανέφερε σε έκθεσή της η Simona Delle Chiaie, επικεφαλής οικονομολόγος για τη ζώνη του ευρώ στo Bloomberg Economics. «Ωστόσο, η επιβράδυνση της οικονομίας και η χαλάρωση της αγοράς εργασίας ενισχύουν την άποψη ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα μπορούσαν τελικά να παραμείνουν περιορισμένες».

Τα στοιχεία της 29ης Μαΐου θα ξεκινήσουν με τη Γαλλία, όπου η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων είναι για άνοδο στο 2,9% από 2,5% τον Απρίλιο.

Ακολουθεί η Ισπανία, με τις προβλέψεις να αναμένουν αποτέλεσμα 3,5%, αντίστοιχο με τον προηγούμενο μήνα. Στη συνέχεια, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η έκθεση της Ιταλίας θα δείξει άνοδο στο 3,3%.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, θα είναι η τελευταία. Εκεί, το αποτέλεσμα του πληθωρισμού προβλέπεται να παραμείνει στο 2,9%.

Όλα αυτά τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν σημαντικές αποκλίσεις από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και, συνολικά, θα μπορούσαν κάλλιστα να τροφοδοτήσουν μια περαιτέρω επιτάχυνση του περιφερειακού δείκτη τιμών καταναλωτή. Τον Απρίλιο, ο δείκτης αυτός καταγράφηκε στο 3%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μασκ: Προσδοκά κέρδη 760 δισ. δολάρια από τα πακέτα αμοιβών της SpaceX για τις αποστολές στον Άρη
World

Το «δώρο» 760 δισ. στον Μασκ εάν αποικίσει τον... Άρη
Walmart: Οι τιμές της βενζίνης «πιέζουν» τα αμερικανικά νοικοκυριά
World

Walmart: Τι προβλέπει για τη λιανική στο ακόλουθο τρίμηνο
Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο
World

Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών
Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Μασκ: Προσδοκά κέρδη 760 δισ. δολάρια από τα πακέτα αμοιβών της SpaceX για τις αποστολές στον Άρη
World

Το «δώρο» 760 δισ. στον Μασκ εάν αποικίσει τον... Άρη

Ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να λάβει πάνω από 1,3 δισ. μετοχές, εφόσον η SpaceX επιτύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη λειτουργική της απόδοση

Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο
World

Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο

Καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» και άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία προτείνει ο καγκελάριος Μερτς

Αλέξανδρος Καψύλης
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Latest News
Μασκ: Προσδοκά κέρδη 760 δισ. δολάρια από τα πακέτα αμοιβών της SpaceX για τις αποστολές στον Άρη
World

Το «δώρο» 760 δισ. στον Μασκ εάν αποικίσει τον... Άρη

Ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να λάβει πάνω από 1,3 δισ. μετοχές, εφόσον η SpaceX επιτύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη λειτουργική της απόδοση

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων
Wall Street

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1% από την αρχή της εβδομάδας, και έκλεισε για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα με άνοδο

Δημήτρης Σταμούλης
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων
Ομόλογα

Τι γίνεται στην αγορά ομολόγων και γιατί μας αφορά

Πώς επηρεάζει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων τις οικονομίες και τις αγορές

Τζούλη Καλημέρη
Walmart: Οι τιμές της βενζίνης «πιέζουν» τα αμερικανικά νοικοκυριά
World

Walmart: Τι προβλέπει για τη λιανική στο ακόλουθο τρίμηνο

Πτώση πωλήσεων για το επόμενο τρίμηνο αναμένει η Walmart εξαιτίας των αυξανόμενων τιμών στα πρατήρια καυσίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο
World

Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο

Καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» και άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία προτείνει ο καγκελάριος Μερτς

Αλέξανδρος Καψύλης
ΝΑΤΟ: Γιατί χρειάζεται το Plan B
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται το Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών

Oι ΙΡΟ που αναμένει με αγωνία η αγορά αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας
Επικαιρότητα

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας παρέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου

Σε ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγή, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης

Σαμαράς: Αιχμές προς Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκλοπές και θεσμούς
Πολιτική

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές και ελληνοτουρικά

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies