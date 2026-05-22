Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ με ελάχιστο ποσό τα 330 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολόγου της Lamda Development

Περαιτέρω πληροφορίες για την εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Lamda Development, το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

Προστίθεται επίσης πως υπό την επιφύλαξη επιτυχούς έκδοσης των ομολογιών, η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου, μεταξύ άλλων, για την ολοσχερή εξόφληση του από 06 Ιουλίου 2020 εισηγμένου κοινού ομολογιακού δανείου της, ύψους κεφαλαίου 320 εκατ. ευρώ.

Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε σήμερα την πρόωρη εξόφληση του συνόλου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε στις 06 Ιουλίου 2020, ύψους, κατά κεφάλαιο, 320 εκατ. ευρώ (οι «Ομολογίες 2020») υπό την επιφύλαξη της επιτυχούς έκδοσης νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, μέσω του οποίου θα αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση των ομολογιών 2020.

Υπό την ανωτέρω επιφύλαξη, προτίθεται να προβεί στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών 2020 την 21.07.2026, η οποία συνιστά την ημερομηνία λήξης της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, δια της προηγούμενης εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται στον όρο 9.3 του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου 2020.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, η εταιρεία δεν θα προβεί στην άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών του 2020.