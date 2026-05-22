Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύτηκαν στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,80% στις 625 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 10.466 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,31% στις 24.928 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,37% στις 8.115 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο εταιρικό μέτωπο, ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Puig, μετά την ολοκλήρωση χωρίς συμφωνία των συζητήσεων με την αμερικανική Estée Lauder για πιθανό επιχειρηματικό συνδυασμό. Η μετοχή της Puig υποχώρησε κατά περίπου 13,3% στη Μαδρίτη.

Τα μάκρο

Στο μεταξύ, το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Μάιο, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (Ifo). Ο δείκτης κλίματος ενισχύθηκε κατά 0,5 μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο, φτάνοντας στις 84,9 μονάδες και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών αυξήθηκε κατά 0,7 μονάδες στις 86,1 τον Μάιο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών ενισχύθηκε επίσης κατά 0,5 μονάδες σε μηνιαία βάση, διαμορφούμενος στις 83,8 μονάδες.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να βελτιωθεί τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις -29,8 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,3 μονάδων σε σχέση με την αναθεωρημένη μέτρηση του Μαΐου στις -33,1 μονάδες, σύμφωνα με έρευνα των ινστιτούτων GfK και Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM).

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δείκτης προσδοκιών για το εισόδημα βελτιώθηκε κατά 11,4 μονάδες, φτάνοντας στις -13 μονάδες, ενώ και ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών ενισχύθηκε, καταγράφοντας άνοδο 2,5 μονάδων στις -11,2 μονάδες.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Γερμανίας, προσαρμοσμένο ως προς τις τιμές, τις εποχικές διακυμάνσεις και το ημερολογιακό αποτέλεσμα, αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την τελική έκθεση της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Σε ετήσια βάση, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε όρους προσαρμοσμένους ως προς τις τιμές και το ημερολόγιο η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 0,4%.

Τέλος, οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμειναν αμετάβλητες τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (ONS). Σε μηνιαία βάση, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1,3%.