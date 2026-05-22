Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κυριολεκτικά… ουρά έκαναν χτες οι αγοραστές στη μετοχή της ΔΕΗ.

Πάνω από 21,6 εκατ. άλλαξαν χέρια, με τη μετοχή να κάνει τζίρο σχεδόν τον διπλάσιο όσο έκανε όλη η αγορά ημερησίως τις τελευταίες ημέρες.

Δεν χρειαζόταν βέβαια η χθεσινή συνεδρίαση να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη στο business plan της διοίκησης.

Αλλά επιβεβαιώθηκε ότι εν τέλει όλοι περιμένουν ότι το σχέδιο για Μega data center (300 MW) στην Κοζάνη, θα γίνει σε σύντομο διάστημα Giga data center (1GW).

——-

Λίρα… 100

«Χρυσοτόκος όρνιθα» για τη Euronext, λοιπόν, το branch της Αθήνας. Φυσικά όχι τυχαία, αφού όλοι περιμέναμε να επαναληφθεί το εντυπωσιακό 2025, σε όρους συναλλαγών, και φέτος.

Και μην θεωρήσετε ότι η στήλη προτρέχει, διότι η ΑΜΚ της ΔΕΗ είναι μόνο η αρχή. Φυσικά η επόμενη είναι του ΑΔΜΗΕ, αλλά μετά το καλοκαίρι θα έχουμε αρκετές εξελίξεις στο μέτωπο παρόμοιων συναλλαγών.

Ειδικά εάν το διάστημα μεταξύ των αναβαθμίσεων του Σεπτεμβρίου, από FTSE Russell, Stoxx και S&P, και της αναβάθμισης του επόμενου Μαΐου, δείξει ότι οι ροές και οι τοποθετήσεις είναι μεγαλύτερες του αναμενομένου.

—————

Ολοκληρωμένα οικοσυστήματα

Ήρθε και η συμφωνία της απορρόφησης της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank, όπως άλλωστε σας είχε προϊδεάσει και η στήλη, επιβεβαιώνοντας επίσης την τάση συγκέντρωσης στον χρηματοοικονομικό χώρο.

Στην ουσία βλέπουμε σχεδόν όλες τις τράπεζες να επιδιώκουν να χτίσουν ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, από τραπεζική και ασφάλειες μέχρι επενδυτικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες.

Μετά την κίνηση με την Παντελάκης, η CrediaBank προχωρά τώρα και στην Ευρώπη μέσω ανταλλαγής μετοχών, σε μια συναλλαγή που δημιουργεί ισχυρές λογιστικές υπεραξίες, ειδικά αν θυμηθεί κανείς ότι η τελευταία ΑΜΚ έγινε στα 0,80 ευρώ.

———-

Κατάμεστη η αίθουσα

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, που όχι μόνο δεν υπήρξαν γκρίνιες ή αστερίσκοι, αλλά πανηγυρικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της Metlen μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Οι παρουσιάσεις και η τοποθέτηση του κ. Μυτιληναίου έγιναν στα αγγλικά, ακολουθώντας τις επιταγές του LSE αλλά ο Executive Chairman της METLEN διατήρησε το δικαίωμα να μιλήσει κάποιες στιγμές στα ελληνικά, να δεχθεί ερωτήσεις και να απαντήσει στα ελληνικά.

Επεσήμανε ότι είναι πρώτη φορά που τα θέματα της ΓΣ εγκρίνονται με τόσο υψηλή πλειοψηφία.

Όλα τα θέματα πέρασαν με ποσοστά από 94% έως 96%, κάτι που στην αγορά μεταφράστηκε ως ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης των μετόχων προς τη διοίκηση και τη στρατηγική της εταιρείας.

Ο κ. Μυτιληναίος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με τις τελευταίες να γίνονται από μετόχους που διακρατούν την μετοχή 30 χρόνια τους οποίους ευχαρίστησε συγκινημένος.

Απαντώντας μάλιστα στο τι μέλλει γενέσθαι με τους σορτάκηδες είπε ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Το γάλλιο

Αναφερόμενος στο γάλλιο ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι εξελίσσεται ως κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που αντίστοιχο του δεν θυμάται να έχει συμβεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο του μετάλλου.

Η τιμή του έχει εκτοξευτεί στα 2500 δολάρια το κιλό ενώ πριν από 2-3 χρόνια διαπραγματευόταν στα 300 δολάρια. Η Κίνα, κυρίαρχη στις εξαγωγές κατάφερε να διώξει τον ανταγωνισμό και τώρα έχουν κλείσει τη στρόφιγγα, οδηγώντας την τιμή σ΄ αυτά τα υψηλά επίπεδα.

Η παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να φτάσει τους 50 τόνους το 2028 ενώ μόνο η Ιαπωνία ζητά 40 τόνους. «Η ζήτηση είναι πενήντα φορές από το υλικό που έχουμε για πούλημα»

Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες ζητάνε στα συμβόλαια να υπάρχει ένα ταβάνι το που θα φτάσει η τιμή «και δεν αναφέρομαι στα 2.500 δολάρια» είπε με νόημα.

————–

Τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη;

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα «απόβαση» από την Κύπρο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Sunlight.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 εταιρείες-μέλη του ΣΕΑΠΕΚ, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο αναζητώντας λύσεις σε ένα πρόβλημα που εξελίσσεται πλέον σε πονοκέφαλο για την κυπριακή αγορά ενέργειας: την αδυναμία απορρόφησης της συνεχώς αυξανόμενης παραγωγής από φωτοβολταϊκά.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι σχεδόν η μισή ηλιακή παραγωγή της Κύπρου το 2025 έμεινε ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη, καθώς το δίκτυο δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί.

Επόμενο βήμα

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αποθήκευση ενέργειας μετατρέπεται από «επόμενο βήμα» σε απόλυτη αναγκαιότητα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που περίπου 88.000 ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών περνούν σε νέο καθεστώς λειτουργίας, όπου χωρίς μπαταρίες περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα ανταλλαγής ενέργειας με το δίκτυο.

Οι Κύπριοι επαγγελματίες φαίνεται πως στράφηκαν στη Sunlight για να δουν από κοντά πώς λειτουργούν οι λύσεις αποθήκευσης «πίσω από τον μετρητή» και πώς μπορούν να προστατεύσουν την πελατειακή τους βάση σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.

Και ίσως η εικόνα αυτή από την Ξάνθη να λέει πολλά περισσότερα για το πού κατευθύνεται συνολικά η παγκόσμια ενεργειακή αγορά: η πράσινη μετάβαση δεν περνά πλέον μόνο από τις ΑΠΕ, αλλά κυρίως από την ικανότητα αποθήκευσης της ενέργειας που αυτές παράγουν.

———-

Στους Tech Leaders

Μια ιδιαίτερη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο Euronext Athens την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

«Πρωταγωνιστές» της θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Robeson Reeves, καθώς και η διοίκηση της Qualco Group με τον εκτελεστικό πρόεδρο Ορέστη Τσακαλώτο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Μιλτιάδη Γεωργαντζή, με αφορμή την ένταξη των δύο εισηγμένων στην κατηγορία Euronext Tech Leaders.

Η πρωτοβουλία αποτελεί το πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας, προσφέροντας πρόσβαση σε επενδυτές, στρατηγικούς συνεργάτες και εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης.

Και η ένταξη δύο ελληνικών ομίλων στο συγκεκριμένο club ενισχύει τη διεθνή εικόνα της εγχώριας τεχνολογικής σκηνής και επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν πλέον να διεκδικούν ρόλο στο ευρωπαϊκό growth story της τεχνολογίας.

—————-

Νέο καμπανάκι

Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας το έχει επαναλάβει πολλές φορές. Η Scope, σε αναλύσεις της για την Ελλάδα, το έχει αναδείξει επίσης.

Ένα ακόμη καμπανάκι ήρθε, λοιπόν, για την παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία, καθώς ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food, σε ανάρτησή του στο LinkedIn ανέδειξε και πάλι το πρόβλημα.

Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τόσο οι ώρες εργασίας, όσο η παραγωγικότητα, είπε.

Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 54% του μέσου όρου παραγωγικότητας της ΕΕ, ενώ ανά ώρα εργασίας το ποσοστό πέφτει στο 43%, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ανθρώπους που να δουλεύουν περισσότερο, αλλά μια οικονομία που να παράγει μεγαλύτερη αξία ανά ώρα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η παρέμβαση Λούλη μετατοπίζει το βάρος από τον εργαζόμενο στο ίδιο το οικονομικό σύστημα, στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στην οργάνωση και συνολικά στην ποιότητα της ανάπτυξης.

Γιατί όσο η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βασίζεται σε χαμηλή προστιθέμενη αξία και μικρή παραγωγική κλίμακα, δύσκολα θα μπορέσει να κλείσει την απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη.

——–

Αναπάντεχη εισροή…

Όλο και πιο συχνά γίνονται τα δημοσιεύματα των μέσων των Εμιράτων που αναφέρουν τις νέες ισορροπίες στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Για παράδειγμα, στελέχη του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο μετακίνησης εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι δυτικοί expats της ναυτιλίας στρέφονται προς την Αθήνα και την Κύπρο, αναζητώντας γεωπολιτική ασφάλεια αλλά και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των ναύλων και σε ισχυρή κερδοφορία για τον κλάδο η αβεβαιότητα ενισχύει τις ανησυχίες για το μέλλον του Ντουμπάι ως ασφαλούς διεθνούς κόμβου logistics και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Δημοσιεύματα του Arabian Business κάνουν λόγο για περίπου 2.000 πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο.