Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Inside Stories 22.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κυριολεκτικά… ουρά έκαναν χτες οι αγοραστές στη μετοχή της ΔΕΗ.

Πάνω από 21,6 εκατ. άλλαξαν χέρια, με τη μετοχή να κάνει τζίρο σχεδόν τον διπλάσιο όσο έκανε όλη η αγορά ημερησίως τις τελευταίες ημέρες.

Δεν χρειαζόταν βέβαια η χθεσινή συνεδρίαση να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη στο business plan της διοίκησης.

Αλλά επιβεβαιώθηκε ότι εν τέλει όλοι περιμένουν ότι το σχέδιο για Μega data center (300 MW) στην Κοζάνη, θα γίνει σε σύντομο διάστημα Giga data center (1GW).

ΔΕΗ

——-

Λίρα… 100

«Χρυσοτόκος όρνιθα» για τη Euronext, λοιπόν, το branch της Αθήνας. Φυσικά όχι τυχαία, αφού όλοι περιμέναμε να επαναληφθεί το εντυπωσιακό 2025, σε όρους συναλλαγών, και φέτος.

Και μην θεωρήσετε ότι η στήλη προτρέχει, διότι η ΑΜΚ της ΔΕΗ είναι μόνο η αρχή. Φυσικά η επόμενη είναι του ΑΔΜΗΕ, αλλά μετά το καλοκαίρι θα έχουμε αρκετές εξελίξεις στο μέτωπο παρόμοιων συναλλαγών.

Ειδικά εάν το διάστημα μεταξύ των αναβαθμίσεων του Σεπτεμβρίου, από FTSE Russell, Stoxx και S&P, και της αναβάθμισης του επόμενου Μαΐου, δείξει ότι οι ροές και οι τοποθετήσεις είναι μεγαλύτερες του αναμενομένου.

—————

Ολοκληρωμένα οικοσυστήματα

Ήρθε και η συμφωνία της απορρόφησης της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank, όπως άλλωστε σας είχε προϊδεάσει και η στήλη, επιβεβαιώνοντας επίσης την τάση συγκέντρωσης στον χρηματοοικονομικό χώρο.

Στην ουσία βλέπουμε σχεδόν όλες τις τράπεζες να επιδιώκουν να χτίσουν ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, από τραπεζική και ασφάλειες μέχρι επενδυτικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες.

Μετά την κίνηση με την Παντελάκης, η CrediaBank προχωρά τώρα και στην Ευρώπη μέσω ανταλλαγής μετοχών, σε μια συναλλαγή που δημιουργεί ισχυρές λογιστικές υπεραξίες, ειδικά αν θυμηθεί κανείς ότι η τελευταία ΑΜΚ έγινε στα 0,80 ευρώ.

———-

Κατάμεστη η αίθουσα

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, που όχι μόνο δεν υπήρξαν γκρίνιες ή αστερίσκοι, αλλά πανηγυρικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της Metlen μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Οι παρουσιάσεις και η τοποθέτηση του κ. Μυτιληναίου έγιναν στα αγγλικά, ακολουθώντας τις επιταγές του LSE αλλά ο Executive Chairman της METLEN διατήρησε το δικαίωμα να μιλήσει κάποιες στιγμές στα ελληνικά, να δεχθεί ερωτήσεις και να απαντήσει στα ελληνικά.

Επεσήμανε ότι είναι πρώτη φορά που τα θέματα της ΓΣ εγκρίνονται με τόσο υψηλή πλειοψηφία.

Όλα τα θέματα πέρασαν με ποσοστά από 94% έως 96%, κάτι που στην αγορά μεταφράστηκε ως ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης των μετόχων προς τη διοίκηση και τη στρατηγική της εταιρείας.

Ο κ. Μυτιληναίος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με τις τελευταίες να γίνονται από μετόχους που διακρατούν την μετοχή 30 χρόνια τους οποίους ευχαρίστησε συγκινημένος.

Απαντώντας μάλιστα στο τι μέλλει γενέσθαι με τους σορτάκηδες είπε ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Το γάλλιο

Αναφερόμενος στο γάλλιο ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι εξελίσσεται ως κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που αντίστοιχο του δεν θυμάται να έχει συμβεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο του μετάλλου.

Η τιμή του έχει εκτοξευτεί στα 2500 δολάρια το κιλό ενώ πριν από 2-3 χρόνια διαπραγματευόταν στα 300 δολάρια. Η Κίνα, κυρίαρχη στις εξαγωγές κατάφερε να διώξει τον ανταγωνισμό και τώρα έχουν κλείσει τη στρόφιγγα, οδηγώντας την τιμή σ΄ αυτά τα υψηλά επίπεδα.

Η παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να φτάσει τους 50 τόνους το 2028 ενώ μόνο η Ιαπωνία ζητά 40 τόνους. «Η ζήτηση είναι πενήντα φορές από το υλικό που έχουμε για πούλημα»

Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες ζητάνε στα συμβόλαια να υπάρχει ένα ταβάνι το που θα φτάσει η τιμή «και δεν αναφέρομαι στα 2.500 δολάρια» είπε με νόημα.

————–

Τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη;

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα «απόβαση» από την Κύπρο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Sunlight.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 εταιρείες-μέλη του ΣΕΑΠΕΚ, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο αναζητώντας λύσεις σε ένα πρόβλημα που εξελίσσεται πλέον σε πονοκέφαλο για την κυπριακή αγορά ενέργειας: την αδυναμία απορρόφησης της συνεχώς αυξανόμενης παραγωγής από φωτοβολταϊκά.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι σχεδόν η μισή ηλιακή παραγωγή της Κύπρου το 2025 έμεινε ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη, καθώς το δίκτυο δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί.

Επόμενο βήμα

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αποθήκευση ενέργειας μετατρέπεται από «επόμενο βήμα» σε απόλυτη αναγκαιότητα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που περίπου 88.000 ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών περνούν σε νέο καθεστώς λειτουργίας, όπου χωρίς μπαταρίες περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα ανταλλαγής ενέργειας με το δίκτυο.

Οι Κύπριοι επαγγελματίες φαίνεται πως στράφηκαν στη Sunlight για να δουν από κοντά πώς λειτουργούν οι λύσεις αποθήκευσης «πίσω από τον μετρητή» και πώς μπορούν να προστατεύσουν την πελατειακή τους βάση σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.

Και ίσως η εικόνα αυτή από την Ξάνθη να λέει πολλά περισσότερα για το πού κατευθύνεται συνολικά η παγκόσμια ενεργειακή αγορά: η πράσινη μετάβαση δεν περνά πλέον μόνο από τις ΑΠΕ, αλλά κυρίως από την ικανότητα αποθήκευσης της ενέργειας που αυτές παράγουν.

———-

Στους Tech Leaders

Μια ιδιαίτερη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο Euronext Athens την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

«Πρωταγωνιστές» της θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Robeson Reeves, καθώς και η διοίκηση της Qualco Group με τον εκτελεστικό πρόεδρο Ορέστη Τσακαλώτο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Μιλτιάδη Γεωργαντζή, με αφορμή την ένταξη των δύο εισηγμένων στην κατηγορία Euronext Tech Leaders.

Η πρωτοβουλία αποτελεί το πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας, προσφέροντας πρόσβαση σε επενδυτές, στρατηγικούς συνεργάτες και εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης.

Και η ένταξη δύο ελληνικών ομίλων στο συγκεκριμένο club ενισχύει τη διεθνή εικόνα της εγχώριας τεχνολογικής σκηνής και επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν πλέον να διεκδικούν ρόλο στο ευρωπαϊκό growth story της τεχνολογίας.

Χρηματιστήριο Αθηνών

—————-

Νέο καμπανάκι

Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας το έχει επαναλάβει πολλές φορές. Η Scope, σε αναλύσεις της για την Ελλάδα, το έχει αναδείξει επίσης.

Ένα ακόμη καμπανάκι ήρθε, λοιπόν, για την παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία, καθώς ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food, σε ανάρτησή του στο LinkedIn ανέδειξε και πάλι το πρόβλημα.

Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τόσο οι ώρες εργασίας, όσο η παραγωγικότητα, είπε.

Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 54% του μέσου όρου παραγωγικότητας της ΕΕ, ενώ ανά ώρα εργασίας το ποσοστό πέφτει στο 43%, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται ανθρώπους που να δουλεύουν περισσότερο, αλλά μια οικονομία που να παράγει μεγαλύτερη αξία ανά ώρα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η παρέμβαση Λούλη μετατοπίζει το βάρος από τον εργαζόμενο στο ίδιο το οικονομικό σύστημα, στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στην οργάνωση και συνολικά στην ποιότητα της ανάπτυξης.

Γιατί όσο η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βασίζεται σε χαμηλή προστιθέμενη αξία και μικρή παραγωγική κλίμακα, δύσκολα θα μπορέσει να κλείσει την απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη.

——–

Αναπάντεχη εισροή…

Όλο και πιο συχνά γίνονται τα δημοσιεύματα των μέσων των Εμιράτων που αναφέρουν τις νέες ισορροπίες στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Για παράδειγμα, στελέχη του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο μετακίνησης εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι δυτικοί expats της ναυτιλίας στρέφονται προς την Αθήνα και την Κύπρο, αναζητώντας γεωπολιτική ασφάλεια αλλά και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των ναύλων και σε ισχυρή κερδοφορία για τον κλάδο η αβεβαιότητα ενισχύει τις ανησυχίες για το μέλλον του Ντουμπάι ως ασφαλούς διεθνούς κόμβου logistics και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Δημοσιεύματα του Arabian Business κάνουν λόγο για περίπου 2.000 πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Inside Stories
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας
Inside Stories

Μετρά αντίστροφα το ΧΑ, η «χρυσή τομή» της ΔΕΗ, δίνει το στίγμα της η Alpha, που έδωσε εύσημα ο Μητσοτάκης, ο Στουρνάρας και ο… Ζολώτας

Πίεση στο ταμπλό έως 25/5

Γράφει ιστορία η ΔΕΗ, πάτησε «φρένο» η ΕΛΧΑ, ο «μαγνήτης» του Ελλάκτωρ, ξανά στην Ουάσιγκτον ο Παπασταύρου, το «παιχνίδι» με το χρέος
Inside Stories

Γράφει ιστορία η ΔΕΗ, πάτησε «φρένο» η ΕΛΧΑ, ο «μαγνήτης» του Ελλάκτωρ, ξανά στην Ουάσιγκτον ο Παπασταύρου, το «παιχνίδι» με το χρέος

Συνωστισμός στη ΔΕΗ

Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ
Inside Stories

Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ

Κλυδωνισμοί…

Το παράδοξο των μετάλλων, το άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, το discount της Alpha Bank, αντίστροφη μέτρηση για Avramar, στο Ελληνικό η Διαμαντοπούλου
Inside Stories

Το παράδοξο των μετάλλων, το άτυπο ρεκόρ της ΔΕΗ, το discount της Alpha Bank, αντίστροφη μέτρηση για Avramar, στο Ελληνικό η Διαμαντοπούλου

Σημεία των καιρών…

Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities
Inside Stories

Αναμονή στο ΧΑ, η ευχή του Σιάμισιη, ο άγνωστος Χ της ΔΕΗ, τα «ιερά και τα όσια» των Ελλήνων, η σοκολάτα και το «ποντάρισμα» στα commodities

Αντίδραση μεν, αλλά με χαμηλές στροφές

Το rotation στο ΧΑ, έκανε το break η Metlen, το επόμενο βήμα της AustriaCard, το «τρέξιμο» του Στάσση, η διασπορά της Trastor
Inside Stories

Το rotation στο ΧΑ, έκανε το break η Metlen, το επόμενο βήμα της AustriaCard, το «τρέξιμο» του Στάσση, η διασπορά της Trastor

Σε ασφαλή ύδατα

Latest News
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies