Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγή, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης

Business 22.05.2026, 20:29
Σχολιάστε
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγής, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με αντίκειμενο – όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση – «τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά».

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο τις αθέμιτες πρακτικές

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι το εμπόριο δεν αντέχει άλλο την ασυδοσία των συνεχών εκπτώσεων και προσφορών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση της κανονικής αγοράς και έχουν δημιουργήσει συνθήκες απορρύθμισης σε ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα.

Τονίστηκε επίσης, ότι το εμπόριο δεν αντέχει άλλο τις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα παράλληλο μοντέλο αγοράς χωρίς κανόνες, χωρίς όρια και χωρίς σεβασμό στη βιωσιμότητα των υπολοίπων επιχειρήσεων. Οι πρακτικές αυτές αλλοιώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, πιέζουν ασφυκτικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδυναμώνουν συνολικά την αγορά.

«Λουκέτο» σε χιλιάδες καταστήματα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του φυσικού εμπορίου και στηρίζουν διαχρονικά την οικονομική και κοινωνική ζωή των πόλεων. Υπογραμμίστηκε ότι, εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση και οδηγηθούν σε κλείσιμο χιλιάδες φυσικά καταστήματα, τότε και οι ίδιες οι επιχειρήσεις εισαγωγής, χονδρικής και διανομής θα χάσουν σταδιακά το πελατολόγιό τους, θα περιοριστούν τα σημεία πώλησης και αναπόφευκτα θα μειωθεί δραματικά ο  τζίρος τους καθώς και ο συνολικός τζίρος της αγοράς.

Κοινή θέση των συμμετεχόντων ήταν ότι η πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχη απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Ζητήθηκε άμεσα η δημιουργία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα βάζει όρια στις ανεξέλεγκτες πρακτικές προσφορών και εκπτώσεων και θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε υψηλότερο επίπεδο, με τη συμμετοχή διοικήσεων εταιρειών του κλάδου, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του ελληνικού εμπορίου. «Η αγορά χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και υπευθυνότητα πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda
ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Business
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου
Μεταφορές

Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου

Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διακοπεί προσωρινά ενόψει της ενσωμάτωσης στο δίκτυο της επέκτασης προς την Καλαμαριά

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας
Business

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας

H Tetra Pak Hellas συνεργάζεται με γνωστές εταιρείες τροφίμων

Latest News
Μασκ: Προσδοκά κέρδη 760 δισ. δολάρια από τα πακέτα αμοιβών της SpaceX για τις αποστολές στον Άρη
World

Το «δώρο» 760 δισ. στον Μασκ εάν αποικίσει τον... Άρη

Ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να λάβει πάνω από 1,3 δισ. μετοχές, εφόσον η SpaceX επιτύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη λειτουργική της απόδοση

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων
Wall Street

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1% από την αρχή της εβδομάδας, και έκλεισε για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα με άνοδο

Δημήτρης Σταμούλης
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων
Ομόλογα

Τι γίνεται στην αγορά ομολόγων και γιατί μας αφορά

Πώς επηρεάζει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων τις οικονομίες και τις αγορές

Τζούλη Καλημέρη
Walmart: Οι τιμές της βενζίνης «πιέζουν» τα αμερικανικά νοικοκυριά
World

Walmart: Τι προβλέπει για τη λιανική στο ακόλουθο τρίμηνο

Πτώση πωλήσεων για το επόμενο τρίμηνο αναμένει η Walmart εξαιτίας των αυξανόμενων τιμών στα πρατήρια καυσίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο
World

Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο

Καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» και άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία προτείνει ο καγκελάριος Μερτς

Αλέξανδρος Καψύλης
ΝΑΤΟ: Γιατί χρειάζεται το Plan B
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται το Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών

Oι ΙΡΟ που αναμένει με αγωνία η αγορά αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας
Επικαιρότητα

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας παρέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου

Σε ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγή, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης

Σαμαράς: Αιχμές προς Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκλοπές και θεσμούς
Πολιτική

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές και ελληνοτουρικά

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies