Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγής, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με αντίκειμενο – όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση – «τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά».

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο τις αθέμιτες πρακτικές

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι το εμπόριο δεν αντέχει άλλο την ασυδοσία των συνεχών εκπτώσεων και προσφορών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση της κανονικής αγοράς και έχουν δημιουργήσει συνθήκες απορρύθμισης σε ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα.

Τονίστηκε επίσης, ότι το εμπόριο δεν αντέχει άλλο τις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα παράλληλο μοντέλο αγοράς χωρίς κανόνες, χωρίς όρια και χωρίς σεβασμό στη βιωσιμότητα των υπολοίπων επιχειρήσεων. Οι πρακτικές αυτές αλλοιώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, πιέζουν ασφυκτικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδυναμώνουν συνολικά την αγορά.

«Λουκέτο» σε χιλιάδες καταστήματα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του φυσικού εμπορίου και στηρίζουν διαχρονικά την οικονομική και κοινωνική ζωή των πόλεων. Υπογραμμίστηκε ότι, εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση και οδηγηθούν σε κλείσιμο χιλιάδες φυσικά καταστήματα, τότε και οι ίδιες οι επιχειρήσεις εισαγωγής, χονδρικής και διανομής θα χάσουν σταδιακά το πελατολόγιό τους, θα περιοριστούν τα σημεία πώλησης και αναπόφευκτα θα μειωθεί δραματικά ο τζίρος τους καθώς και ο συνολικός τζίρος της αγοράς.

Κοινή θέση των συμμετεχόντων ήταν ότι η πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχη απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Ζητήθηκε άμεσα η δημιουργία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα βάζει όρια στις ανεξέλεγκτες πρακτικές προσφορών και εκπτώσεων και θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε υψηλότερο επίπεδο, με τη συμμετοχή διοικήσεων εταιρειών του κλάδου, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του ελληνικού εμπορίου. «Η αγορά χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και υπευθυνότητα πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.