Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

22.05.2026, 21:13
Γεύμα προς τιμήν της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Άννας παρέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς.

Το γεύμα παρέθεσαν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕ, εκπροσωπώντας τη Ναυτιλία των Ελλήνων, την ισχυρότερη ναυτιλία παγκόσμια που διατηρεί διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παρουσία της Πριγκίπισσας Άννας αναδεικνύει περαιτέρω το διεθνές κύρος της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, δύο μεγάλων ναυτικών εθνών με κοινή ναυτική παράδοση, σεβασμό στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και διαρκή προσήλωση στους ανθρώπους της θάλασσας.

Δηλώσεις Μ. Τραυλού

Στο πλαίσιο του γεύματος, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, καλωσορίζοντας την ΑΒΥ Πριγκίπισσα Άννα, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Για γενιές, οι λαοί μας ταξιδεύουν στις ίδιες θάλασσες… εκφράζοντας βαθύ σεβασμό προς εκείνους που αφιερώνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.»

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ αναφέρθηκε, επίσης στη μακρόχρονη προσήλωση της Πριγκίπισσας Άννας σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες για όσους υπηρετούν στη θάλασσα, εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας προς το έργο και την προσφορά της.

Η κα. Τραυλού υπογράμμισε, επίσης, την κοινωνική διάσταση της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας:

«Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας μετριέται και από την προσφορά της στην κοινωνία… στην πατρίδα. Μέσα από το συλλογικό φιλανθρωπικό μας έργο, στεκόμαστε αποτελεσματικά δίπλα στους συνανθρώπους μας σε ανάγκη, ενώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου, πιο ανθρώπινου μέλλοντος».

