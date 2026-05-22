ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Κόσμος 22.05.2026, 07:25
Σχολιάστε
ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους εξέφρασαν οι ΗΠΑ ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένουν την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή, δια στόματος Μάρκο Ρούμπιο.

Το Ισλαμαμπάντ πολλαπλασιάζει τελευταία τις μεσολαβητικές προσπάθειές του

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στην Τεχεράνη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή). Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα», είπε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει σε σύνοδο του NATO.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο αναφέρθηκε χθες σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλαγε για κατάσταση «στο όριο» μεταξύ της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA και άλλα ΜΜΕ, ο πανίσχυρος αρχηγός του πακιστανικού γενικού επιτελείου, ο Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην ιρανική πρωτεύουσα για να «συνεχίσει τις συνομιλίες με ιρανούς αξιωματούχους».

Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επίσημα το ταξίδι ως αυτό το στάδιο.

Το Ισλαμαμπάντ πολλαπλασιάζει τελευταία τις μεσολαβητικές προσπάθειές του. Ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι ταξίδεψε δυο φορές στην Τεχεράνη σε μερικές ημέρες, για να επιδώσει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση, που η ιρανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι μελετά.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ωστόσο επιμένει και διατρανώνει τις αξιώσεις της, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Ενώ επαναλαμβάνει πως δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» σε οποιοδήποτε «εκφοβισμό».

Οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν–απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, «θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής».

«Κόκκινη ζώνη»

Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν, με τα δυο μέρη να επιμένουν στις θέσεις τους και να ανταλλάσσουν απειλές.

Η μόνη συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο πλευρών, την 11η Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ, ήταν άκαρπη.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ εισέβαλε στη χώρα, κατέλαβε τομέα της και συνεχίζει τα πλήγματά του παρότι έχει κηρυχθεί, θεωρητικά, κατάπαυση του πυρός και εκεί.

Εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε πλήγμα εναντίον νοσοκομείου στην Τεμπνίν, στο νότιο τμήμα της επικράτειας, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, η σύναψη συμφωνίας θα επέτρεπε να εξοικονομηθούν «πολύς χρόνος, ενέργεια και ζωές», και θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ψάχνει τρόπο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αντιδημοφιλής στη χώρα του, που προκαλεί ολοένα εντονότερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, πάνω απ’ όλα εξαιτίας του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο.

Η αγορά του μαύρου χρυσού διατρέχει κίνδυνο να εισέλθει σε «κόκκινη ζώνη», με έλλειψη προσφοράς, «τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο» αν δεν υπάρξει διαρκής επίλυση της σύγκρουσης, φοβάται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Ενοχλημένες οι ΗΠΑ με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε «διένεξη» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πιστό σύμμαχό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για τεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την Τρίτη.

Το Ισραήλ επιδιώκει την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους, ενώ «για τις ΗΠΑ, η προτεραιότητα είναι πάντα να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων» από την Τεχεράνη «ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται τη σύναψη συμφωνίας με το νυν καθεστώς», κρίνει ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών εθνικής ασφαλείας του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO για την άρνησή τους να «κάνουν οτιδήποτε» για να υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν, κάτι που έχει «ενοχλήσει πολύ» την κυβέρνηση Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το «αγκάθι» των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Στο Ορμούζ, το Ιράν επισημοποίησε στην αρχή της εβδομάδας την ίδρυση οργανισμού επιφορτισμένου με την επίβλεψη της θαλάσσιας αρτηρίας αυτής στρατηγικής σημασίας και a priori την είσπραξη διοδίων.

Η «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (ΑΣΠΚ) εξάλλου διεκδίκησε χθες Πέμπτη ζώνη ελέγχου που φθάνει μέχρι τα ύδατα νότια από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ, που βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής του Αμπού Ντάμπι για να παρακάμψει τον αποκλεισμό του στενού.

«Το (σ.σ. ιρανικό) καθεστώς αποπειράται να επιβάλλει νέα πραγματικότητα», υποστήριξε αντιδρώντας μέσω X σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο Ανουάρ Γκάργκας, χαρακτηρίζοντας «χίμαιρες», ή αλλιώς «ονειροφαντασίες», το ιρανικό εγχείρημα «ελέγχου του στενού».

Παράλληλα, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν νέο πακέτο βοήθειας, κοστολογημένο στα 350 εκατομμύρια ευρώ και πλέον, προορισμένο για διάφορες εταιρείες τους.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της ένοπλης σύρραξης πλήττει επίσης την ευρωζώνη· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στις 21 χώρες που μοιράζονται το ενιαίο νόμισμα.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές
Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Κόσμος
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα
Κοινωνία

ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα

Η δυσάρεστη οσμή αερίου στην Αττική δεν οφείλεται σε φυσικές διεργασίες στη θάλασσα και στον Σαρωνικό Κόλπο, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Κοινωνία

Η οριστική λίστα των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
World

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Οι καταστροφικές καταιγίδες στοίχισαν στην Πορτογαλία

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies