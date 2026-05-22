Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου

O Διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου είναι ένας από τους πιο στρατηγικούς νέους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, ο οποίος λειτουργεί ως εργαλείο συνοχής, διεύρυνσης και γεωοικονομικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας που είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων-Ανατολικής Μεσογείου (WBEM), κ. Marian-Jean Marinescu. Ο τελευταίος επισκέφτηκε τη χώρα μας στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον Διάδρομο.

Πρόκειται ουσιαστικά, τόνισε ο κ. Δήμας, για τον συντομότερο νότιο άξονα που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με τη δυνατότητα να εξελιχθεί στον πλέον ανταγωνιστικό πολυτροπικό διάδρομο, λόγω της μικρότερης γεωγραφικής απόστασής του προς την Κεντρική Ευρώπη και των σημαντικών αναπτυξιακών προοπτικών του στους τομείς της διατροπικότητας και των logistics hubs. Πρόσθεσε ότι ο Διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων-Ανατολικής Μεσογείου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ακόμη διάδρομος μεταφορών, αλλά ως ένας κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας, με τη δυνατότητα να συνδεθεί και με διεθνή δίκτυα, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης.

Υλοποίηση των έργων υποδομής

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο Ευρωπαίος Συντονιστής συμφώνησαν ότι απαιτείται πλέον μια σαφής και συλλογική εστίαση στην πραγματική υλοποίηση των έργων υποδομών και η ενίσχυση της χρηματοδοτικής κάλυψης τους, καθώς οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις επιτάσσουν κράτη μέλη και ευρωπαϊκοί θεσμοί να επικεντρωθούμε πιο αποφασιστικά σε απτά αποτελέσματα και στην πραγματική εφαρμογή επί του πεδίου.

Τελικά, αυτό είναι που θα δημιουργήσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και θα αποδείξει το πρακτικό όφελος των ευρωπαϊκών επενδύσεων, επεσήμανε ο κ. Δήμας και τόνισε ότι απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών που θα επιφέρουν την αναγκαία τομή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μας.