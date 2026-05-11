e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι

Από σήμερα 11 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πληρωμή συντάξεων

Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών για όλους τους ασφαλισμένους.

Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και αφορούν κυρίως τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, μέσω του ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση πληρωμών την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, κατά την οποία θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών. Συγκεκριμένα, πληρωμές θα πραγματοποιηθούν για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.