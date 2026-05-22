Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Με εξαιρετική δυσκολία θα καταφέρει να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της η Πορτογαλία φέτος, μετά τις καταιγίδες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου που κόστισαν στο κράτος 2 δισ. ευρώ , ή περίπου 0,6% του ΑΕΠ, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιντα.

Πριν από τρεις εβδομάδες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναμένει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό φέτος, χωρίς έλλειμμα ή πλεόνασμα. Η προηγούμενη πρόβλεψη της αφορούσε την επίτευξη ενός μικρού πλεονάσματος 0,1% χαμηλότερο όμως από το 0,3% που είχε καταγράψει το 2025.

«Η κυβέρνηση δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο της επίτευξης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος στόχος μετά τα 2 δισ. ευρώ που μας κόστισαν οι καταιγίδες» είπε ο Κάστρο Αλμέιντα μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Η οικονομία της Πορτογαλίας

Οι σφοδρές καταιγίδες και οι πλημμύρες έπληξαν τις κεντρικές περιοχές της ηπειρωτικής Πορτογαλίας, μια περιοχή-κλειδί για την οικονομία της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις, κατοικίες και υποδομές και δημιουργώντας περισσότερες δημόσιες δαπάνες καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

Ο Κάστρο Αλμέιντα ανέφερε ότι η «καλή διεθνής φήμη» και η δημοσιονομική πειθαρχία της Πορτογαλίας, με χρέος κάτω του 90% του ΑΕΠ, συνεχίζουν να στηρίζουν τις ξένες επενδύσεις, παράλληλα με τα σχέδια για μείωση των εταιρικών φόρων.

Οι καταιγίδες και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν έβαλαν φρένο στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά η κυβέρνηση αναμένει ότι θα αναπτυχθεί κατά 2% φέτος, ελαφρώς πάνω από 1,9% το 2025.