Σαμαράς: Αιχμές προς Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκλοπές και θεσμούς

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά

Πολιτική 22.05.2026, 20:18
Ρεπορτάζ Γιάννης Μπασκάκης

«Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, κατακευραυνώνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις νέες μεθοδεύσεις, με τις οποίες το μέγαρο Μαξίμου, επικαλούμενο λόγους «εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής», μπλόκαρε την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και στέρησε από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το ίδιο το Σύνταγμα για τη σύστασή της, χωρίς να έχει την υπερψήφισή της από την πλειοψηφία.

Ενώ κεραυνούς κατά του νυν πρωθυπουργού εκτόξευσε και για τα ελληνοτουρκικά.

Αναφορικά με το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ο Αντ. Σαμαράς καταλόγισε στον Κυρ. Μητσοτάκη «μια ακόμη παράσταση αλαζονείας, στο Συνέδριο του κόμματός του», εστιάζοντας στην αναφορά του νυν πρωθυπουργού όπου «διερωτήθηκε ρητορικά: “ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου”», με τον πρώην πρωθυπουργό να επισημαίνει: «Για την ακρίβεια, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Χίλαρυ Κλίντον. Σύνηθες… Εννοούσε, δηλαδή, ότι είναι ο μόνος ικανός για πρωθυπουργός της Ελλάδας, κανείς άλλος δεν συγκρίνεται μαζί του…».

Και να διερωτάται: «Κτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα; Κι όταν του το είπαν, 3 το πρωί, τι έκανε;».

«Αυτονόητα ερωτήματα»

Όπως σημείωσε ο κ. Σαμαράς, «το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το predator συγκεκριμένους στόχους», για να θέσει σειρά ερωτημάτων, τα οποία, όπως είπε είναι αυτονόητα:

«Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις “ιδιώτες” να κάνουν υποκλοπές; Και πως έγινε αυτό; Που ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;».

«Τζάμπα κτύπησε το τηλέφωνο»

Με τον πρώην πρωθυπουργό να ρωτά: «Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”; Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη! Αποδεικνύεται ότι “τζάμπα” κτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλώς διέκοψαν τον ύπνο του… Εκτός, κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να κτυπήσει το τηλέφωνο…».

«Εάν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, αποτελεσματικού κι αλάνθαστου πάντα επιτελικού κράτους», ανέφερε ο κ. Σαμαράς, ρωτώντας ωστόσο: «οι υποψίες -μετά και από την απόφαση του Δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό- για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους τέσσερις “ιδιώτες” , δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος; Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου ότι η εταιρεία του, η οποία διαθέτει το predator, συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις; Μία στο τόσο να έχει δίκιο, δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος; Γιατί δεν έχει συμβεί; Και γιατί δε συμβαίνει, έστω και τώρα; Κι εάν το κράτος -για κάποιους ακατανόητους λόγους- δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει, μετά και από τα στοιχεία της δίκης;».

«Εκτός εάν κάτι συγκαλύπτετε…»

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πρωτοφανή» τη σημερινή διαδικασία στη Βουλή, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι η όλη υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας! Σοβαρολογείτε; Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε; Κι εάν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα; Εννοείτε, τελικά, ότι εμπλέκεται το κράτος με τους «ιδιώτες»; Γιατί, τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα; Τι σας ενοχλεί; Εκτός κύριοι της κυβέρνησης εάν ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη. Εάν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή. Και κάτι συγκαλύπτετε».

«Εξευτελισμός των θεσμών και της ΝΔ»

«Για όνομα του Θεού! Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ.Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε ο Αντ. Σαμαράς για να τονίσει ότι «η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη Δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και στην Παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια “ποταμίσια ιδεολογία” του “ότι να’ ναι”. Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του Πολιτεύματος, με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης».

«Μας διαγράψατε και τους δύο»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δική του πολιτική διαδρομή αλλά και στην απόφαση του νυν πρωθυπουργού να τον διαγράψει, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι -μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε- ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δυο -κυριολεκτικά- προχθές στο Συνέδριο ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης».

«Δεν είστε ηγεμόνας»

Και κορυφώνοντας τους κεραυνούς του προς τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς σημείωσε:

«“Τρεις το πρωί” κτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον “φραπέ” και τον “χασάπη”. Για τα Τέμπη, που τρία χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια,που θερίζει. Για τις απευθείας αναθέσεις,που σοκάρουν. Για την Κάσο, όπου ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για τη ασφάλεια, που έχει κτυπήσει aber alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία. Για τη νεολαία, που έχει μείνει χωρίς πυξίδα. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλύσει 3 μέρες την Αθήνα και κανείς δεν ξέρει τίποτα… “Τρείς το πρωί” κτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν. Την Αλβανία του Ράμα. Τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα. Το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα… Το πρόβλημα κ.Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς… Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της Παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”»

Για να καταλήξει: «Φέρετε την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας. Δεν είστε Κυβερνήτης ή Ηγεμόνας. Είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε -έστω και τώρα- να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς κ. Μητσοτάκη».

«Οδηγούμαστε σε εθνική κρίση»

Νωρίτερα, στην αρχή της ομιλίας του, ο πρώην πρωθυπουργός είχε στρέψει τα πυρά του στην κυβέρνηση και για τα ελληνοτουρκικά, προειδοποιώντας για «εθνική κρίση» και ειδικότερα σημειώνοντας ότι «η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο, δεν είναι αστείο. Ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό να αποτελέσει την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο Τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών Συνθηκών, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της. Λίγο-λίγο. Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την Τουρκική θρασύτητα. Οι συνθήκες “περί φιλίας”, οι υποκλίσεις, η κουβέντα “ας με πουν και μειοδότη”, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα, δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση».

Πηγή: in.gr 

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

