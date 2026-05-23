Morrisons: Σχεδιάζει να κλείσει 100 καταστήματα τους επόμενους μήνες

Να κλείσει 100 καταστήματα μέσα τους επόμενους μήνες σχεδιάζει η Morrisons, αποδίδοντας την ευθύνη για την αύξηση του κόστους στις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ότι τα μίνι μάρκετ που επηρεάζονται ήταν ζημιογόνα εδώ και αρκετό καιρό και είχαν ενταχθεί στο δίκτυό της μέσω της εξαγοράς της McColls το 2022.

Ανέφερε ότι οι δυσκολίες επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω «σημαντικών αυξήσεων του κόστους που προέκυψαν από τις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές», συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στον εθνικό βασικό μισθό και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Τα προγραμματισμένα «λουκέτα» έρχονται μετά την ανακοίνωση της Morrisons πέρυσι ότι θα κλείσει 52 καφετέριες και 17 καταστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Επίσης, έρχονται μετά την αποκάλυψη τον περασμένο μήνα ότι περίπου 200 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στα κεντρικά γραφεία της στο Μπράντφορντ.

Τι αναφέρει η Morrisons

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ότι η πρότασή της να λάβει την «σκληρή αλλά απαραίτητη απόφαση» να κλείσει περισσότερα καταστήματα Morrisons Daily σημαίνει ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα κινδυνεύουν με απόλυση και ότι σύντομα θα ξεκινήσει διαβούλευση.

Αν και η Morrisons δεν έχει επιβεβαιώσει πόσοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με απόλυση, εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Ένας εκπρόσωπος της Morrisons δήλωσε ότι η εταιρεία θα προσπαθήσει να βρει άλλες ευκαιρίες για το προσωπικό που επηρεάζεται από τα κλεισίματα.

Η αλυσίδα διαθέτει περίπου 1.700 καταστήματα Morrisons Daily και άνοιξε περισσότερα από 120 καταστήματα franchise πέρυσι.

Επίσης, δεν διευκρίνισε αμέσως ποια από αυτά τα καταστήματα προτίθεται να κλείσει, αλλά ανέφερε ότι πρόκειται για καταστήματα «τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα απόδοσης εδώ και αρκετά χρόνια και τα οποία είναι ζημιογόνα, παρά τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί». Τα καταστήματα που επηρεάζονται βρίσκονται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους που οφείλεται σε κυβερνητικές πολιτικές επιλογές, οι οποίες έχουν καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την επιστροφή αυτών των καταστημάτων στην κερδοφορία», πρόσθεσε.

Η εταιρεία ανέφερε ότι διαθέτει ένα «ισχυρό σχέδιο επέκτασης» για το 2026 και διαβλέπει την ευκαιρία να ανοίξει εκατοντάδες ακόμη καταστήματα franchise τα επόμενα χρόνια.