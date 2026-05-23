AI στην Ελλάδα: Υψηλή υιοθέτηση από τους νέους, χαμηλή χρήση από τις επιχειρήσεις

Η Πέγκυ Αντωνάκου της Google και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή χρήση της AI από τους νέους και τη χαμηλή υιοθέτησή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Tεχνητή νοημοσύνη 23.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
AI στην Ελλάδα: Υψηλή υιοθέτηση από τους νέους, χαμηλή χρήση από τις επιχειρήσεις
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το παράδοξο της ελληνικής τεχνολογικής πραγματικότητας ανέδειξε η Πέγκυ Αντωνάκου, γενική διευθύντρια της Google για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώνοντας ότι, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους νέους είναι ιδιαίτερα υψηλή, η αξιοποίησή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει χαμηλή. Η ίδια μίλησε στο ετήσιο συνέδριο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 83% των Ελλήνων νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 64% και υψηλότερο ακόμη και από αυτό της Εσθονίας. Την ίδια στιγμή, όμως, μόλις το 9% των ελληνικών επιχειρήσεων κάνει καθημερινή χρήση ΑΙ, έναντι 20% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα διαθέτει υψηλότατο ποσοστό μηχανικών που συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 1% διεθνώς στον τομέα της ΑΙ, όμως η σύνδεση της τεχνολογικής γνώσης με την αγορά παραμένει αδύναμη.

Από το «AI aware» στο «Chief Experimenter»

Η κ. Αντωνάκου κάλεσε τους Έλληνες ηγέτες — επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης — να περάσουν από το στάδιο του «AI aware» σε εκείνο του «Chief Experimenter». Όπως είπε, χρειάζεται πειραματισμός με τα εργαλεία που είναι χρήσιμα για κάθε επαγγελματικό κλάδο, καθώς δεν υπάρχει πλέον άλλος τρόπος να έχει κανείς άποψη και να ηγηθεί στον νέο τεχνολογικό κύκλο. Η ίδια παραδέχθηκε μάλιστα ότι ακόμη και η ταχύτητα των εξελίξεων δυσκολεύει την παρακολούθησή τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα brief του προηγούμενου έτους έμοιαζε σαν να είχε γραφτεί «πριν από δέκα χρόνια».

Αναφερόμενη στη θέση της Google στην παγκόσμια αγορά, σημείωσε ότι η εταιρεία διαθέτει παρουσία από το software έως το hardware, τα chips και τον κβαντικό υπολογισμό, ενώ έχει πέντε προϊόντα με πάνω από 7 δισεκατομμύρια μοναδικούς χρήστες. Σε ερώτηση για την άνοδο του ChatGPT και τις επιπτώσεις της στη μηχανή αναζήτησης, απάντησε ότι η τάση παραμένει αυξητική και ότι τα ερωτήματα των χρηστών έχουν γίνει πέντε φορές μεγαλύτερα σε μήκος, καθώς πλέον διατυπώνονται πιο σύνθετα μέσω του AI mode και των μοντέλων Gemini.

Στο πεδίο της έρευνας και της εκπαίδευσης, η γενική διευθύντρια της Google υπογράμμισε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν πραγματοποιούν συνήθως R&D στην Ελλάδα, ωστόσο ανέδειξε σειρά συνεργασιών που θεωρεί σημαντικές. Μεταξύ αυτών, ανέφερε το κέντρο εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια που έχει δημιουργηθεί δωρεάν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και τη συνεργασία με τον ΣΕΒ και το υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, σημείωσε ότι το ελληνικό υπουργείο Εσωτερικών έχει εκπαιδεύσει από την Google το μεγαλύτερο απόλυτο πλήθος στελεχών στην τεχνητή νοημοσύνη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η τοποθέτηση του καθηγητή του MIT, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι για να αποκτήσει η Ελλάδα ουσιαστική θέση στον παγκόσμιο χάρτη της ΑΙ απαιτείται επένδυση μεγάλου μέρους του ΑΕΠ και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η επιτροπή για την AI που έχει συσταθεί έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της και πλέον το βάρος περνά στην κυβέρνηση.

Δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Ελλάδα

Ο κ. Δασκαλάκης πρότεινε τη δημιουργία ενός μεγάλου Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο θα συνδυάζει ακαδημαϊκή έρευνα, θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων και πρόσβαση σε δεδομένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κράτος πρέπει να συγκεντρώνει και να διαθέτει δεδομένα σε εταιρείες που θέλουν να καινοτομήσουν, ενώ το κέντρο θα μπορούσε να παρέχει και συμβουλευτικό ρόλο προς την κυβέρνηση για ζητήματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησε ότι, χωρίς μια τέτοια στρατηγική, η Ελλάδα κινδυνεύει να παραμείνει ουραγός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Αρχιμήδης», το οποίο — όπως είπε — συνέβαλε αποφασιστικά στη διασύνδεση διακεκριμένων Ελλήνων ερευνητών του εξωτερικού με το εγχώριο ταλέντο, δημιουργώντας μια κρίσιμη μάζα και ενισχύοντας την ελληνική παρουσία σε κορυφαία διεθνή συνέδρια. Επισήμανε ακόμη ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν βελτιωθεί σημαντικά όχι μόνο χάρη στην ίδια την τεχνολογία, αλλά και λόγω του οικοσυστήματος που τα περιβάλλει και της αυξανόμενης «συνεργασίας» μεταξύ διαφορετικών μοντέλων.

Ο καθηγητής του MIT έκανε και ξεχωριστή αναφορά στο κινεζικό DeepSeek, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή», επειδή διατέθηκε ελεύθερα αλλά παρέμεινε ισχυρό, δίνοντας στην Κίνα κεντρική θέση στη συζήτηση για την ΑΙ. Εξήγησε επίσης ότι σε κάθε τεχνολογία υπάρχει σημείο κορεσμού, αναφερόμενος στον νόμο του Μουρ και στη μετάβαση προς νέες μορφές υπολογιστικής ισχύος.

Τι είδους AI διαθέτουν οι επιχειρήσεις

Σε άλλο πάνελ, ο Γιώργος Νικολετάκης, co-founder & CEO της 100mentors και host του GenAI Summit, σημείωσε ότι όλες οι εταιρείες λένε πως «έχουν AI», όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι τι είδους AI διαθέτουν. Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει στη φάση των agents και μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται να εμφανιστούν «one person teams» και «one person companies». Παράλληλα, επεσήμανε ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας developers χάνονται, καθώς ο κλάδος είναι από τους πρώτους που επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες, ενώ αυξάνονται οι ρόλοι του AI engineer και του AI product manager.

Η Βίκυ Πεχλιβάνη, Head of Growth της 100mentors, από την πλευρά της υποστήριξε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες παραδοσιακά θεωρούνται μειονέκτημα για την ελληνική οικονομία, μπορεί να εξελιχθούν σε πλεονέκτημα στην εποχή του Generative AI, ακριβώς λόγω της ευελιξίας τους. Όπως σημείωσε, τα κύρια εμπόδια είναι η έλλειψη στρατηγικής και η αντίσταση στην αλλαγή, ενώ τόνισε ότι στο μέλλον θα αναδυθούν νέοι εργαζόμενοι-«mini CEO», με έμφαση στην αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα προσαρμογής.

Συνολικά, το μήνυμα που αναδύεται από το συνέδριο είναι σαφές: η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογική γνώση και μεμονωμένα ισχυρά παραδείγματα επιτυχίας, όμως εξακολουθεί να υστερεί στη μετάφραση της τεχνολογικής δυναμικής σε ευρεία επιχειρηματική και παραγωγική αξιοποίηση. Η πρόκληση, όπως αναδείχθηκε από τους ομιλητές, δεν είναι μόνο η πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η συστηματική ένταξή της στην εκπαίδευση, στο επιχειρείν και στη δημόσια πολιτική.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι
SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ
Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξοπλισμοί: Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ

Η Destinus του Μιχαήλ Κοκόριτς έχει αναδειχθεί ραγδαία και αμφισβητεί τους καθιερωμένους ομίλους άμυνας με τα φθηνότερα πυραυλικά της συστήματα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μπόνι και Κλάιντ: 92 χρόνια από τον θάνατο του «καταραμένου» ζευγαριού
Κόσμος

Οι διάσημοι ληστές που έδρασαν στη Μεγάλη Ύφεση

Αν και οι Μπόνι και Κλάιντ έγιναν θρύλος στην εποχή τους, στην πραγμματικότητα η σύντομη ζωή τους ήταν σκληρή, βίαιη και γεμάτη κακοτοπιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Τραμπ: Πώς χρησιμοποιεί την AI για να μετατρέψει την πολιτική σε ψηφιακό υπερθέαμα
World

O Τραμπ «χτίζει» τον ψηφιακό του μύθο με ΑΙ

Με εικόνες που θυμίζουν videogame, blockbuster και διαδικτυακά memes, ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας που διχάζει

Νατάσα Σινιώρη
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
AI στην Ελλάδα: Υψηλή υιοθέτηση από τους νέους, χαμηλή χρήση από τις επιχειρήσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα μπροστά στο παράδοξο της ΑΙ - Οι προκλήσεις

Η Πέγκυ Αντωνάκου της Google και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή χρήση της AI από τους νέους και τη χαμηλή υιοθέτησή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Γιώργος Πολύζος
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο CEO της Bouygues, Olivier Roussat

Anthropic: Η εντυπωσιακή ανάπτυξη φέρνει το πρώτο της κερδοφόρο τρίμηνο
Tεχνητή νοημοσύνη

Πρώτο κερδοφόρο τρίμηνο για την Anthropic - Υπερδιπλασιασμός εσόδων

Η Anthropic αναμένει αύξηση εσόδων κατά 130% στα 10,9 δισ. δολάρια το τρίμηνο του Ιουνίου και τα πρώτα λειτουργικά της κέρδη, αψηφώντας τους σκεπτικιστές για την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης

BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

BofA: Μακρύς ο δρόμος της ΑΙ για την παραγωγικότητα

Η συμβολή της στη συνολική παραγωγικότητα είναι σήμερα μόλις 0,1% ετησίως

AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Deloitte: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος

Στο Human Capital Trends Event, η Deloitte Ελλάδας ανέδειξε ότι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα θα κριθούν από τη σύνδεση τεχνολογίας, δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης

Nvidia: Με deals 90 δισ. δολ. o Χουάνγκ χρηματοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Με deals 90 δισ. η Nvidia «δένει» την ΑΙ στο άρμα της

Οι δαπάνες της Nvidia ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των Big Tech, συνδέοντας πελάτες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με την τεχνολογία της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028

Η φιλοσοφία της ψηφιακής συμμετοχικής δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση επεκτείνεται και στα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι

Οι ημερομηνίες πληρωμών σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης την Παρασκευή, η SpaceX έθεσε με επιτυχία σε τροχιά δοκιμαστικούς δορυφόρους και μετέδωσε ζωντανά βίντεο από τη λειτουργία των πυραύλων της από το διάστημα

Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία

Ο Αλέξης Τσίπρας, με μια λιτή ανάρτηση, υπενθυμίζει την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησείου

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Δονούσα: Στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στους top προορισμούς

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Κλιματική αλλαγή: Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι
Green

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι

Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»
Κόσμος

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»

Υπό τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα τοποθετείται ως κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενισχύοντας τον άξονα με τη Ρωσία και προβάλλοντας την εικόνα ενός υπεύθυνου, ισότιμου εταίρου των ΗΠΑ και της Δύσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Οι δικαιούχοι
Κοινωνία

Παιδικές κατασκηνώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

Το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock αυξήθηκε στα 37,7 εκατ. δολάρια το 2025

Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]
World

Θα μπορούσε η Βρετανία να ανατρέψει το brexit; [γράφημα]

Αν και η άνοδος των Εργατικών έθεσε ξανά το ζήτημα των σχέσεων με την ΕΕ, οι πρόσφατες περιεφεριακές εκλογές στη Βρετανία επαναφέρουν το «φάντασμα» του Νάιτζελ Φάρατζ

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;
Experts

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies