Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]

Αφού ο Κίρ Στάρμερ ανέλαβε πρωθυπουργός, πολλοί ήλπιζαν ότι η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανασυγκρoτoύσαν τις σχέσεις τους μετά το Brexit.

Βέβαια, έγιναν προσπάθειες προσέγγισης και επανασύνδεσης της κυβέρνησης των Εργατικών με την Ευρωπαική Ενωση ήδη λίγα μόλις χρόνια μετα την «έξοδο», οι οποίες -ωστόσο- δεν ήταν όλες επιτυχημένες. Υπήρξε η συμφωνία Συνεργασίας Ηνωμενου Βασιλείου και ΕΕ του 2020 ενω και οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις -που συνεχίζονται- ανάμεσα στις δύο πλευρές απέδωσαν αρκετά σε τομείς όπως οι εμπορικές συναλλαγές ,ο αγροτικός τομέας και η συνεργασία στην αλιεία αλλά και στην ενέργεια ενω Ηνωμένο Βασιλειο και Ευρωπαική Ενωση αναπτύσσουν κοινό βηματισμό σε θέματα αμυντικών εξοπλισμών.

Αλλά σε άλλους τομείς, οι συνομιλίες είναι δύσκολες. Οι διαπραγματεύσεις για ένα «πρόγραμμα κινητικότητας νέων» που θα επιτρέπει σε νέους Βρετανούς να ζουν και να εργάζονται σε χώρες της ΕΕ και σε νέους πολίτες της ΕΕ να ζουν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα χρονικό διάστημα έχουν βαλτώσει λόγω του ζητήματος των διδάκτρων για τους φοιτητές της ΕΕ.

Η ένταξη της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει καθυστερήσει λόγω της άρνησης του Λονδίνου να συνεισφέρει στα «ταμεία συνοχής» της ΕΕ ως αντάλλαγμα, ενώ μια συμφωνία που θα επέτρεπε στη Βρετανία να ενταχθεί στο ευρωπαικό ταμείο αμυντικών προμηθειών SAFE επίσης απέτυχε λόγω της οικονομικής συνεισφοράς που απαίτησαν οι Βρυξέλλες.

Ωστόσο, περίπου μια δεκαετία αργότερα απο την έξοδο απο την ΕΕ, αντί για σταθερότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διχαστεί πολιτικά ακόμη περισσότερο, με το Εργατικό Κόμμα να χάνει έδαφος στις τοπικές εκλογές, τους Πράσινους να κερδίζουν έδαφος και το μαχητικό Κόμμα της Μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατζ να κερδίζει έδαφος με ένα πρόγραμμα κατά της μετανάστευσης.

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων περιφερειακών εκλογών πάντως, εκτός απο την διαφαινόμενη επιβράδυνση στην πορεία επαναπροσέγγισης, δυναμιτίζουν και το πολιτικό κλίμα και θέτουν το κυβερνών Εργατικό κόμμα σε πορεία περιδινίσης και αναζήτησης νέας ηγεσίας. Ο θεωρούμενος ως ο πλέον σοβαρός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών, ο παραιτηθείς υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ είναι εκ των βασικών υποστηρικτών της επανασύνδεσης της χώρας του με το μπλοκ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ενωσης.

Στην ίδια «πτέρυγα» των Εργατικών ανήκει και ο έτερος διεκδικητής της ηγεσίας , ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι βλέπει «μακροπρόθεσμα επιχειρήματα» για την επανένταξη – αν και δεν θα το υποστήριζε άμεσα.

Τώρα, από την πλευρά της Ευρώπης, η Βρετανία φαίνεται όλο και πιο ασταθής – γεγονός που καθιστά τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ πιο δύσκολες, όχι πιο εύκολες, αν και η πλειοψηφία των Βρετανών ψηφοφόρων υποστηρίζει ξεκάθαρα την επανένταξη στην Ευρωπαική Ενωση σε ποσοστό άνω του 55%.