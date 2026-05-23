Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Αλλαγές με ουσιαστικό αποτύπωμα καταγράφονται στον ελληνικό τουρισμό, καθώς οι προτιμήσεις και οι ταξιδιωτικές συμπεριφορές των επισκεπτών από το εξωτερικό μεταβάλλονται, επηρεάζοντας τόσο τη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης όσο και τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου. Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών στη χώρα.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος Πάει Που; Πόσο Μένει; Πόσα Ξοδεύει; Ανάλυση κύριων αγορών ανά Περιφέρεια 2025», αναλύονται τα δεδομένα για τις έξι σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού με βάση τα έσοδα, δηλαδή τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Η συμβολή των ΗΠΑ

Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν από τους πιο σημαντικούς για τα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας, καθώς διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή αγοραστική δύναμη. Οι Αμερικανοί κατέγραψαν τη μεγαλύτερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η οποία έφτασε τα 121 ευρώ, ενώ η μέση συνολική δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε στα 715 ευρώ.

Παρά τη μικρή μείωση στις διανυκτερεύσεις, τα συνολικά έσοδα από την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 10%. Η Αττική διατηρεί σταθερά την πρωτιά στις προτιμήσεις των Αμερικανών ταξιδιωτών, σε αντίθεση με το Βόρειο Αιγαίο, όπου καταγράφηκε σημαντική κάμψη τόσο στις αφίξεις όσο και στις εισπράξεις.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και για άλλες περιοχές της χώρας, αξιοποιώντας τη μεγάλη καταναλωτική δυναμική των επισκεπτών από τις ΗΠΑ.

Η αγορά της Βρετανίας

Η βρετανική αγορά ξεχώρισε το 2025 ως η πιο αποδοτική για την Ελλάδα, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις κυριότερες χώρες προέλευσης επισκεπτών. Τα έσοδα από τους ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν τόσο οι δαπάνες ανά ταξίδι όσο και τα χρήματα που δαπανώνται καθημερινά κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Οι Βρετανοί ξόδεψαν κατά μέσο όρο 729 ευρώ ανά επίσκεψη, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των σημαντικότερων τουριστικών αγορών της χώρας και επιβεβαιώνει τη μεγάλη συμβολή τους στον ελληνικό τουρισμό.

Παρότι οι πιο δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια και η Αττική, φέτος καταγράφηκε ισχυρή αύξηση ενδιαφέροντος και για άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι Βρετανοί διευρύνουν τις επιλογές τους πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ανοδικά η Γερμανία αλλά…

Η γερμανική αγορά κινήθηκε ανοδικά ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 11%, όμως η μεγαλύτερη κίνηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση στα έσοδα. Οι Γερμανοί τουρίστες ξόδεψαν λιγότερα ανά ταξίδι, με τη μέση δαπάνη να μειώνεται κατά 8,2%, ενώ μικρότερη ήταν και η διάρκεια των διακοπών τους, που υποχώρησε κατά 8,3%.

Ωστόσο, οι Γερμανοί εμφανίζουν τη χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη μεταξύ των έξι βασικών αγορών, καθώς τα έξοδα ανά διανυκτέρευση περιορίζονται στα 79 ευρώ. Παράλληλα, παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς νέους προορισμούς, με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα Ιόνια Νησιά να καταγράφουν έντονη άνοδο, την ώρα που η Θεσσαλία σημείωσε μεγάλη κάμψη στην επισκεψιμότητα.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αύξηση των αφίξεων από τη Γερμανία δεν οδηγεί αυτόματα και σε ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων, κάτι που πιθανόν σχετίζεται με τη συγκρατημένη καταναλωτική δυνατότητα των Γερμανών ταξιδιωτών.

Οι Ιταλοί στην Ελλάδα

Η ιταλική αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με θετικές επιδόσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα. Οι επισκέψεις Ιταλών ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος στη Θεσσαλία, όπου οι αφίξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν και τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά. Στον αντίποδα, η Κρήτη εμφάνισε μείωση στα έσοδα παρά την αύξηση των επισκέψεων, κάτι που πιθανόν συνδέεται είτε με μικρότερη διάρκεια διαμονής είτε με πιο οικονομικές επιλογές από τους ταξιδιώτες.

Παρότι το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό για τους Ιταλούς, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται πλέον και για την Αττική, γεγονός που δείχνει σταδιακή διαφοροποίηση στις ταξιδιωτικές τους προτιμήσεις.

Η αλλαγή στους Γάλλους

Αλλαγές καταγράφονται στις προτιμήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών προς την Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται όλο και περισσότερο σε αστικά κέντρα και λιγότερο στους κλασικούς νησιωτικούς προορισμούς. Παράλληλα, οι Γάλλοι εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι από όλες τις βασικές αγορές, με 535 ευρώ ανά επίσκεψη.

Η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο παρουσίασαν πτώση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα, γεγονός που δείχνει μειωμένη ζήτηση για τα ελληνικά νησιά από τη γαλλική αγορά. Αντίθετα, η Αττική κατέγραψε σημαντική άνοδο στις εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη τάση των Γάλλων για city break ταξίδια και εμπειρίες αστικού χαρακτήρα.

Υποχώρηση της Ολλανδίας

Η ολλανδική αγορά ήταν η μόνη από τις βασικές χώρες προέλευσης που κινήθηκε καθοδικά σε όλους τους βασικούς δείκτες τουριστικής δραστηριότητας το 2025. Οι αφίξεις, οι διανυκτερεύσεις και τα τουριστικά έσοδα σημείωσαν μείωση, αποτυπώνοντας συνολική υποχώρηση της παρουσίας των Ολλανδών επισκεπτών στην Ελλάδα.

Παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης, οι Ολλανδοί εξακολουθούν να ξοδεύουν σχετικά υψηλά ποσά ανά ταξίδι, με τη μέση δαπάνη να διαμορφώνεται στα 615 ευρώ. Η Κρήτη παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή τους, αν και σημειώθηκε πτώση στα έσοδα, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και τα Ιόνια Νησιά λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης.