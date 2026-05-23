Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές

Τουρισμός 23.05.2026, 13:00
Σχολιάστε
Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αλλαγές με ουσιαστικό αποτύπωμα καταγράφονται στον ελληνικό τουρισμό, καθώς οι προτιμήσεις και οι ταξιδιωτικές συμπεριφορές των επισκεπτών από το εξωτερικό μεταβάλλονται, επηρεάζοντας τόσο τη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης όσο και τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου. Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών στη χώρα.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος Πάει Που; Πόσο Μένει; Πόσα Ξοδεύει; Ανάλυση κύριων αγορών ανά Περιφέρεια 2025», αναλύονται τα δεδομένα για τις έξι σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού με βάση τα έσοδα, δηλαδή τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Τα συνολικά έσοδα από την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 10%

Η συμβολή των ΗΠΑ

Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν από τους πιο σημαντικούς για τα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας, καθώς διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή αγοραστική δύναμη. Οι Αμερικανοί κατέγραψαν τη μεγαλύτερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η οποία έφτασε τα 121 ευρώ, ενώ η μέση συνολική δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε στα 715 ευρώ.

Παρά τη μικρή μείωση στις διανυκτερεύσεις, τα συνολικά έσοδα από την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 10%. Η Αττική διατηρεί σταθερά την πρωτιά στις προτιμήσεις των Αμερικανών ταξιδιωτών, σε αντίθεση με το Βόρειο Αιγαίο, όπου καταγράφηκε σημαντική κάμψη τόσο στις αφίξεις όσο και στις εισπράξεις.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και για άλλες περιοχές της χώρας, αξιοποιώντας τη μεγάλη καταναλωτική δυναμική των επισκεπτών από τις ΗΠΑ.

Οι Βρετανοί ξόδεψαν κατά μέσο όρο 729 ευρώ ανά επίσκεψη

Η αγορά της Βρετανίας

Η βρετανική αγορά ξεχώρισε το 2025 ως η πιο αποδοτική για την Ελλάδα, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις κυριότερες χώρες προέλευσης επισκεπτών. Τα έσοδα από τους ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν τόσο οι δαπάνες ανά ταξίδι όσο και τα χρήματα που δαπανώνται καθημερινά κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Οι Βρετανοί ξόδεψαν κατά μέσο όρο 729 ευρώ ανά επίσκεψη, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των σημαντικότερων τουριστικών αγορών της χώρας και επιβεβαιώνει τη μεγάλη συμβολή τους στον ελληνικό τουρισμό.

Παρότι οι πιο δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια και η Αττική, φέτος καταγράφηκε ισχυρή αύξηση ενδιαφέροντος και για άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι Βρετανοί διευρύνουν τις επιλογές τους πέρα από τους παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Οι Γερμανοί εμφανίζουν τη χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη μεταξύ των έξι βασικών αγορών

Ανοδικά η Γερμανία αλλά…

Η γερμανική αγορά κινήθηκε ανοδικά ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 11%, όμως η μεγαλύτερη κίνηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση στα έσοδα. Οι Γερμανοί τουρίστες ξόδεψαν λιγότερα ανά ταξίδι, με τη μέση δαπάνη να μειώνεται κατά 8,2%, ενώ μικρότερη ήταν και η διάρκεια των διακοπών τους, που υποχώρησε κατά 8,3%.

Ωστόσο, οι Γερμανοί εμφανίζουν τη χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη μεταξύ των έξι βασικών αγορών, καθώς τα έξοδα ανά διανυκτέρευση περιορίζονται στα 79 ευρώ. Παράλληλα, παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς νέους προορισμούς, με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα Ιόνια Νησιά να καταγράφουν έντονη άνοδο, την ώρα που η Θεσσαλία σημείωσε μεγάλη κάμψη στην επισκεψιμότητα.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αύξηση των αφίξεων από τη Γερμανία δεν οδηγεί αυτόματα και σε ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων, κάτι που πιθανόν σχετίζεται με τη συγκρατημένη καταναλωτική δυνατότητα των Γερμανών ταξιδιωτών.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος στη Θεσσαλία για τους Ιταλούς

Οι Ιταλοί στην Ελλάδα

Η ιταλική αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με θετικές επιδόσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα. Οι επισκέψεις Ιταλών ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος στη Θεσσαλία, όπου οι αφίξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν και τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά. Στον αντίποδα, η Κρήτη εμφάνισε μείωση στα έσοδα παρά την αύξηση των επισκέψεων, κάτι που πιθανόν συνδέεται είτε με μικρότερη διάρκεια διαμονής είτε με πιο οικονομικές επιλογές από τους ταξιδιώτες.

Παρότι το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό για τους Ιταλούς, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται πλέον και για την Αττική, γεγονός που δείχνει σταδιακή διαφοροποίηση στις ταξιδιωτικές τους προτιμήσεις.

Η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο παρουσίασαν πτώση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα

Η αλλαγή στους Γάλλους

Αλλαγές καταγράφονται στις προτιμήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών προς την Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται όλο και περισσότερο σε αστικά κέντρα και λιγότερο στους κλασικούς νησιωτικούς προορισμούς. Παράλληλα, οι Γάλλοι εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι από όλες τις βασικές αγορές, με 535 ευρώ ανά επίσκεψη.

Η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο παρουσίασαν πτώση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα, γεγονός που δείχνει μειωμένη ζήτηση για τα ελληνικά νησιά από τη γαλλική αγορά. Αντίθετα, η Αττική κατέγραψε σημαντική άνοδο στις εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη τάση των Γάλλων για city break ταξίδια και εμπειρίες αστικού χαρακτήρα.

Παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης, οι Ολλανδοί εξακολουθούν να ξοδεύουν σχετικά υψηλά ποσά ανά ταξίδι

Υποχώρηση της Ολλανδίας

Η ολλανδική αγορά ήταν η μόνη από τις βασικές χώρες προέλευσης που κινήθηκε καθοδικά σε όλους τους βασικούς δείκτες τουριστικής δραστηριότητας το 2025. Οι αφίξεις, οι διανυκτερεύσεις και τα τουριστικά έσοδα σημείωσαν μείωση, αποτυπώνοντας συνολική υποχώρηση της παρουσίας των Ολλανδών επισκεπτών στην Ελλάδα.

Παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης, οι Ολλανδοί εξακολουθούν να ξοδεύουν σχετικά υψηλά ποσά ανά ταξίδι, με τη μέση δαπάνη να διαμορφώνεται στα 615 ευρώ. Η Κρήτη παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή τους, αν και σημειώθηκε πτώση στα έσοδα, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και τα Ιόνια Νησιά λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο
Κόσμος

Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Ακίνητα: Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακίνητα

«Καίει» η κατασκευή ακινήτων - Οι ακριβές περιοχές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Vinted: Η πλατφόρμα που μετατρέπει παλιά ρούχα σε χρήμα
Business

Πώς το Vinted έγινε ο «βασιλιάς» των second-hand

Η πλατφόρμα Vinted αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αγοράζουμε και πουλάμε αντικείμενα, οδηγώντας τη «δεύτερη ζωή» των προϊόντων σε παγκόσμια τάση

Νατάσα Σινιώρη
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
AI στην Ελλάδα: Υψηλή υιοθέτηση από τους νέους, χαμηλή χρήση από τις επιχειρήσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα μπροστά στο παράδοξο της ΑΙ - Οι προκλήσεις

Η Πέγκυ Αντωνάκου της Google και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή χρήση της AI από τους νέους και τη χαμηλή υιοθέτησή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Γιώργος Πολύζος
Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Περισσότερα από Τουρισμός
Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Τουρισμός

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές

Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Επιβατική κίνηση: Ισχυρή αύξηση 8,8% στα 24 αεροδρόμια το α’ τετράμηνο
Τουρισμός

Πέταξε η επιβατική κίνηση - Ποιο αεροδρόμιο ξεχωρίζει

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Fraport Greece για την επιβατική κίνηση

Τουρισμός: Στο 1,6 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του 2026
Τουρισμός

Στο 1,6 δισ. οι τουριστικές εισπράξεις το α' τρίμηνο

Σε θετική τροχιά ο ελληνικός τουρισμός, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές τουριστικές εισπράξεις κατά 64,3%

Grivalia: Πράσινο φως για το Six Senses Megalonisos στους Πεταλιούς
Τουρισμός

Πράσινο για το 5άστερο της Grivalia στους Πεταλιούς

Εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης τα κίνητρα για το mega project των 224 εκατ. ευρώ της Grivalia στους Πεταλιούς - Οι αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και οι 300 νέες θέσεις εργασίας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
Helleniq Energy: Δεν αναμένονται ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών το καλοκαίρι
Πετρέλαιο

Ασφαλείς οι πτήσεις στην Ελλάδα - Δεν αναμένονται ελλείψεις καυσίμων

Η Helleniq Energy δεν αναμένει προβλήματα στην προμήθεια καύσιμα αεροσκαφών κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής

Latest News
Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο
Κόσμος

Πρίγκηπος: Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο το ιστορικό Ορφανοτροφείο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση
Πολιτική

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
Τράπεζες

Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναπόφευκτη η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ στο Bloomberg Γιάννης Στουρνάρας

Ακίνητα: Ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακίνητα

«Καίει» η κατασκευή ακινήτων - Οι ακριβές περιοχές

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανόδου των τιμών στα οικοδομικά υλικά - Πιέσεις στα ακίνητα

Τουρισμός: Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Τουρισμός

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές

Tsipras Bets on Grassroots Push to Power New Party
English Edition

Tsipras Bets on Grassroots Push to Power New Party

The former prime minister has confirmed the party name is finalized and is calling on supporters to attend Tuesday's Thisseio Square event

Morrisons: Σχεδιάζει να κλείσει 100 καταστήματα τους επόμενους μήνες
World

Morrisons: Σχέδιο για λουκέτο σε 100 καταστήματα

Η αλυσίδα Morrisons ανακοίνωσε ότι τα μίνι μάρκετ που επηρεάζονται ήταν ζημιογόνα εδώ και αρκετό καιρό και είχαν ενταχθεί στο δίκτυό της μέσω της εξαγοράς της McColls

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία
Κόσμος

Ζελένσκι: Άδικο να μην έχει λόγο στην ΕΕ η Ουκρανία

Επιστολή Ζελένσκι προς τους ηγέτες της ΕΕ

Καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Ενέργεια

Eurostat: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα - Τι συνέβη στην Ελλάδα

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές αναφορικά με τα καύσιμα στην ΕΕ παρουσίαζαν γενικά πτωτική πορεία

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη
Πολιτική

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ
Μεταφορές

Σκέρτσος: 10+1 παρεμβάσεις για σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή ΜΜΜ

Ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κίνα: Βγαίνει στην…αγορά για δυτικές εταιρείες
World

Η Κίνα βγαίνει στην... αγορά για δυτικές εταιρείες

Εταιρείες από την Κίνα επιδιώκουν ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω εξαγορών εταιρειών όπως η Everlane και η Puma

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
Business of Sport

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies