72 δόσεις: Ολα τα μυστικά για να επωφεληθείτε – Οι έλεγχοι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καρότο και μαστίγιο σε εκατομμύρια οφειλέτες από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς από τη μία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες με ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία να τα ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους σε 72 δόσεις και από την άλλη ενεργοποιεί άμεσα διασταυρώσεις, ελέγχους και κατασχέσεις σε όσους αρνούνται επιδεικτικά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους.

Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλετών αποτελούν τον μεγάλο πονοκέφαλο της κυβέρνησης καθώς «λεφτά υπάρχουν» και μάλιστα πάρα πολλά (περίπου 114,5 δισ. ευρώ) σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες ωστόσο, μήνα με τον μήνα, διογκώνονται παρά τις προσπάθειες που γίνονται να καταλήξει μέρος, έστω, αυτών των χρεών στα δημόσια ταμεία είτε μέσω ρυθμίσεων είτε μέσω αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Αν σε αυτά τα ποσά προστεθούν και τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, τότε το συνολικό χρέος πολιτών και επιχειρήσεων έναντι του κράτους ξεπερνά τα 200 δισ. ευρώ!

Η κυβέρνηση σε λιγότερο από 10 ημέρες αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή τη νέα ρύθμιση χρεών σε έως 72 δόσεις και, όπως λένε αρμοδίως, δίνουν μία τελευταία ευκαιρία σε περίπου δύο εκατομμύρια οφειλέτες να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία γιατί άλλη ρύθμιση δεν θα υπάρξει.

Την ίδια στιγμή ενεργοποιείται ένα δίχτυ ελέγχων, διασταυρώσεων αλλά και κατασχέσεων προκειμένου να γίνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι όποιος δεν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση κινδυνεύει να χάσει τις καταθέσεις του, το αυτοκίνητό του, το σπίτι του, ενώ το κυνήγι θα είναι διαρκές μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν έχει κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο να περιέλθει στην κατοχή του κράτους.

Πρώτα όμως θα ξεκινήσουν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την οδό της ρύθμισης των χρεών και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στα πολύ δραστικά μέτρα που έχουν ήδη αποφασίσει και κάποια έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα.

72 δόσεις: Η νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων (6ετής) μπορούν να ενταχθούν όλα τα χρέη που λιμνάζουν σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Είναι ληξιπρόθεσμα χρέη στα οποία μαζί με το αρχικό κεφάλαιο έχουν συσσωρευθεί τόκοι και πρόστιμα και διαρκώς αυξάνονται.

Το πιο σημαντικό από όλα σε αυτή τη νέα ρύθμιση είναι ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να εντάξουν σε έως 72 δόσεις την εξόφληση των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως τα τέλη του 2023 θα πρέπει ταυτόχρονα να ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση ή να εξοφλήσουν χρέη που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως σήμερα.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα λεγόμενα παλαιά χρέη δεν θα πρέπει να τα έχουν εντάξει σε κάποια ρύθμιση που είναι σε ισχύ έως τις 21 Απριλίου 2026.

Εξίσου πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι οφειλέτες ότι δεν προβλέπεται (παρά τις όποιες πληροφορίες έχουν κυκλοφορήσει τελευταία) κανένα «κούρεμα» της αρχικής οφειλής, ούτε των προστίμων και των προσαυξήσεων. Παράλληλα, όποιος ενταχθεί στις ρυθμίσεις και πληρώσει το 25% της οφειλής θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει άρση κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού.

Από την άλλη, η συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν είναι δωρεάν, δηλαδή δεν είναι άτοκη καθώς θα τρέχει ετήσιο επιτόκιο 5,84% για όλο το διάστημα που έχει επιλέξει ο οφειλέτης, ενώ η ελάχιστη δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Το χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση είναι από την ημερομηνία που θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με το που θα εγκριθεί η ρύθμιση, οι οφειλέτες θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, θα γίνεται αναστολή μέτρων είσπραξης και πλειστηριασμών, ενώ θα παγώνουν και οι ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο.

Υπάρχουν όμως και κάποιες βασικές «ρήτρες» για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Υποχρεωτικά θα πρέπει την τελευταία 5ετία να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις, να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

Στην περίπτωση που κάποιος ενταχθεί στη ρύθμιση και δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις, αυτόματα θα βγαίνει εκτός χωρίς δυνατότητα επανένταξης, ενώ το ίδιο θα συμβεί αν παραμένουν αρρύθμιστες νέες οφειλές, δηλαδή εκείνες που έχουν δημιουργηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Κυνήγι χρεών με τη χρήση ΑΙ

Οσοι επιλέξουν να αγνοήσουν τις προτροπές του υπουργείου Οικονομικών για ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων τότε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ενσωματώσει στο πληροφοριακό σύστημα «Εispraxis» μια νέα λειτουργία, η οποία θα αναλύει σε πραγματικό χρόνο τις τραπεζικές κινήσεις των οφειλετών, τα εισοδήματά τους, την περιουσιακή τους κατάσταση και γενικότερα τη φορολογική συμπεριφορά τους ώστε να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή αν οι συγκεριμένοι πολίτες μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους και σε ποιον βαθμό.

Στη συνέχεια θα δίνεται σήμα στις αρμόδιες αρχές για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να εισπραχθεί το σύνολο ή μέρος της συσσωρευμένης οφειλής. Η φορολογική συνέπεια που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο οφειλέτης θα είναι βαρόμετρο για τα μέτρα που θα αποφασίζονται για την είσπραξη των οφειλών, ενώ ταυτόχρονα θα δέχεται και τηλεφωνικές κλήσεις με τις οποίες οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα του υπενθυμίζουν το χρέος και φυσικά τις επιλογές που έχει τόσο ο ίδιος ο οφειλέτης όσο και το ίδιο το κράτος για να εισπραχθεί η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Οποιος αγνοεί τις τηλεφωνικές ειδοποιήσεις θα βρίσκεται σε σειρά προτεραιότητας για να ακολουθήσουν κατασχέσεις και άλλες δυσάρεστες διαδικασίες.

Τέλος, η «ποιότητα» του χρέους, δηλαδή πόσο παλιό είναι, πώς έχει δημιουργηθεί, αν αυτό έχει προκύψει από απώλεια εισοδήματος, αν υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση αν πρόκειται για εταιρεία είναι βασικά στοιχεία που θα καθορίζουν τη μεταχείριση των οφειλετών από πλευράς κράτους.

Πάντως, όπως λένε αρμοδίως, το υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει ούτε κατασχέσεις να κάνει ούτε πλειστηριασμούς, γι’ αυτό και σαν πρώτη επιλογή θα έχει να καθοδηγεί τους οφειλέτες να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν τα χρέη τους και μετά θα λαμβάνει τις όποιες αυστηρές αποφάσεις.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ προέρχονται από χρέη ΦΠΑ, ενώ από μεγάλους οφειλέτες το κράτος επιθυμεί να εισπράξει εντός του έτους πάνω από 850 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ