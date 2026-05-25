Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Ποντοπόρος 25.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής αγοράς βρίσκονται πλέον τα σενάρια για το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη σημαντικότερη πετρελαϊκή δίοδο του κόσμου. Η σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται ήδη στη δωδέκατη εβδομάδα της, ωστόσο οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Παράγοντες της ναυτιλιακής και ενεργειακής βιομηχανίας εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπάρξει συνολική συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, η πλήρης επαναφορά της κανονικότητας θα απαιτήσει χρόνο.

Παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα και τη μικρή αύξηση στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, οι ροές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τις αγορές.

Παράγοντες της ναυτιλιακής και ενεργειακής βιομηχανίας εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπάρξει συνολική συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, η πλήρης επαναφορά της κανονικότητας θα απαιτήσει χρόνο. Όπως σημειώνει ο ναυλομεσιτικός οίκος Gibson Shipbrokers, για την ασφαλή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα χρειαστούν εγγυήσεις ασφαλείας, πιθανές επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών, αλλά και νέο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης για τα πλοία που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Η πρώτη φάση επανεκκίνησης αναμένεται να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Πλοιοκτήτες με μεγαλύτερη ανοχή στο ρίσκο εκτιμάται ότι θα κινηθούν πρώτοι, αξιοποιώντας διαδρομές που είχαν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερες περιόδους έντασης, κοντά στις ακτές του Ιράν ή του Ομάν.

Με φορτίο 157 δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με στοιχεία του Gibson, περίπου 157 συμβατικά δεξαμενόπλοια άνω των 25.000 DWT παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, με τα περισσότερα να είναι ήδη φορτωμένα και έτοιμα να αποπλεύσουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Παράλληλα, περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν, αναμένοντας την επανεκκίνηση των φορτώσεων.

Οι ναύλοι αναμένεται να παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά και ευμετάβλητα επίπεδα κατά το πρώτο στάδιο της επανόδου, πριν αρχίσουν να αποκλιμακώνονται όσο θα περιορίζεται ο κίνδυνος στην περιοχή. Αναλυτές δεν αποκλείουν και προσωρινές καθυστερήσεις στα λιμάνια, μέχρι να εξομαλυνθούν τα προγράμματα φόρτωσης.

Χώρες με ισχυρότερες υποδομές και μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να επαναφέρουν σχετικά γρήγορα τις εξαγωγές τους. Η Σαουδική Αραβία αναμένεται σταδιακά να περιορίσει τη χρήση του αγωγού East-West και να επιστρέψει στις θαλάσσιες εξαγωγές μέσω Ορμούζ, ενώ τα ΗΑΕ θα αυξήσουν ξανά τις ροές μέσω του αγωγού Habshan προς τη Φουτζέιρα.

Αντίθετα, πιο σύνθετη εμφανίζεται η κατάσταση για το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καθώς η εξάρτηση από διεθνείς operators και οι περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης ενδέχεται να καθυστερήσουν σημαντικά την επαναφορά των εξαγωγών. Ορισμένες εκτιμήσεις μάλιστα αναφέρουν ότι η πλήρης επιστροφή των πετρελαϊκών ροών στα προπολεμικά επίπεδα ίσως να μην επιτευχθεί πριν από το 2027.

Ιδιαίτερα δύσκολη θεωρείται και η αποκατάσταση στην αγορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων (CPP), καθώς αρκετά διυλιστήρια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αν και εγκαταστάσεις όπως το Ras Tanura και το Ruwais συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, μονάδες όπως τα Sitra, Mina Al-Ahmadi και Satorp απαιτούν εκτεταμένες επισκευές χωρίς ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.

Τα δεξαμενόπλοια πλέουν δυτικά

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αγορά δεξαμενόπλοιων βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Μεγάλος αριθμός πλοίων έχει μετακινηθεί προς τη Δύση, εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής και εξαγωγικής δραστηριότητας των Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή χωρητικότητας στον Περσικό Κόλπο δεν θα είναι άμεση, καθώς αρκετοί πλοιοκτήτες αποφεύγουν να δεσμεύσουν πλοία χωρίς σαφή εικόνα για τα διαθέσιμα φορτία και τη σταθερότητα των συμβολαίων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ακόμη και αν υπάρξει ευρύτερη γεωπολιτική συμφωνία, η επάνοδος στην προπολεμική κανονικότητα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ο πόλεμος έχει ήδη μεταβάλει ουσιαστικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επηρεάζοντας τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η ανάκαμψη θα ξεκινήσει κυρίως από τις μεταφορές αργού πετρελαίου, ενώ η αγορά προϊόντων διύλισης θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιηθεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος
Ομόλογα

Γιατί ο Λευκός Οίκος ανησυχεί για τα αμερικανικά ομόλογα
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα τα ανοίξει 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
World

Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη συμφωνία
Aramco: Μεταβιβάζει το ποσοστό της στην PRefChem στην Petronas
World

Η Aramco πουλά το μερίδιό της στη PRefChem, στην Petronas
Ρωσική κεντρική τράπεζα: Νέα αγωγή κατά ΕΕ για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
World

Νέα ρωσική αγωγή κατά ΕΕ για τα «παγωμένα» assets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές
World

Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά με ρωγμές

Τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίζονται σε λίγους κλάδους, αναφέρει η Societe Generale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα τα ανοίξει 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
World

Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη συμφωνία

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Θεοδωρικάκος στο Blue Strategy Summit: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία
Ναυτιλία

Θεοδωρικάκος: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τη στρατηγική σημασία της γαλάζιας οικονομίας, τις επενδύσεις στα ναυπηγεία και το νέο καθεστώς για την άμυνα στο Blue Strategy Summit

Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
Λιμάνια

Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας

Ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα
Ναυτιλία

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ναυτιλία

Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία»

Έως τις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις, έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ποντοπόρος

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για επανεκκίνηση

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο LNG αναχωρεί προς Ινδία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Φυσικό αέριο

Tάνκερ LNG περνά το Ορμούζ προς Ινδία - Πρώτη αποστολή από την έναρξη του πολέμου

Πριν τον πόλεμο κατά του Ιράν, τρία δεξαμενόπλοια με LNG διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ

Latest News
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος
Ομόλογα

Γιατί ο Λευκός Οίκος ανησυχεί για τα αμερικανικά ομόλογα

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού ανησυχεί τον Λευκό Οίκο καθώς η κυβέρνηση βαδίζει προς τις ενδιάμεσες εκλογές

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα τα ανοίξει 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
World

Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη συμφωνία

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Aramco: Μεταβιβάζει το ποσοστό της στην PRefChem στην Petronas
World

Η Aramco πουλά το μερίδιό της στη PRefChem, στην Petronas

H Aramco, o πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας, αποχωρεί από τις κοινοπραξίες διυλιστηρίων και πετροχημικών στη Μαλαισία

Ρωσική κεντρική τράπεζα: Νέα αγωγή κατά ΕΕ για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
World

Νέα ρωσική αγωγή κατά ΕΕ για τα «παγωμένα» assets

Η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά κεφάλαια της Ρωσίας έχουν παγώσει από τις δυτικές χώρες.

Greece’s Public Sector Owes More Than €3.8B in Overdue Payments
English Edition

Greece’s Public Sector Owes More Than €3.8B in Overdue Payments

Greece's public sector owes nearly €3.9 billion to suppliers, taxpayers, and pensioners, with public hospitals alone accounting for more than €1.5 billion in overdue payments

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την ΑΙ

Μιλώντας στο πλευρό του πάπα Λέοντα, o Κρις Όλαφ της Anthropic παραδέχτηκε ότι τα συμφέροντα των εταιρειών ΑΙ δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στενά Ορμούζ: Τάνκερ με αργό και LNG διέρχονται με προορισμό Πακιστάν – Κίνα
Ποντοπόρος

Τάνκερ με αργό και LNG περνούν το Ορμούζ - Προορισμός Πακιστάν και Κίνα

Περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στον Κόλπο

ΔΕΗ: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές από 26/5
Business

Η ακτινογραφία της ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στο ταμπλό του Euronext Athens από τις 26 Μαΐου οι 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΔΕΗ που προέκυψαν από την ΑΜΚ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις
AGRO

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη - Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα

Greece Unveils New Planning Framework for Sustainable Growth
English Edition

Greece Unveils New Planning Framework for Sustainable Growth

The government says the overhaul will introduce clear rules for tourism, renewable energy and industry, while strengthening environmental protections and supporting the country’s energy transition

Ινδία: Στροφή στο πετρέλαιο της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής
World

Στροφή Ινδίας στο πετρέλαιο από Λ. Αμερική και Αφρική

Η Ρωσία παραμένει ο κύριος προμηθευτής για την Ινδία τον Απρίλιο, παρά τη δραματική πτώση

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σε υψηλά διμήνου ο Stoxx 600 λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε υψηλά διμήνου ο Stoxx 600 λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,03% στις 631 μονάδες, φτάνοντας σε υψηλά σχεδόν διμήνου

Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Όμιλος Τιτάν: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Pantelakis
Business

Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Τιτάν η Pantelakis

Παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, η Pantelakis θεωρεί ότι ο Όμιλος Τιτάν παραμένει σε πορεία επίτευξης του στόχου για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies