Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου

Περισσότερο από 1% αυξήθηκε ο χρυσός τη Δευτέρα, με ώθηση από το ασθενέστερο δολάριο και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις προοπτικές μιας σημαντικής εξέλιξης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,1% στα 4.560,09 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:19 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση στον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 0,9% στα 4.562,10 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο προσιτά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Ο Τραμπ έχει αυξήσει τις ελπίδες της αγοράς για κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η προοπτική έχει επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, έχει δώσει στον χρυσό μια ευπρόσδεκτη ώθηση από την άποψη του πληθωρισμού», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είχε δώσει οδηγίες στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν να κλείσουν οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις προσδοκίες για μια επικείμενη σημαντική εξέλιξη στον τρίμηνο πόλεμο.

Ο χρυσός «παρακολουθεί» τον Τραμπ

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» ένα μνημόνιο κατανόησης για μια ιρηνευτική συμφωνία που θα επαναλειτουργούσε τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα δύο εβδομάδων τη Δευτέρα, εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν περισσότερο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, παρόλο που οι δύο χώρες παρέμειναν σε διαφωνίες για βασικά ζητήματα.

Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Η αυξημένη τιμή του αργού πετρελαίου μπορεί να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμιση του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά το μη αποδοτικό μέταλλο.

Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Παρασκευή σε μια κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική οικονομία, όπου οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και διαβρώνουν το καταναλωτικό κλίμα.

Το ασήμι spot αυξήθηκε κατά 3,1% στα 77,81 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αυξήθηκε κατά 2,1% στα 1.963,30 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 2,4% στα 1.381,82 δολάρια.