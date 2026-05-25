Το «μνημόνιο» της Μέσης Ανατολής, στο… final 4 η ΔΕΗ, η εβδομάδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το τίμημα για τη ΔΕΛΤΑ, παράσιτα από την MRB

Inside Stories 25.05.2026, 07:00
Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η εικόνα του Σαββατοκύριακου εντός και εκτός της χώρας, με την Αθήνα να ζει σε ρυθμούς Final 4 της Euroleague και τον κόσμο στους ρυθμούς ενός deal μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δεν είναι τυχαίο που το τελευταίο τρίμηνο τα Σαββατοκύριακα έχουν καταστεί το φόβητρο των αγορών.

Διότι αλλιώς κοιμούνται την Παρασκευή, με άλλα δεδομένα ξυπνούν τη Δευτέρα, αρκετοί διαχειριστές.

Συν του ότι σήμερα είναι αργία στις αγορές της Νέας Υόρκης (Memorial Day).

Σε κάθε περίπτωση όμως, ίσως να βρισκόμαστε κοντά σε ένα Μνημόνιο που να περιλαμβάνει μια καλή βάση περαιτέρω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Προφανώς πιέζεται…

Έτσι, και η νέα εβδομάδα, η τελευταία του Μαΐου, θα κινηθεί σε ρυθμούς Μέσης Ανατολής, πετρελαίου και γεωπολιτικού ρίσκου.

Σαφώς το talk of the town που λέγεται ΔΕΗ δεν έχει εξαντληθεί, όμως εγχωρίως.

Αύριο, Τρίτη (26/5), θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εισηγμένης, η οποία θα περάσει στην τέταρτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς.

Και μην ξεχνάμε ότι άρχισε την «μεταμόρφωσή» της από τα μόλις 300 εκατ. κεφαλαιοποίησης, έχοντας «χάσει» περίπου 850 εκατ. μέσω του ΑΔΜΗΕ.

Χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον η τριμηνιαία αναθεώρηση στους δείκτες FTSE Global Equity, από τον πάροχο FTSE Russell.

Εντούτοις, όπως έχει επισημάνει πολλάκις η στήλη και θα το επαναλάβει, οι αλλαγές που θα ενεργοποιηθούν στο κλείσιμο της 19ης Ιουνίου, θα έχουν μεγάλη επίδραση και στην ελληνική αγορά.

Διότι πρόκειται για τα τελευταία rebalancing πριν την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές, τον Σεπτέμβριο.

Άλλωστε, η αίσθηση που μεταφέρεται από τη στήλη, είναι ότι το ΧΑ δείχνει πλέον ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ανεπτυγμένης αγοράς.

Αν κάποιος σκεφτεί ότι το χρηματιστήριο έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη, ενώ παράλληλα απορρόφησε τη μεγαλύτερη ΑΜΚ στην πρόσφατη ιστορία του (μετά κρίσης), τότε εύκολα μπορεί να υποστηρίξει ότι η ελληνική αγορά δικαιούται αυτή τη «σφραγίδα».

Υπενθυμίζεται ότι στον FTSE All-World Index μετέχουν συνολικά τριάντα ελληνικές εταιρείες.

Στο μεταξύ, η εβδομάδα αυτή θέτει στο μικροσκόπιο και τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς θα ενταχθεί από την ερχόμενη Δευτέρα (1/6) στον Standard δείκτη του MSCI.

Και όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, μπορεί στην τελευταία ημέρα πριν την ένταξη, στην προκειμένη περίπτωση η Παρασκευή, να κορυφώνονται οι ροές, εντούτοις, οι προθέσεις διαφαίνονται και τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η αλλαγή θα πυροδοτήσει στην ελληνική εισηγμένη εισροές κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ.

Δεν αποκλείεται, δε, να ξεπεραστεί αυτό το ποσό, δεδομένου ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο μοναδικός ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος με Investment Grade, μετά και τις αξιολογήσεις του από τους οίκους Moody’s και S&P.

Επέστρεψε η φημολογία περί πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ από τη CVC Capital Partners.

Καλά πληροφορημένες πηγές με τις οποίες συνομίλησε η στήλη αναφέρουν ότι το αμερικανικό fund επιχείρησε να διερευνήσει διαθέσεις της αγοράς, προβάλλοντας αξιώσεις που έφταναν έως και τις 10 φορές τα EBITDA της εταιρείας.

Η αντίδραση, όπως λένε άνθρωποι με γνώση των σχετικών επαφών, μόνο ψύχραιμη δεν ήταν.

Μεγάλα ονόματα του εγχώριου επιχειρείν, που άκουσαν τους όρους, δεν έκρυψαν την έκπληξή τους – και όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο λένε ότι ο άνθρωπος που μετέφερε τις απαιτήσεις του fund βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι αλλού: δεν είναι η πρώτη φορά που η αγορά «ξαναζεσταίνεται» με πληροφορίες και σενάρια για αποεπένδυση από τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς όμως να ακολουθεί ουσιαστική συνέχεια.

Οι παλιοί στην αγορά κρατούν μικρό καλάθι.

«Η ΑΜΚ και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται». Αυτό ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Metlen απαντώντας σε ερώτηση μετόχου σχετικά με το εάν η διοίκηση εξετάζει την πιθανότητα να δώσει τη δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να μπουν με μεγαλύτερο ποσοστό στην εταιρεία.

Ο επικεφαλής της Metlen απάντησε εμμέσως και για την πορεία της μετοχής στο ταμπλό, λέγοντας πως δεν έχει σχολιάσει ποτέ το συγκεκριμένο θέμα.

Σημείωσε ωστόσο ότι το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί τη μετοχή υποτιμημένη και γι’ αυτό άλλωστε αποφάσισε να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών.

Στα… χάι λάιτ της Γενικής Συνέλευσης ήταν και η αναφορά του κ. Μυτιληναίου πως ιστορικά δεν έχει δει ποτέ άλλοτε να υπερψηφίζονται με τόσο μεγάλη πλειοψηφία τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, σε ποσοστό πάνω από 94% με 98%.

Πάντως για να σας πάω στην έτερη παρατήρηση περί πρόωρων εκλογών, να σας πω ότι παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες πριν από το 2027, η καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση της εβδομάδας από τον πρωθυπουργό είχε έντονο προεκλογικό άρωμα.

Ενδεικτική ήταν η αναφορά στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αιφνίδια ολοκλήρωσή του.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει παράταση-γέφυρα για τα ήδη εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου, επιτρέποντας την ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Την έντονη πίεση που ασκήθηκε από χιλιάδες δικαιούχους, ο πρωθυπουργός προτίμησε να την περιγράψει ως αποτέλεσμα του ότι η κυβέρνηση «άκουσε τις ανησυχίες των πολιτών»…

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά του ραδιοφώνου σχετικά με τη δυνατότητα της MRB να συνεχίσει να υποστηρίζει αξιόπιστα το έργο της μέτρησης ακροαματικότητας, μετά και την επιβολή συμβατικής ρήτρας από την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών λόγω αποκλίσεων στα ελάχιστα όρια συνεντεύξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια η εταιρεία φέρεται να αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, επικαλούμενη σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένη διαρροή ερευνητών, ενώ εξετάζεται ακόμη και η μεταφορά μεγαλύτερου μέρους του έργου στην Global Link.

Το κλίμα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαρύ, με ορισμένες πλευρές να θέτουν πλέον ανοιχτά θέμα αντικατάστασης της εταιρείας μέτρησης.

Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει και η συζήτηση περί ενδεχόμενου ασυμβιβάστου λόγω της επικείμενης συμμετοχής του Ομίλου Choose του Γιάννη Δέτση στη μετοχική σύνθεση της MRB, καθώς πρόκειται για όμιλο με σημαντική παρουσία σε έργα και συμβάσεις του δημόσιου τομέα.

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι το πλάνο του Ομίλου Choose για επέκταση στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται σαφώς πιο απαιτητικό, καθώς εκεί το βασικό κριτήριο είναι η ποιότητα της υπηρεσίας και η αντίληψη ανεξαρτησίας.

Η Andreea Moraru ανεβαίνει ακόμη ένα σκαλί στην ιεραρχία της EBRD, καθώς αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου καθήκοντα Managing Director για την Κεντρική Ευρώπη και τις Βαλτικές Χώρες.

Η ανακοίνωση της νέας της θέσης δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στην Αθήνα, καθώς κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο LinkedIn έσπευσαν να τη συγχαρούν γνωστά στελέχη της ελληνικής αγοράς, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, και ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου.

Η Moraru μόνο άγνωστη δεν είναι στην Ελλάδα. Η εκ Ρουμανίας Moraru είχε αναλάβει το 2019 τα ηνία της EBRD για Ελλάδα και Κύπρο.

Με περισσότερα από 25 χρόνια στην Τράπεζα και σημαντική εμπειρία σε χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές συναλλαγές, συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά παραμένει ένας σταθμός με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδρομή της.

Σε ρυθμούς… Μνημονίου

