Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μείωση κατά 9% καταγράφεται στις απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και με την αξία στην οποία ανέρχεται αυτού του είδους το phishing, η οποία παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρείται αξιωσημείωτη διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων απάτης, τόσο ως προς τη μείωση του αριθμού περιστατικών όσο και σε σχέση με την αξία τους, καθώς, για παράδειγμα η αξία στις απάτες POS μειώθηκε, ενώ στις απάτες χωρίς φυσική παρουσία κάρτας αυξήθηκε.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in volume terms) ανήλθε σε 0,013%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλ. συναλλαγές το 2025, ποσοστό μειωμένο κατά 20% σε ετήσια βάση.

Η αξία των συναλλαγών απάτης σε απόλυτες τιμές ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ και παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2024. Παρόλα αυτά, δεδομένης της αύξησης της αξίας των συναλλαγών σε 120 δισ. ευρώ από 112 δισ. ευρώ το 2024, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς την συνολική αξία συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in value terms) ανήλθε σε 0,019%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλ. αξία συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 4,9 χιλ. αξία συναλλαγών το 2024.

Τι συνέβαλε στη μείωση των περιστατικών phishing με κάρτες

Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στη συνεχή υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης της απάτης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στη συνεχή ενημέ-ρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους της ορθής και ασφαλούς χρήσης αυτών και τις νέες μορφές απάτης στις οποίες δύνανται να εκτεθούν.

Τα στοιχεία ανά τύπο συναλλαγής

Όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών απάτης ανά τύπο συναλλαγής παρατηρούνται μειώσεις της απάτης σε όλους τους τύπους συναλλαγών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των περιστατικών απάτης μειώθηκε κατά 21% στις συναλλαγές σε POS, κατά 7% στις εξ΄αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) και κατά 6% στις συναλλαγές σε ATM σε σχέση με το 2024.

Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στην αξία των συναλλαγών απάτης, για τις συναλλαγές σε POS κατά 28%, οριακή μείωση κατά 2% στις συναλλαγές σε ATM, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στην αξία των συναλλαγών απάτης στις εξ΄ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) κατά 4%.

Αναλύοντας τα περιστατικά απάτης που σημειώθηκαν στις συναλλαγές με POS παρατηρείται πως η μείωση αυτών οφείλεται στον περιορισμό των περιστατικών απάτης που προκύπτουν από μη νόμιμες συναλλαγές με τη χρήση χαμένης/κλεμμένης κάρτας.

Συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών απάτης με τη χρήση χαμένης/κλεμμένης κάρτας σε POS μειώθηκε κατά 17% σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 19% παρουσίασε ο αριθμός των εν λόγω συναλλαγών απάτης.

Σε ό,τι αφορά την απάτη στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (98% σε αξία και 99% σε αριθμό) αφορά συναλλαγές απάτης μέσω διαδικτύου. Τα περιστατικά αυτά εξακολουθούν να αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Η οικονομική ζημία

Οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές απάτης επιμερίζονται στα συμβαλλόμενα μέρη της συναλλαγής ανάλογα με την υπαιτιότητά τους.

Από την κατανομή των ζημιών μεταξύ των τριών συμβαλλόμενων μερών στον κύκλο συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας επιβαρύνει τους κατόχους καρτών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες.

Συγκεκριμένα, το 2025 οι κάτοχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών πληρωμών επωμίστηκαν το 62% και 31% της συνολικής ζημίας, αντίστοιχα, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν κάρτες επιβαρύνθηκαν σε ποσοστό 7%.