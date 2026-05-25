Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο

Οι νέες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Eurobank για το δημογραφικό «Μπροστά για την Οικογένεια»

Τράπεζες 25.05.2026, 14:40
Εξι νέες δράσεις στον Εβρο με αιχμή τη δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών ανακοίνωσε η Eurobank, πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας της για το δημογραφικό «Μπροστά για την Οικογένεια».

Το αποτύπωμα του προγράμματος με έμφαση στα ανατολικά σύνορα της χώρας περιλαμβάνει 85 γεννήσεις, 64 νέες επιχειρήσεις και 75 θέσεις εργασίας.

Ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της πρωτοβουλίας αποτυπώνεται και σε μελέτη της Deloitte, σύμφωνα με την οποία για κάθε €1 που επενδύεται στο πρόγραμμα δημιουργούνται €5,11 κοινωνικής και οικονομικής αξίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε τον απολογισμό της πενταετούς πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Τράπεζας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και υπογραμμίζοντας τη σημασία υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου στήριξης.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας ανέφερε, μιλώντας στο συνέδριο ««Δημογραφικό 2026»: «Το δημογραφικό δεν είναι μια μεμονωμένη πρόκληση. Είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τον τόπο τους από επιλογή, αλλά από έλλειψη πραγματικών προοπτικών. Γι’ αυτό στη Eurobank δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικές δράσεις. Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στήριξης που συνδέει τη στέγαση, την εργασία, την υγεία και την εκπαίδευση, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, η Τράπεζα προχωρεί τώρα στη δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Ο Έβρος αποτελεί για εμάς ένα πεδίο εφαρμογής αυτής της προσέγγισης, με στόχο ένα μοντέλο που μπορεί να επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί συνέργειες, διάρκεια και μετρήσιμες δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.».

Εξι νέες δράσεις

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Eurobank ανακοινώνει έξι νέες δράσεις στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Έβρου:

  • Κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα

Η Τράπεζα προχωρεί στην κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων για τη δημιουργία ουσιαστικών συνθηκών παραμονής νέων οικογενειών στον Έβρο.

  • Νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων μέσω AFI Microfinance

Μετά τη σημαντική ανταπόκριση του πρώτου κύκλου του προγράμματος, 64 νέοι επιχειρηματίες στον Έβρο έχουν ήδη επωφεληθεί, λαμβάνοντας χρηματοδότηση και υποστήριξη για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank συνεχίζει, μέσω της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», να παρέχει οικονομική στήριξη στην AFI Microfinance S.A., εξασφαλίζοντας κεφάλαια ώστε η AFI να προσφέρει σε μόνιμους κατοίκους του Έβρου, ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, επιχειρηματικά δάνεια έως 25.000 ευρώ και σταθερό επιτόκιο μόλις 1%, με τη στήριξη της Eurobank.

  • Ενίσχυση της Μαιευτικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Η πρωτοβουλία αφορά στη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη Μαιευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συμπεριλαμβανομένων φορητού υπερήχου, εργαλείων επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα τοκετού και νεογνά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα μητέρας και παιδιού στην περιοχή.

  • Συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Η Eurobank διευρύνει τις δράσεις της μέσω συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», με στόχο την ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Έβρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανατροφή παιδιών.

  • Εκκίνηση παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια

Η Eurobank στηρίζει τον Δήμο Ορεστιάδας στην εκκίνηση της λειτουργίας παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διευκόλυνση της καθημερινότητας νέων οικογενειών και στην παραμονή τους στην περιοχή.

  • Δημιουργία 6 νέων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Eurobank προχωρεί στη δημιουργία έξι νέων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, καλύπτοντας ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται σε συνέχεια των τεσσάρων εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Έβρου το 2025. Τα Εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη με στόχο τη βιωματική και διαδραστική μάθηση της φυσικής, χημείας και βιολογίας για τους μαθητές του Γυμνασίου.

Παράλληλα, η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει την απασχόληση στις ακριτικές περιοχές μέσω του προγράμματος εξ αποστάσεως εργασίας στο EuroPhone Banking, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει 75 μόνιμες θέσεις εργασίας στον Έβρο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δίνοντας σε νέους τη δυνατότητα να παραμείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Στο ίδιο πνεύμα στήριξης της κοινωνίας, η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια» και της συνεργασίας της με το Σωματείο Be-Live, έχει συμβάλει ήδη σε 85 γεννήσεις σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 51 στα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Τέλος, η τράπεζα έχει ήδη χορηγήσει το επίδομα απόκτησης 3ου παιδιού, ύψους €25.000, σε 29 εργαζομένους της, στο πλαίσιο των παροχών και κινήτρων που εφαρμόζει για τη στήριξη της οικογένειας.

