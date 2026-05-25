Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 25.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Καλά νέα για τους συνταξιούχους φέρνουν οι επερχόμενες εκλογές, καθώς πληθαίνουν τα «φιλολαϊκά» μέτρα που θα εφαρμοστούν το επόμενο εξάμηνο έχοντας ως ορίζοντα την εκλογική αναμέτρηση.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% το 2027 (αντί του 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί), η μείωση στο ποσοστό κράτησης υπέρ υγείας, η θετική νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, με την οποία θα λήξει η εκκρεμότητα 130.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεγαλύτερα κίνητρα ενίσχυσης της απασχόλησης συνταξιούχων.

Σταδιακά η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει το ενδεχόμενο άμεσης προσφυγής στις κάλπες, καθώς έχουμε εισέλθει στο τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας και η προκήρυξη εκλογών μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

Αλλωστε τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ είναι τα τελευταία αυτής της κυβέρνησης, ακόμη κι αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, οπότε αναμένεται οι εξαγγελίες να είναι πιο γαλαντόμες.

Πάντως ως ευνοϊκά μέτρα, που ήδη έχουν αποφασισθεί, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα εξής:

1 Αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 2027.

Η αύξηση αναθεωρήθηκε – προς τα πάνω – λόγω του αυξημένου πληθωρισμού και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% αντί του 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί.

Θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) και – σε ετήσια βάση – θα προκαλέσει αυξήσεις ύψους 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 389 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και έως 833 ευρώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ.

2 Πλήρης κατάργηση από το νέο έτος της προσωπικής διαφοράς

Από το 2027 θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Φέτος καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη.

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος εισοδήματος.

3 Τον Νοέμβριο θα γίνει η καταβολή του μόνιμου επιδόματος ΟΠΕΚΑ

Τον Νοέμβριο θα γίνει η καταβολή του μόνιμου επιδόματος στους συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ το οποίο θα είναι αυξημένο στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Θα δοθεί σε 420.000 επιπλέον συνταξιούχους μετά τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

4 Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για εξαγορά πλασματικών και για επικουρική σύνταξη

Προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης και για την επικουρική σύνταξη.

Το μέτρο αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που δεν συμπληρώνουν τα ελάχιστα 15 χρόνια ασφάλισης για τη λήψη της επικουρικής σύνταξης. Εκτιμάται πως 45.000 νέοι συνταξιούχοι θα αποκτήσουν δικαίωμα επικουρικής σύνταξης μέσω της εξαγοράς.

5 Προς κατάργηση οδεύει η προσωρινή σύνταξη

Προς κατάργηση οδεύει η προσωρινή σύνταξη – σε πρώτη φάση για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα – μετά τη σημαντική βελτίωση των χρόνων απονομής της οριστικής σύνταξης.

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων έχει οδηγήσει σε συντμήσεις των χρόνων που απαιτούνται για την έκδοση των συντάξεων – σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία – με αποτέλεσμα η προσωρινή σύνταξη να μην είναι απαραίτητη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοσίου τομέα όπου σχεδόν οι 8 στις 10 αποφάσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης εξ ολοκλήρου εντός του Δημοσίου (εκτός των περιπτώσεων διαδοχικής ασφάλισης) εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε λιγότερο από δύο μήνες.

Ειδικά στο Δημόσιο, οι χρόνοι απονομής έχουν πέσει κάτω και από τους δυο μήνες, οπότε δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης της προσωρινής σύνταξης.

Προς λύση και για τις συντάξεις χηρείας

Καμία περικοπή δεν πρόκειται να υποστούν οι συντάξεις χηρείας, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση, ενώ το υπουργείο Εργασίας προτίθεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα επιλύεται – συνολικά – το πρόβλημα των συγκεκριμένων συντάξεων.

Το θέμα ανέκυψε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο – ερμηνεύοντας τον «νόμο Κατρούγκαλου» – έκρινε ότι δεν μπορούν σωρευτικά να καταβάλλονται περισσότερες της μίας εθνικές συντάξεις για κάθε συνταξιούχο.

Ως εκ τούτου, κινδύνευαν με περικοπή όσοι συνταξιούχοι εισέπρατταν σύνταξη χηρείας και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος. Η νομοθετική ρύθμιση θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα της εκκρεμότητας 130.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που κινδυνεύουν με περικοπή του 50% της σύνταξης χηρείας. Κάτι που ήδη έχει εφαρμοστεί στον δημόσιο τομέα και τον ΟΓΑ.

