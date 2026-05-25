Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες

Νέα εκτίναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, παρά τις συστάσεις του υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.

Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς του Δημοσίου που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισ. ευρώ.

Αν στο ποσό αυτό συνυπολογιστούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων το συνολικό «άνοιγμα» του Δημοσίου προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους ανέρχεται στα 3,869 δισ. ευρώ, από 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, σημειώνοντας αύξηση 570 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας με τους μεγαλύτερους οφειλέτες παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέη προς προμηθευτές. Οι οφειλές τους έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 193 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, από 1,397 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν πάντως τον περασμένο Μάρτιο σε 668 εκατ. ευρώ, από 606 εκατ. ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο 2026, ενώ στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (ήταν και τότε 666 εκατ. ευρώ) . Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει και ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ που είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 199 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) ανήλθαν σε 412 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Όμως η αύξηση των οφειλών είναι τεράστια σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 οπότε και είχαν αποκλιμακωθεί στα 180 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του δημοσίου καθώς από 165 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο έφτασαν τα 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Τα χρέη των υπουργείων ανέρχονται σε 199 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ είναι οφειλές προς ιδιώτες που έχει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 64 εκατ. ευρώ οι οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιστροφές φόρων

Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τον Μάρτιο ανήλθαν στα 766 εκατ. ευρώ, από 722 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από αυτά, τα 329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, ενώ περίπου τα μισά συνδέονται με εκκρεμότητες δικαιολογητικών ή μη ανταπόκριση των δικαιούχων.