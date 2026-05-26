Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Ομόλογα 26.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Οι φόβοι για ανάφλεξη του πληθωρισμού λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή δεν φαίνεται να είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Στις ΗΠΑ, οι πραγματικές -αφαιρουμένου του πληθωρισμού- αποδόσεις δέχθηκαν μεγαλύτερο αντίκτυπο, σημάδι ότι οι επενδυτές ομολόγων δεν ανησυχούν μόνο για τις πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τον πόλεμο στο Ιράν, επισημαίνουν οι αναλυτές, οι οποίοι βλέπουν ότι σοβαρή ανησυχία προκαλούν το διογκωμένο δημόσιο χρέος και η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες το επόμενο διάστημα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από ανάλυση του Bloomberg και επιβεβαιώνονται από αναλυτές των ING, Goldman Sachs και Barclays, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η πρόσφατη εκτόξευση των αποδόσεων σε μακροπρόθεσμα ομόλογα δεν θα αντιστραφεί πλήρως, ακόμη και αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός που πυροδοτήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να διατηρηθεί το κόστος δανεισμού στις αγορές σε υψηλά επίπεδα πολλών ετών ακόμη και μετά τη λήξη της σύγκρουσης, διατηρώντας την πίεση στις κυβερνήσεις και τις οικονομίες, υπογραμμίζουν.

Γιατί δεν είναι ο φόβος για τον πληθωρισμό

«Το επιχείρημα του παγκόσμιου sell off λόγω φόβων για τον πληθωρισμό είναι δύσκολο να συμβαδίσει με την τιμολόγηση της αγοράς για τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πληθωριστικό κίνδυνο», δήλωσε ο Τζόναθαν Χιλ, επικεφαλής στρατηγικής πληθωρισμού των ΗΠΑ στην Barclays. «Αντίθετα, η αλληλεπίδραση μεταξύ αυξανόμενου χρέους, δυνητικά υψηλότερων ουδέτερων επιτοκίων και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ωθεί τα πραγματικά επιτόκια υψηλότερα».

Ο αναλυτής επισημαίνει ότι, ακόμη και με τον πόλεμο σε εξέλιξη, τα 10ετή break-evens -τα ποσοστά που αποτυπώνουν τις προσδοκίες της αγοράς για τον μέσο πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια- στις ΗΠΑ είναι κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα από ό,τι ήταν στο πρώτο μισό του 2022, όταν η Fed αύξανε απότομα τα επιτόκια. Επιπλέον, το break-even επιτόκιο 5ετίας, το οποίο αποτελεί δείκτη για τα βασιζόμενα στην αγορά μέτρα των μεσοπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, βρίσκεται περίπου στα επίπεδα του Δεκεμβρίου, στο 2,2%.

Στην Bank of America, οι οικονομολόγοι Claudio Irigoyen και Antonio Gabriel παρακολουθούν τις μεταβολές στην καμπύλη αποδόσεων για να προσδιορίσουν τι είναι αυτό που κινεί τις αγορές ομολόγων και διαπιστώνουν ότι είναι η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων.

Αφαιρώντας την πληθωριστική επίπτωση από τις ονομαστικές αποδόσεις, προκύπτουν οι πραγματικές αποδόσεις, τις οποίες ορισμένοι στην αγορά θεωρούν ως ένα πιο αληθινό μέτρο του κόστους δανεισμού. Μια ανάλυση του Bloomberg δείχνει ότι η αύξηση των πραγματικών αποδόσεων εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής πορείας των συνολικών αποδόσεων στις ΗΠΑ, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι η κύρια επιρροή στην Ιαπωνία και τη Γερμανία.

Τέτοιες συναλλαγές σημαίνουν ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια «θα μπορούσαν να βρεθούν κάπως εγκλωβισμένα σε υψηλά επίπεδα», καθώς οι πραγματικές αποδόσεις παραμένουν υψηλές, δήλωσε ο Padhraic Garvey, περιφερειακός επικεφαλής έρευνας για την Αμερική στην ING.

«Το άνοιγμα των Στενών θα κάλυπτε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αλλά θα μπορούσε να αφήσει τις πραγματικές αποδόσεις αυξημένες, και αν συμβεί αυτό,  τότε οι αποδόσεις των ομολόγων του δημοσίου δεν θα καταρρεύσουν όπως πολλοί προβλέπουν σήμερα», δήλωσε ο Garvey.

Οι λόγοι για τους οποίους αναμένεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν την πίεση του Τραμπ για μείωση των φόρων –κάτι που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη υπέρογκο χρέος και συνεπάγεται τη μεταγενέστερη ανάγκη για πώληση κρατικών ομολόγων– καθώς και τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο που παρεμποδίζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Προειδοποιήσεις

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan δήλωσε ότι τα αμερικανικά επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν πολύ περισσότερο, επικαλούμενος την ανησυχία για τον κρατικό δανεισμό και τη ζήτηση για το χρέος.

Για τον Φίλιπ Λι, ανώτερο στέλεχος της Goldman Sachs, τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα, η μεγαλύτερη έκδοση κρατικών ομολόγων και οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους εξηγούν όλο και περισσότερο γιατί οι επενδυτές ζητούν επιπλέον premium για να διακρατούν μακροπρόθεσμο χρέος. «Πιστεύω ότι τα επιτόκια θα κινηθούν υψηλότερα», δήλωσε ο ίδιος σε podcast της Goldman.

Έχοντας ξεκινήσει το έτος ποντάροντας ότι η Fed θα μείωνε τα επιτόκια, οι traders τώρα στοιχηματίζουν ότι θα αναγκαστεί να τα αυξήσει φέτος, ακόμη και μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Κέβιν Γουόρς.

Η αντίφαση της ΑΙ

Επιπλέον, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενδέχεται τελικά να συμβάλει στην άμβλυνση του πληθωρισμού τονώνοντας την παραγωγικότητα, οι traders ομολόγων ανησυχούν ότι η βραχυπρόθεσμη επίδρασή της είναι να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας απορροφούν ημιαγωγούς και ανοίγουν τεράστια κέντρα δεδομένων (data centers), ενώ παράλληλα κατακλύζουν την αγορά με το δικά τους ομόλογα προσπαθώντας να συγκεντρώσουν τα αναγκαία κεφάλαια.

Τι αναφέρει το Bloomberg Economics

«Σε ένα θεμελιώδες επίπεδο, τα επιτόκια καθορίζονται από την ισορροπία μεταξύ της παγκόσμιας αποταμίευσης και των επενδύσεων. Για πέντε δεκαετίες, η επιθυμία για αποταμίευση αυξανόταν και η ανάγκη για επενδύσεις παρουσίαζε πτωτική τάση – αυτό βοήθησε να μειωθεί το παγκόσμιο κόστος δανεισμού. Τώρα, φαίνεται να συμβαίνει το αντίστροφο, και θα πρέπει να αναμένουμε υψηλότερες αποδόσεις από αυτές που είχαμε συνηθίσει στην εποχή μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση», επισημαίνει ο Jamie Rush, διευθυντής παγκόσμιας οικονομίας

Μια ανάλυση του Bloomberg δείχνει ότι οι αυξανόμενες πραγματικές αποδόσεις -αφαιρουμένου του πληθωρισμού- ερμηνεύουν το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής κίνησης των συνολικών αποδόσεων στις ΗΠΑ, ενώ ο πληθωρισμός φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας επιρροής στην Ιαπωνία και στη Γερμανία.

Στην Ιαπωνία και στη Γερμανία, τα αυξανόμενα ποσοστά νεκρού σημείου ισοδυναμούν με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων από την έναρξη του πολέμου. «Ενώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ιαπωνία κλιμακώθηκαν ακόμη και πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Τώρα, η απροθυμία της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια αναγκάζει τους επενδυτές να απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τους κινδύνους του πληθωρισμού, διαπιστώνει η ανάλυση του Bloomberg Economics.

Την ίδια στιγμή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις για την πρωθυπουργία του, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και στην έκδοση κρατικών ομολόγων (gilts), μόλις τέσσερα χρόνια αφότου η αγορά έγινε μάρτυρας ενός δραματικού selloff υπό την τότε πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

