Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

World 23.05.2026, 22:00
Σχολιάστε
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αναταραχή βρίσκεται το ασφαλέστερο καταφύγιο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αγοράς, τα ομόλογα των χωρών της G7, μια αγορά που ξεπερνά τα 50 τρισ., με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων να σκαρφαλώνουν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν επέφερε ένα ακόμη κύμα αυξήσεων των τιμών στην παγκόσμια οικονομία που μόλις που έχει ανακάμψει από το προηγούμενο. Κι όπως φαίνεται οι μεγαλύτερες αγορές ομολόγων του πλανήτη έχουν αποφασίσει ότι μια εκτόξευση του πληθωρισμού στη δεκαετία του 2020 μπορεί να είναι τυχαία αλλά μια δεύτερη συνιστά μια ανησυχητική νέα τάση. Κι αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα είναι από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες εδώ και δεκαετίες.

Οι επενδυτές αρχίζουν να ανησυχούν, όπως δεν έκαναν ποτέ, ακόμη και στην κορύφωση της πανδημίας, ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. Θέλουν αποζημίωση για αυτόν τον κίνδυνο και αναμένουν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια για να τον περιορίσουν.

Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που βασίζεται όχι μόνο στο πλήγμα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αυτό συμβαίνει, όπως αναφέρει ανάλυση του Bloomberg.

Οι οικονομίες δεν έχουν ακόμη τιθασεύσει πλήρως τον πληθωρισμό που προκάλεσε η πανδημία. Οι κυβερνήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερο χρέος, καθώς αγωνίζονται να περιορίσουν τις δαπάνες που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Και η αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων έχει καταστήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες κατακερματισμένες και πιο δαπανηρές, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί έναν ακριβό αγώνα εξοπλισμών.

«Έχουμε απλώς αυτή τη σειρά των ατελείωτων διαταραχών στην προσφορά και αυτές τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη μεταβλητότητα στον πληθωρισμό» υποστηρίζει ο Ντάριο Πέρκινς, διευθύνων σύμβουλος της TS Lombard. Με το στόχο του 2% να αρχίζουν να μοιάζει περισσότερο με το κατώτατο όριο παρά με το ανώτατο όριο «η εκτίμησή μου είναι ότι εισερχόμαστε σε μια διαφορετική φάση του νομισματικού κύκλου. Θα υπάρξουν αυξήσεις επιτοκίων παντού».

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό

Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν μπορούν να κάνουν και πολλά για την ξαφνική διακοπή της ενεργειακής τροφοδοσίας από τον Περσικό Κόλπο, ακριβώς όπως δεν είχαν λύσεις για την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ή για τα λουκέτα στα εργοστάσια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η βασική τους πρόκληση τώρα είναι να πείσουν όλους ότι, μόλις περάσει η τελευταία καταιγίδα, ο ωκεανός θα είναι και πάλι γαλήνιος.

Στην ορολογία τους αυτό λέγεται διατήρηση σταθερών των προσδοκιών για τον πληθωρισμό  Ωστόσο, αυτό γίνεται πιο δύσκολο όταν οι αυξήσεις των τιμών έρχονται η μία μετά την άλλη.

Οι πολίτες μπορεί να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα των κεντρικών τραπεζιτών και να παγιώσουν την εκτίμηση ότι ο υψηλός πληθωρισμός ήλθε για να μείνει. Κι αυτό είναι σοβαρό γιατί ενσωματώνεται στις απαιτήσεις για τις αυξήσεις των μισθών, τον καθορισμό των τιμών από τις επιχειρήσεις και στις αγορές που καθορίζουν το κόστος δανεισμού σε μια σειρά από δάνεια.

«Προβλέπω ότι η επόμενη δεκαετία περίπου θα είναι δομικά πιο επιρρεπής στον πληθωρισμό και θα θέσει τις πιο δύσκολες προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες εδώ και δεκαετίες» υπογραμμίζει ο Κλάουντιο Μπόριο, πρώην επικεφαλής του τμήματος νομισματικής και οικονομικής πολιτικής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS)

Μια κεντρική τράπεζα έχει ήδη αναγκαστεί να αναλάβει δράση εξηγώντας αυτή τη λογική. Η Τράπεζα της Αυστραλίας προχώρησε σε τρεις αυξήσεις των επιτοκίων φέτος.

Ένα τεράστιο ερώτημα που πλανάται πάνω από τις παγκόσμιες αγορές είναι αν η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα όλων θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία.

Οι κυβερνήσεις θα πιέσουν τις κεντρικές τράπεζες

Ο Κέβιν Γουόρς, ο νέος πρόεδρος της Fed,  είναι επιλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ζητήσει μείωση των επιτοκίων. Ωστόσο ο πόλεμος με το Ιράν έχει αλλάξει τις δραστικά τις προοπτικές και οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι η πρώτη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας υπό τον Γουόρς θα είναι η αύξηση των επιτοκίων.

Ο Τραμπ είχε επιτεθεί στον προηγούμενο πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του για μείωση του κόστους δανεισμού. Οι κεντρικές τράπεζες σε άλλες χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοια πίεση, κυρίως λόγω της συσσώρευσης δημόσιου χρέους, η εξυπηρέτηση του οποίου κοστίζει περισσότερο όταν τα επιτόκια αυξάνονται.

«Θα ασκηθούν μακροπρόθεσμες και έντονες πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες να στηρίξουν την αγορά ομολόγων και να διατηρήσουν τα επιτόκια σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι θα έπρεπε κανονικά, προκειμένου να καταστεί το δημοσιονομικό πρόβλημα των κυβερνήσεων λιγότερο πιεστικό»,αναφέρει ο Τσαρλς Γκούντχαρτ, πρώην στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας και συγγραφέας βιβλίων, μεταξύ των οποίων το *The Unanchored Central Banker*. «Όταν φτάνει η κρίσιμη στιγμή, συνήθως είναι οι κυβερνήσεις που κερδίζουν».

Η ενεργειακή κρίση

Η ενεργειακή κρίση δίνει στις κυβερνήσεις νέα ώθηση για δαπάνες, καθώς επιδιώκουν να ανακουφίσουν τους πολίτες τους.

Μέχρι στιγμής, το κόστος δεν πλησιάζει καν τα ποσά που οι κυβερνήσεις ξόδευαν συστηματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7, που συναντήθηκαν στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, ακριβώς την ώρα που τα ομόλογά τους κατέρρεαν, προσπάθησαν να καθησυχάσουν τις αγορές δεσμευόμενοι ότι δεν θα λάβουν μέτρα που θα καταστρέψουν τον προϋπολογισμό — μόνο «προσωρινά, στοχευμένα και δημοσιονομικά υπεύθυνα» μέτρα.

«Δεν είμαι αγοραστής»

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά οι κυβερνήσεις της G7 έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Η Ιαπωνία έχει το μεγαλύτερο χρέος, οι ΗΠΑ προηγούνται στα δημοσιονομικά ελλείμματα και η Βρετανία πληρώνει το υψηλότερο τίμημα για να δανειστεί. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές διακρίνουν ένα κοινό μοτίβο.

«Όλα καταλήγουν στη δημοσιονομική πολιτική» τονίζει ο Brij Khurana, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Wellington Management. «Αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θέλουν να μειωθούν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις, πρέπει να ξοδέψουν λιγότερα».

Βεβαίως, ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι δεν προβλέπουν ένα πληθωριστικό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν τόσο μεγάλο όσο αυτό που ακολούθησε την Covid, πόσο μάλλον τη Μεγάλη Πληθωριστική Περίοδο της δεκαετίας του 1970.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια βαθιά διαρθρωτική αλλαγή που θα κάνει την οικονομία πιο πληθωριστική», λέει ο Nathan Sheets, επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup Inc. Λέει ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να αποτελέσει ένα τεράστιο θετικό σοκ προσφοράς. «Δεν νομίζω ότι θα το δούμε σήμερα ή αύριο, αλλά σε μια περίοδο αρκετών ετών είναι πιθανό να φέρει μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας αναπόφευκτα επεκτείνεται».

Η τεχνητή νοημοσύνη

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι χρηματιστηριακές αγορές δεν έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα από τους κινδύνους του πληθωρισμού.

Βραχυπρόθεσμα, η βιασύνη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται τεράστιες ποσότητες τσιπ μνήμης, και η αλυσιδωτή αύξηση της ζήτησης για αυτά ωθεί προς τα πάνω τις τιμές βασικών ειδών οικιακής χρήσης, όπως υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών. Αυτή η επίδραση θα κορυφωθεί στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Φεβρουάριο, προσθέτοντας 0,4% στον συνολικό πληθωρισμό, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bloomberg Economics.

Οι καιρικές συνθήκες

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στον πληθωρισμό είναι οι καιρικές συνθήκες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Το κλείσιμο του Ορμούζ ήδη ωθεί τις τιμές των τροφίμων προς τα πάνω, γεγονός που πλήττει περισσότερο τις φτωχές χώρες.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης πιθανότητα δύο στις τρεις να εμφανιστεί ένα «ισχυρό ή πολύ ισχυρό» φαινόμενο Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες, όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων των ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη απειλή για τις παγκόσμιες προμήθειες καλλιεργειών. Η ευρύτερη κλιματική αλλαγή καθιστά τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά.

Η γήρανση του πληθυσμού

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί επίσης ένα βασικό θέμα. Ενώ πολλοί μελετητές θεωρούν ότι αυτό λειτουργεί ως αντίρροπη δύναμη έναντι των υψηλότερων τιμών, επικαλούμενοι τον μακροχρόνιο αγώνα της Ιαπωνίας με τον αποπληθωρισμό, υπάρχει ένα αντίθετο επιχείρημα: δεδομένου ότι η ομάδα του ενεργού πληθυσμού θα είναι σχετικά μικρότερη, τα μέλη της θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη να αυξήσουν τους μισθούς. Επιπλέον, ένας γηραιότερος πληθυσμός αυξάνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Το κλίμα και η δημογραφία είναι τεκτονικές πλάκες που κινούνται αργά. Τα πολιτικά αντίστοιχα μεταβάλλονται γρήγορα.

Η διεθνής πολιτική αιτία του πληθωρισμού

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχει αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα. Ο Τραμπ ζητά επιπλέον μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για τον στρατιωτικό προϋπολογισμό του, ενώ Ευρώπη και η Ιαπωνία ενισχύουν τις δαπάνες τους.

Υπάρχει επίσης μια απότομη αύξηση στη χρήση οικονομικών όπλων όπως οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές, που απομονώνουν ορισμένα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας από άλλα και αυξάνουν το κόστος. Οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανίες αναδιαμορφώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, μετατοπίζοντας την εστίασή τους από το γρήγορο και φθηνό στο ασφαλές, και οι υψηλότερες τιμές αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας μέχρι να εγκατασταθούν τα νέα συστήματα.

Οι δείκτες που μετρούν την πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν μετά την εμφάνιση της Covid, σημειώνουν και πάλι άνοδο. Συνήθως απαιτείται τουλάχιστον ένας χρόνος μετά από τέτοιου είδους κλυδωνισμούς για να γίνει αισθητή η μέγιστη επίδραση στον παγκόσμιο πληθωρισμό, σύμφωνα με το Bloomberg Economics.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7
Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood
Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα
PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη
Αυστρία: Μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα έως 4,9% – Ποιες αλλαγές φέρνει για τα νοικοκυριά
World

Η Αυστρία μειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»
Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Μετά την άντληση 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ περνά στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. με αιχμή ΑΠΕ, διεθνή επέκταση και data centers

Μάχη Τράτσα
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Τουρισμός: Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουριστική σεζόν 12 μηνών – Τα αγκάθια
Τουρισμός

Πώς η Ελλάδα θα πετύχει τουρισμό 12 μηνών [γραφήματα]

Πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός και ποιες οι ευκαιρίες υπάρχουν πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν - Τι δείχνει έκθεση

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερη πρωτεΐνη

Αυστρία: Μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα έως 4,9% – Ποιες αλλαγές φέρνει για τα νοικοκυριά
World

Η Αυστρία μειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα

Η Kάτω Βουλή στην Αυστρία ενέκρινε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, σε μια κίνηση κατά της ακρίβειας που στοχεύει στην ανακούφιση των νοικοκυριών

Νατάσα Σινιώρη
Kroger: Ρίχνει τις τιμές για να κερδίσει ξανά τους καταναλωτές
Business

Η Kroger απαντά στον ανταγωνισμό με χιλιάδες μειώσεις τιμών

Νέα στρατηγική από τη διοίκηση της Kroger απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό

Δημογραφικό πρόβλημα: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση στην ΕΕ
World

Δημογραφικό πρόβλημα: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση στην ΕΕ

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό – Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Latest News
Γαλλία: Αλγοριθμική βιντεοεπιτήρηση για προστασία από εγκληματικές επιθέσεις ή φυσικές καταστροφές
Κόσμος

Η πρόταση για κάμερες στη Γαλλία και ο φόβος του «1984»

Στη Γαλλία προτείνεται η εγκατάσταση πλήθους καμερών CCTV σε δημόσιους χώρους κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και του Βελγίου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων
World

Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7

Η άνοδος των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων - Το μήνυμα για τον πληθωρισμό - Οι δύσκολες προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η Ελλάδα στις πιο φτωχές χώρες της ΕΕ – Ένας στους πέντε στην Αθήνα σε οικονομικό κίνδυνο
Κοινωνία

Eurostat: Η φτώχεια απειλεί την Ελλάδα – Στο «κόκκινο» Αθήνα και περιφέρειες

Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ευάλωτες χώρες της ΕΕ

Αλεξάνδρα Τάνκα
Σύρος: Επενδύει στη διεθνή προβολή της
Τουρισμός

Στη διεθνή προβολή της επενδύει η Σύρος

Διεκδικεί διάκριση στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Best Tourism Villages με την υποψηφιότητα του Γαλησσά

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ
Κατασκευές

Εκτροπή Αχελώου: Η επιστροφή της πιο σκληρής περιβαλλοντικής διαμάχης στο ΣτΕ

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ επαναφέρει το έργο της εκτροπής του Αχελώου, με έντονες αντιδράσεις για το περιβάλλον, το κόστος και την νομική του βάση

Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών
Economy

Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Delivery Hero: Επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς της Uber
Business

To mega deal που θέλει η Uber με την μητρική του efood

Εάν πραγματοποιηθεί η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero, η Uber θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ευρώπη

Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα
Business

Νέα επένδυση 15,7 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα - Τι θα αφορά

Μέρος από τις επενδύσεις 15,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. θα αφορά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία
World

ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση εκεχειρίας – Στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται
Economy

Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού - Το χρονοδιάγραμμα

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business
Επικαιρότητα

Οι χρυσές business του Μουντιάλ πριν από την... σέντρα

Από τη Lay’s και την Coca-Cola μέχρι την Adidas και τη Nike, το Μουντιάλ 2026 μετατρέπεται σε μια παγκόσμια μηχανή κατανάλωσης δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further

PepsiCo: Ανασχεδιάζει τη σειρά Muscle Milk με στόχο την ενισχυμένη πρωτεϊνη
World

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για ενισχυμένη πρωτεϊνη

Η PepsiCo ανανεώνει τη σειρά Muscle Milk για να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερη πρωτεΐνη

Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στα «σκαριά» νέα επένδυση άνω των 59 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Πού επενδύει η Μπισκότα Παπαδοπούλου

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Μπισκότα Παπαδοπούλου - Γιατί ζητεί να ενταχθεί στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»

Μαρία Σιδέρη
Ταχιάος: Αυτοψία στην κατασκήνωση ΧΑΝΘ του Πηλίου
Κατασκευές

Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης στη ΧΑΝΘ Πηλίου από τον Νίκο Ταχιάο

Τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, επιθεώρησε ο Νίκος Ταχιάος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies